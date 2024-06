Evika Siliņa: Eiropas komisāra kandidātam jābūt vismaz tikpat labam kā Valdim Dombrovskim šobrīd Ieteikt







“Ir ļoti svarīgi, kāds ir šis kandidāts. Tam jābūt viennozīmīgi tādam, kas vislabāk var pārstāvēt Latviju, kuram Eiropas Savienība būtu gana zināma, jo to, ko es esmu pamanījusi 9 mēnešu laikā, kopš strādāju Eiropā, ir ļoti svarīgi, ka pazīsti, saproti, kā darbojas Eiropas Savienība, ka tu neesi gluži jauniņais, kuram nepieciešams ieskrieties, jo tādas iespējas Eiropā nav, tur diezgan ātri jāpieņem lēmumi un līdz ar to Eiropas komisāra kandidātam jābūt vismaz tikpat labam kā Valdim Dombrovskim šobrīd, kurš, tiekoties ar daudz dažādu valstu pārstāvjiem iemantojis cieņu, kā viņš spēj risināt sarežģītas situācijas un arī Ukrainas jautājumā no 2014. gada ir pārstāvējis ES dažādu finansējumu jautājumus, kas nav bijis viegli,” vēlēšanu naktī Eiropas komisāra kandidātu, ko izvirza premjere, TV24 Speciālizlaidumā komentē Evika Siliņa.

Reklāma Reklāma

Iepriekš jau vēstījām, ka Eirokomisāra amatam no Latvijas tiks nominēts pašreizējais komisārs, “Jaunās vienotības” saraksta līderis Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās Valdis Dombrovskis (JV), bet viņa nenominēšana būtu “absolūta kļūda”, intervijā aģentūrai LETA 26. maijā viedokli pauda Nacionālās apvienības (NA) EP vēlēšanu saraksta līderis Roberts Zīle.

Zīle skaidroja, ka katrai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij ir viens komisārs, kuru nominē attiecīgās valsts premjers, un eirokomisāra uzdevums ir pārstāvēt Eiropas kopienas intereses, proti, visas ES intereses, nevis savas nacionālās. Zīle uzskata, ka Dombrovskis sevi ir ļoti labi parādījis Eiropas Komisijas (EK) darbā gan ārējās tirdzniecības jautājumos, gan viceprezidenta amatā, pārlūkojot ekonomiskos jautājumus.

“Es neredzu nevienu iemeslu, kādēļ lai Latvijas premjere Evika Siliņa (JV), zinot, kāds ir “Jaunās vienotības” pārsvars Saeimā un valdībā, nenominētu Dombrovski. (..) Nenominēt viņu būtu absolūta kļūda! Viņš EK dabūs labāko portfeli,” uzskata Zīle.

Politiķis izteica minējumu, ka vienīgā motivācija nominēt kādu citu kandidātu varētu būt tad, ja ir “kaut kāda iekšpartejiska noruna” nominēt bijušo premjeru Krišjāni Kariņu (JV), bet, Zīles ieskatā, tā būtu kļūda. Savukārt kandidātu no citām partijām politiķis neuzskata par ticamu variantu.

“Es zinu, ka ir valstis, kurās ir arī citādākas norunas. Piemēram, Čehijā ir ļoti sarežģīta koalīcija, un viņiem ir noruna, ka eirokomisāra amatam tiek virzīts kāds no mazākajām valdības partijām. Viņiem ir šāda noruna. Bet es neesmu dzirdējis, ka starp “Jauno vienotību”, “Progresīvajiem” un ZZS, veidojot koalīciju, būtu bijusi noruna, ka eirokomisārs nebūs no “Jaunās vienotības”. Tādēļ es te neredzu nekādu intrigu. Un Dombrovskis ir labs kandidāts, jo viņš labi pārstāv kopējās Eiropas intereses,” sacīja Zīle.