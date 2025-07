Kāpēc zālēm nedrīkst uzdzert pienu vai pēc to lietošanas ēst greipfrūtu? Ieteikt







Lai arī dažādu slimību veicināšanā liela ietekme ir dzīvesveidam, tomēr, pateicoties pareizai medikamentu lietošanai, saslimšanas var aizkavēt – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” uzsver Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, profesors Andris Skride.

Profesors stāsta, ka priekšlaicīga nāve, tas ir, līdz 75 gadu vecumam, nebūtu pieļaujama, taču diemžēl Latvija šajā ziņā Eiropā ieņem līderpozīcijas – pie mums priekšlaicīgi nomirst 10 000 iedzīvotāju gadā, puse no tiem ir cilvēki, kuriem diagnosticēta sirds asinsvadu saslimšana. Kā norāda profesors, mūža garumu un kvalitāti pozitīvi ietekmē pareiza medikamentu lietošana.

Uz jautājumu, vai medikamentiem drīkst uzdzert pienu, vai pēc to lietošanas apēst greipfrūtu, Skride atbild ar kategorisku: “Nē!” Kāpēc? “Pienā ir kalcijs, un tas var saistīties ar dažādiem medikamentiem, tos inaktivēt. Sevišķi tas attiecas uz antibiotikām. Piens un antibiotikas – nekādā gadījumā! Labāk pusglāze vai glāze ūdens. Kas attiecas uz greipfrūtiem, ir tā, ka dažādas vielas organismā izdalās caur nierēm un aknām. Aknās šo attīrīšanas funkciju veic svarīgs enzīms, kurš ir kā ceļu policists, kas visu pārbauda, attīra organismu, bet greipfrūts ir viens no tiem aģentiem, kas pavājina enzīma darbību, kavē attīrīšanos.”

Kā ir pareizi lietot medikamentus – tukšā dūšā vai pēc ēšanas? Profesors skaidro, ka ir attiecīgi medikamenti, piemēram, vairogdziedzera hormonu aizvietotājs, betablokatori un urīndzenošie līdzekļi, kuri ir jālieto no rīta tukšā dūšā, savukārt ar ēdienu kopā obligāti jāuzņem, piemēram, prettrombu līdzeklis. Jāzina arī, kad dzert zāles: no rīta vai vakarā. “Medikaments numur viens, kas pasargā no asinsvadu aizkaļķošanās, infarkta un insulta, ir statīni. Tos vēlams lietot vakarā, jo nakts laikā holesterīna sintēze ir vislielākā. Tāpēc medikaments darbosies labāk. Savukārt asinsspiedienu pazeminošie līdzekļi jālieto rīta pusē, jo no rīta ir augsts kortizola līmenis, un tas paaugstina asinsspiedienu.”