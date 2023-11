FOTO. 39 dienas, 3222 kilometri: pirmizrādi piedzīvojusi dokumentālā filma, kas jāredz ikvienam, – “Rucava – Rīga – Roma”

Filmas "Rucava – Rīga – Roma” pirmizrāde

Atklājot pirmizrādi kinoteātrī “Splendid Palace”, filmas idejas autors un galvenais varonis vienā personā Edgars Trankalis dalījās pārdomās par to, kāpēc šī filma ir jānoskatās ikvienam: “Filmas mērķis ir iedvesmot, aizraut un motivēt ikvienu kļūt par aktīvākiem un domājošākiem cilvēkiem, kas ir gatavi izvirzīt sev augstus mērķus un cīnīties par to sasniegšanu. Parādīt, ka jebkurš cilvēks ir spējīgs sasniegt neticamas un izaicinošas virsotnes, ja vien ir gatavs tām pilnībā nodoties un nepadoties pie pirmām neveiksmēm vai šķēršļiem. Nav svarīgi izvēlētā mērķa forma vai veids. Tas var būt kā sportā un biznesā, tā mākslā un zinātnē. Vai jebkurā citā izvēlētā jomā. Iespējams ir viss – galvenais ir nebaidīties, gribēt un darīt.”

Filmas sižetā video mākslinieks Edgars Trankalis 2021. gada 1. jūnijā izbrauca ar velosipēdu no savu vecāku mājām Rucavā un viens pats devās izaicinošā braucienā ar vienu vienīgu mērķi – sasniegt Romu 40 dienu laikā. Viņa maršruts bija apzināti veidots tā, lai vienlaicīgi spētu kā pārbaudīt savus spēkus, tā baudīt neaizmirstamus mirkļus un skatus. Tas veda gan pa dažādiem asfalta un smilšu ceļiem, gan dažādām kalnu takām un taciņām.

Šo braucienu daudz grūtāku padarīja tas, ka filmas autors bija apņēmies viens pats to visu arī iemūžināt. Lai saglabātu manevrētspējīgu un pēc iespējas vieglāku velosipēdu, Edgars Trankalis apbruņojās tikai ar dažām, vienkāršām un maza izmēra kamerām un dronu. Tas prasīja zināmas pūles un papildus laiku kameru bateriju lādēšanai un safilmēto materiālu saglabāšanai.

“Tas ir stāsts par uzdrīkstēšanos, savu spēku pārbaudīšanu un drosmi šāda izaicinājuma pieņemšanā. Būt vienatnē, risināt dažādas konfliktsituācijas, vienlaikus saglabājot psiholoģisko noturību un ticību saviem spēkiem – bija liels izaicinājums. Taču filma parāda, ka jebkas ir iespējams, – pat to, cik viens cilvēks ir spējīgs, cik daudz tas var izdarīt, ja vien grib un notic saviem spēkiem. Šis stāsts, manuprāt, ir lielisks piemērs kā sasniegt savus izvirzītos mērķus un kļūt par daudz spēcīgāku un nosvērtāku cilvēku”, stāsta Edgars Trankalis.

Sajūsmu pēc filmas noskatīšanās neslēpa arī virkne sabiedrībā zināmu cilvēku.

Ēriks Stendzenieks, reklāmas speciālists: “Skatoties Edgara filmu, man godīgi jāatzīst: es divas stundas sēdēju sasprindzis uz krēsla pašas maliņas. Jā, esmu izslavēts kritiķis, kurš drupās sagraus ikvienu paštīksmināšanās mēģinājumu, kuram nav seguma, kurš ir virspusīgs. Šajā gadījumā manas izslavētās iznīcinātāja spējas palika nepielietotas. Un paldies Edgaram, ka kārtējo reizi mana uzmanība izlauzās no zelta zivtiņas 5 sekunžu uzmanības līdz pat divām stundām.”

Sandijs Semjonovs, žurnālists un dokumentālo filmu autors: “Filma, kas noteikti ir jāredz, lai saprastu, ka neiespējamais ir iespējams. Es uz šo skatos ne tikai kā ceļotājs, bet arī kā filmu autors. Jo viens ir aizmīties līdz Itālijas vidienei, bet pavisam kas cits šo piedzīvojumu pašam dokumentēt un filmēt. Tas prasa lielu uzņēmību un nopietnu plānu. Filma ir izdevusies.”

Pauls Timrots, režisors: “Katram jaunībā ir bijis sapnis – aizbraukt tālu, tālu ar velosipēdu! Tikai retais to piepilda, bet tikai viens to nofilmē un iedvesmot citus – Edgars Trankalis! Edgars ir cilvēks – orķestris, kurš spējis nobraukt 100 kilometrus dienā, paralēli filmējot neticami skaistus kadrus un publicējot saturu sociālajos tīklos.”

Mārtiņš Aleksandrovičs, motofrīstailists: “Loti labs motivējošs dokumentāls kino par to, kā sasniegt sev varbūt pat neticamus mērķus. Cilvēki patiesībā neapzinās savu patieso potenciālu, un izmanto tikai nelielu daļu no tā savas dzīves laikā. (..) Galvenais ir nepadoties! Filma, kuru es ieteiktu noskatīties visiem.”

Interesanti, ka Edgars Trankalis ne tikai vienatnē mēroja ceļu no Rucavas līdz Romai, to visu arī pašam iemūžinot aizraujošos video un foto kadros, bet arī pēc velo piedzīvojuma meta sev jaunu izaicinājumu – vienatnē izveidot savu pirmo dokumentālo filmu. Līdz ar to Edgars Trankalis ir gan vienīgais šīs filmas autors, gan arī producents, scenogrāfs, operators, fotogrāfs, video montāžists, animātors, grafiskais un skaņas dizainers, kā arī aizkadra balss teicējs. Kopumā filmas veidošana aizņēma vairāk kā divus gadus.

“Latvijā ir ļoti daudzi talantīgi un spējīgi cilvēki, bet tikai retais ir tam noticējis un atklājis sevī šīs potenciālās iezīmes un talantus. Lielas lietas dzīvē bez motivācijas un iedvesmas paveikt nav iespējams. Tieši tāpēc šādas filmas, kas iedvesmo, ir ļoti svarīgas. Es ceru, ka mana filma tāda būs. Esmu dzīvs piemērs tam, ka ar ticību saviem spēkiem var paveikt lietas, pat kuras sākotnēji šķiet nereālas. Par spīti tam, ka praktiski neviens pirms šī izaicinājuma man neticēja, es tomēr aizbraucu ar velo līdz Romai, kā arī izveidoju šo filmu, kas patiesībā bija vēl piecreiz grūtāk nekā mīties ar riteni. Tas prasīja daudz laika un pacietības, bet beigās ir milzīgs gandarījums par paveikto”, saka Edgars Trankalis.

Filmas pirmizrādi apmeklēja plašs skatītāju loks, tostarp Armands Simsons, Gacho jeb Gatis Irbe, Toms Alsbergs (profesionāls velobraucējs), Robins Dedzis (fizioterapeits, kurš pus gadu Edgaru gatavoja braucienam, stiprinot dziļos muskuļus), Anita Siliņa Kažemāka (uzturzinātniece, skriešanas trenere), Ēriks Stendzenieks, Pauls Timrots, Aivars Priedols (Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs) u.c.

Kā atzīst Edgars Trankalis, tad apsveikumi un komplimenti pēc pirmizrādes bijuši tik daudz, ka tas iedvesmos viņu, iespējams, pat izdot arī nākotnē grāmatu par savu braucienu. Lūk, dažas spilgtākās vēstules no skatītājiem:

“(..) Man ir 37 gadi un nekad dzīvē neesmu piedzīvojis ne tuvu tādas emocijas skatoties filmu, kā vakar vērojot Tavējo. (..) Skudriņas un zosāda atkārtojās vairākkārtīgi (..)”.

“(..) Emocijas pārpilda! Fantastiski sirsnīga filma! Vairākas reizes nobira prieka asaras. Likās, ka mēs bijām kopā ar Tevi visos 3222 km. (..)”

“Episki, iedvesmojoši, traki. 2h paskrēja kā 2 minūtes”.

“(..) Neaptverami, cik daudz patiesībā cilvēks spēj paveikt ar savu neatlaidību, motivāciju un nebeidzamu prāta disciplīnu.”

Filmas “Rucava – Rīga – Roma” TV PIRMIZRĀDE būs skatāma 20.novembrī plkst. 16:00, LTV7. Filmu pēc tam varēs redzēt arī LMT straumē un arī tiešsaistes linkā par brīvu. Pēc tam būs pieejama arī 4k versija YouTube ar subtitriem angļu valodā.