FOTO. 800 izsmalcināti un turīgi viesi bauda vērienīgu modes šovu: “Sky & More” atzīmē krāšņu dzimšanas dienas ballīti

800 izsmalcināti un turīgi viesi bauda vērienīgu modes šovu: "Sky & More" atzīmē krāšņu dzimšanas dienas ballīti







Pagājušās nedēļas izskaņā i/c “Sky & More” ar krāšņu un pārsteidzošu muzikālu modes šovu nosvinēja 15 gadu jubileju. “Sky & More Fashion & Show”, kas gadu laikā jau kļuvis par iepirkšanās centra vizītkarti un ne velti tiek dēvēts par iespaidīgāko modes šovu Baltijā, pulcēja vairāk nekā 800 apmeklētājus.

“Sky & More Fashion & Show”, kur klātesot uzņēmējiem, sabiedrībā zināmām personām un kaislīgiem modes sekotājiem, ar krāšņu šovu tika izrādītas iepirkšanās centra “Sky & More” jaunākās rudens un ziemas kolekcijas no tādiem pasaulē atzītiem zīmoliem kā Karl Lagerfeld, Emporio Armani, Luisa Cerano, Joop!, Strellson, Riani, Bugatti, Baldessarini, Elisabetta Franchi u.c.

“Šogad svinējām ne tikai “Sky & More” 15 gadu jubileju, bet arī organizējām nu jau piecpadsmito “Sky & More Fashion & Show”, kas gadu laikā no klasiskas modes skates kļuvis par daudzpusīgu māksliniecisko sniegumu, katrā nākamajā šovā paceļot mākslinieciskās programmas latiņu arvien augstāk. Šogad Fashion Rock Opera edition patiešām pārsteidza, – sākot no Rīgas Doma Kora skolas gospeļkora, stīgu kvarteta, rokgrupas un skaisto balsu īpašniekiem Dināras Rudānes un Daumanta Kalniņa līdz pat balerīnām un šim vakaram aranžētajām dziesmām! Šova organizēšanā tika iesaistīti 155 cilvēki, 35 skatuves mākslinieki, radītas iespaidīgas dekorācijas, kostīmi un šova elementi,” stāsta iepirkšanās centra vadītāja Kristīne Dombrovska.

““Bravo! Vivaldi dzīvajā izpildījumā! Lielisks modes un mūzikas šovs, Olgas Kolotovas stils kombinācijā ar izcilu horeogrāfiju un vizuālo priekšnesumu! Kas par enerģiju un profesionalitāti! Iespaidīgi! Labākais šovs, kas jebkad redzēts!”, tās ir tikai dažas no pasākuma apmeklētāju atsauksmēm. Paldies visiem mūsu sadarbības partneriem! Paldies ģenerālsponsoram AUDI un Moller Auto! Paldies sponsoriem Pūres šokolāde, ABK6, Salt un Luc Belaire! Paldies par atbalstu Qevents, SWH, Star Fm, EHR, Top radio, Mellis, Unastyle, kas mums deva iespēju realizēt tik grandiozas dzimšanas dienas svinības” turpina Kristīne Dombrovska.

Pirmajā šova bija dzirdami klasiķu Samuel Barber skaņdarbi Adagio For strings, kā arī baroka laikmeta komponista Gulio Caccini skaņas, kas saplūda kopā ar mūsdienu franču mūzikas grupas ERA aranžijām. Turpinājumā sekoja mākslinieciskais sniegums no Queen līdz pat Mozart 40 simfonijai, kā Metallica un Vivaldi 4 seasons sadaļu STORM un visbeidzot no operas ārijas līdz pat AC/DC! Vakara kulminācijā tika izpildīti skaņdarbi no tādiem grandiem kā Andrea Bocelli, Gustav Mahler, Arielle Dobasle un ERA. Noslēgumā mākslinieki un skatītāji vienojās kopīgā dziesmā par visu labo, kas šobrīd tik ļoti pasaulei pietrūkst, izpildot Maikla Džeksona radīto dziesmu We Are the World.

FASHION ROCK OPERA mākslinieki:

Bungas: Artis Orubs

Bass: Deniss Djakons

Ģitāra: Rihards Goba

Stīgu kvartets: Margarita Ogibalova (vijole), Darja Kuzma (vijole),

Paula Kronentāle (alts), Dace Zālīte-Zilberte (čells)

Balerīnas no baleta studijas Grande

Koris: Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris un diriģente Una Stade

Čells: Antons Trocjuks no DaGamba

Ģitāra: Kārlis Matīss Zitmanis no Sudden Lights

Spēcīgo balsu īpašnieki: Dināra Rudāne un Daumants Kalniņš

Stiliste: Olga Kolotova

Tērpu māksliniece: Ieva Adamsone

Horeogrāfija: Beāte Svarinska

Šova režija, mākslinieciskais koncepts un pasākuma scenogrāfija: Qevents,

Aizskatuves menedžements: Ilze Eriņa (Gee)