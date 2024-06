“Yungblud” Siguldas pilsdrupu estrādē

Ar britu mākslinieka “Yungblud” enerģisko uzstāšanos atklāta vērienīgā šī gada vasaras koncertsezona Siguldas pilsdrupu estrādē. Šovasar īpašo brīvdabas koncertu sajūtu uz lielās skatuves pie ainaviskās Gaujas senielejas uzburs vairāki gan Latvijā, gan pasaulē iemīļoti mākslinieki. Pasākumu klāstā ko piemērotu varēs izvēlēties gan populārās mūzikas, gan klasiskās mūzikas cienītāji, gaidāms koncerts bērniem, notiks tradicionālie Opermūzikas svētki, baleta koncerts, kā arī tiks atzīmēti Līgo svētki.

12. jūnijā plkst. 20.00 uz Siguldas pilsdrupu estrādes skatuves kāps duets “Jungle” no Lielbritānijas. Mūziķi Toms Makfārlends un Džošs Loids-Vatsons izpildīs dziesmas no jaunākā albuma “Volcano”, kā arī citas klausītāju iemīļotas dziesmas. Duets “Jungle” mūzikā jūtas arvien pārliecinošāki un brīvāki, atļaujot sev eksperimentēt kopā ar domubiedriem, un viņu radošumam vairs nav nekādu robežu. Viņu mūzika ir piemērota jebkurai telpai un gadalaikam, jebkurai gaumei – gan tiem, kas ilgojas pēc disko, gan tiem, kas meklē kaut ko inteliģentu mūzikā. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs, tostarp tiešsaistē šeit.

Jau laikus noskaņoties Jāņu nakts svinībām būs iespējams ar koncertuzvedumu “Meklē mani papardēs”, kas Siguldas pilsdrupu estrādē notiks 15. jūnijā plkst. 19.00. Vasaras siltākā nakts tiks sagaidīta ar lustīgākajām Ivara Vīgnera teātra dziesmām “Ja es būtu bagāts vīrs”, “Seši mazi bundzenieki”, “Mazais ganiņš”, “Jel dod man bučiņ” un daudzām citām no izrādēm “Tās dullās Paulīnes dēļ”, “Trīnes grēki”, “Meldermeitiņa” un citām. Koncertuzvedumā piedalīsies Akvelīna Līvmane, Ilze Pukinska, Elīna Avotiņa, Elīna Bojarkina, Anta Aizupe, Sandija Dovgāne, Edgars Pujāts, Kristians Kareļins, Jānis Kirmuška, Varis Vētra, Jānis Jarāns, Klāvs Kristaps Košins, Mārtiņš Vilsons, Gundars Grasbergs, kā arī pavadošā mūziķu grupa Emīla Zilberta vadībā. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp tiešsaistē šeit.

Līgo nakts svinības turpināsies arī 23. jūnijā. Plkst. 19.00 Siguldas pilsdrupu estrādē būs iespēja baudīt brīvdabas teātra izrādi “Skroderdienas Silmačos”, kas šogad būs īpašs 120. jubilejas iestudējums. Režisora Imanta Strada radītajā iestudējumā pēc viņa aicinājuma kopā pulcējas aktieri no gandrīz visiem Latvijas lielākajiem teātriem. “Skroderdienas Silmačos” lomas izspēlēs spilgts aktieru kolektīvs – Kristīne Nevarauska, Ģirts Ķesteris, Madara Melne-Tomsone, Ivo Martinsons, Artis Jančevskis, Imants Strads, Zane Aļļēna, Meinards Liepiņš, Marģers Eglinskis, Ģirts Liuziniks, Lelde Dreimane, Ieva Puķe, Elīna Vāne, Māra Mennika. Pēc izrādes kopā ar Silmaču saimi tiks iedegts lielais Jāņu ugunskurs, bet no plkst. 22.30 norisināsies zaļumballe – ielūdz Ivo Grīsniņš-Grīslis un “Līgo orķestris”. Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp tiešsaistē.

Uz koncertu “Mākslas darbs” zem zvaigžņotām debesīm aicina grupa “Musiqq”, kas Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies 6. jūlijā plkst. 21.00. Šis gads vienai no klausītākajām grupām Latvijā ir nozīmīgs ne vien tāpēc, ka klajā nācis grupas sestais studijas albums, bet arī tiks atzīmēta grupas 15. dzimšanas diena. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs, tostarp tiešsaistē.

10. jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē kopā ar grupu un orķestri uzstāsies viens no pasaules slavenākajiem čellistiem Stjepans Hausers jeb HAUSER. Par akadēmiskās mūzikas “slikto zēnu” dēvētais grupas “2Cellos” līdzdibinātājs dosies soloturnejā, kurai dots nosaukums “Rebel with a Cello”. Čellists skatītājiem sola izcilu muzikālu izrādi, kurā savīsies čella superzvaigznes salūtam līdzīgā ekspresija ar viņa romantisko, pat lirisko šķautni. To visu papildinās uz liela ekrāna demonstrētas atbilstīgas videoprojekcijas. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs, tostarp šeit.

No 26. līdz 28. jūlijam gleznainajā Siguldas pilsdrupu estrādē būs iespēja baudīt XXXI Starptautiskos Siguldas Opermūzikas svētkus. Tā centrālais notikums būs izcilā itāļu komponista Dž. Verdi operas “Traviata” oriģināliestudējums, kurā galvenajās lomās būs iespēja dzirdēt divas opermūzikas zvaigznes – Alfredo lomā iejutīsies visā pasaulē un Latvijā iemīļotā samtainā tenora tembra īpašnieks Dmytro Popovs (Ukraina), bet Violetas lomā debitēs Maija Kovaļevska. Tāpat Opermūzikas svētku laikā notiks arī svētku atklāšanas koncerts “Operas uvertīra” Siguldas Jaunās pils dārzā, Garīgās mūzikas koncerts Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki noslēgsies ar krāšņu Galā koncertu “Mūsu zeme – LATVIJA”. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp šeit.

31. jūlijā plkst. plkst. 20.00 klasiskās mākslas cienītājus sagaida arī baleta uzvedums “Dons Kihots” ar Eiropas vadošo teātru baleta solistu piedalīšanos. “Dons Kihots” ir grandiozākā klasiskā baleta izrāde, ko pēc Servantesa romāna motīviem radījis ģeniālais komponists Ludvigs Minkuss, savukārt horeogrāfiju veidojis leģendārais Mariuss Petipā. Balets “Dons Kihots” ir stāsts par cēlsirdīgu muižnieku, ceļojošo bruņinieku Donu Kihotu, kuram laikus izdodas palīdzēt jaunajiem mīlniekiem – Kitrijai un Bazilam. Kompānijas “Worldstars” izrādēs piedalās Parīzes operas, La Scala, Londonas Karaliskā baleta, Čehijas Nacionālā baleta, Barselonas baleta, Bordo Nacionālā baleta, Dānijas Karaliskā baleta un citu teātru baleta solisti un mākslinieki. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp šeit.

Bērnus 11. augustā plkst. 11.00 sagaidīs “Tutas lietu” koncerts “Labu labais labirints”. Tuta kopā ar palīgiem Lapsu, Āpsīti, Feneku un Robotu minēs mīklas un piedzīvos piedzīvojumus, ko sagatavojis kāds noslēpumains draugs. Šī būs jau piektā Tutas vasaras koncerttūre, kurā mazie skatītāji varēs dziedāt un dejot līdzi iemīļotajām dziesmām no seriāla “Tutas lietas”. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs, tostarp šeit.

Vērienīgie koncerti turpināsies 13. augustā plkst. 20.00, kad uzstāsies grupa “The Smile”, kurā apvienojušies “Radiohead” dalībnieki Toms Jorks un Džonijs Grīnvuds, kā arī bundzinieks Toms Skiners. Šis būs grupas pirmais un pagaidām vienīgais koncerts Baltijas valstīs, un tajā izskanēs apvienības abu albumu hiti. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs, tostarp tiešsaistē šeit.

14. augstā plkst. 20.00 uz Siguldas pilsdrupu estrādes skatuves kāps spožā britu mūzikas zvaigzne Jessie Ware. Mākslinieces skanējumā iespējams saklausīt daudz dejas ritmu un disko mūzikas tradīciju. Viņas piektais albums “That! Feels Good!” tika nominēts prestižajai balvai “Mercury Prize” un ir viens no gada labākajiem albumiem. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs, tostarp tiešsaistē šeit.

Jaunā aktieru sastāvā 18. augustā plkst. 16.00 uz skatuves atgriezīsies Ulda Marhileviča un Māras Zālītes traģikomiskā dziesmuspēle “Tobāgo!”. Lomās: Mārcis Maņjakovs, Aija Dzērve, Varis Vētra, Katrīne Pasternaka vai Daiga Gaismiņa, Dita Lūriņa, Artis Robežnieks, Indra Briķe vai Akvelīna Līvmane, Juris Kalniņš, Olga Dreģe, Edgars Pujāts, Madara Botmane, Rūdolfs Cīrulis, Juris Strenga. Pie klavierēm komponists Uldis Marhilevičs. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs, tostarp šeit.

Savukārt vasaras izskaņā, 3. septembrī, Siguldas pilsdrupu estrādē plkst. 20.00 uzstāsies viena no pasaules visu laiku slavenākajām elektroniskās mūzikas grupām “Faithless”. Pēc 8 gadu radošā pārtraukuma kulta superhitu “Insomnia”, “God Is a DJ” un “One Step Too Far” radītāji devušies aptverošā koncertturnejā “Champion Sound Tour”, kuras laikā apmeklētājiem sola neaizmirstamu muzikāli vizuālo piedzīvojumu. Biļetes pieejamas “Biļešu servisa” kasēs, tostarp tiešsaistē šeit.