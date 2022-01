FOTO. Bukmeikeru prognozes – kurš uzvarēs “Supernova 2022” un dosies uz “Eirovīziju”?

"Supernova 2022" dalībnieki

Šā gada 5. februārī norisināsies Latvijas televīzijas dziesmu atlases konkurss “Supernova 2022”, kurā 17 pusfinālisti sacentīsies par nokļūšanu uz Eirovīzijas lielās skatuves. Jau iepriekš konkursa veidotāji ziņojuši, ka šogad saņemts rekordliels pieteikumu skaits, un “Betsafe” bukmeikeri jau izvirzījuši šā gada favorītus.

Lai gan 2021. gadā “Supernovas” dalībnieku atlase izpalika, šogad pieteikumi sasnieguši rekordaugstu skaitu un konkurence rādās būt ļoti sīva. Dalībnieku rindās manāmi vairāki sabiedrībā atpazīstami mūziķi, to starpā vairāki bijušie “Eirovīzijas” un arī “Supernovas” dalībnieki. Tomēr Eirovīzijā Latviju pārstāvēt varēs tikai viens – ko prognozē Betsafe bukmeikeri?

“Līdz “Supernovas” sākumam prognozes varētu arī mainīties, bet šobrīd mūsu bukmeikeru galvenie favorīti ir Aminata, Citi Zēni un Bermudu Divstūris. Tāpat nevar par zemu novērtēt un izslēgt no favorītiem arī neatlaidīgo Marku Rivu, kurš “Supernovā” piedalās jau astoto reizi,“ dalās “Betsafe” pārstāvis Valters Rozmanis.

Markus ir viens no pieredzes bagātākajiem “Supernovas” dalībniekiem un tieši pieredze varētu palīdzēt viņam izcelties konkurentu vidū. Kā stāsta mūziķis: “Dalība nacionālajā atlasē vienmēr ir satraucoša un laba skola man pašam. Katru gadu esmu pārdomās, vai man to vajag, jo vieglāk ir nepiedalīties, bet kāpēc izvēlēties vieglāko ceļu? Ja jūtu, ka jāpiedalās, tad ir jāiet uz visiem 100% un to es arī darīšu!”

Bukmeikeri par savu favorīti nosauc Aminatu un viņas dziesmu “I’m Letting You Go” (20%), turklāt Aminata jau pārstāvēja Latviju Eirovīzijā 2015. gadā, iekļūstot finālā un iegūstot augsto 6. vietu ar pašas sacerēto dziesmu “Love Injected”. Tāpat favorītu grupai pieskaitāmi pašpasludinātie “repa prinči” un 21. gadsimta popmūzikas dīvas” Citi Zēni un viņu kompozīcija “Eat Your Salad” (12%). Liels pārsteigums ir atraktīvo brālēnu – Bicepsa un Tricepsa grupas “Bermudu Divstūris” debija uz Supernovas skatuves. Bukmeikeri viņu atjautīgo kompozīciju “Bad” novērtē ar 11% iespējamību uzvarēt. Tāpat šogad pirmo reizi konkursā piedalās šova “X Faktors” mentoru – Reiņa Sējāna un Intara Busuļa duets “Bujāns” ar savu nu jau piekto kopīgi radīto dziesmu “He, She, You & Me”, kurai izredzes iekļūt finālā vērtējamas ar 8% iespēju.

“Interesanti, ka liela daļa atpazīstamu vārdu izvēlējušies tādu kā “comedy music” stratēģiju, startējot jaunizveidotos ansambļos, kuri konkurēs ar līdzīgiem un sabiedrībā zināmākiem sastāviem, kā Citi Zēni un Bermudu Divstūris. Grūti pateikt, vai stratēģija attaisnosies, bet pieredze rāda, ka ir bijuši gadi, kad tā ir nesusi vēlamo rezultātu. Spilgtākais pārsteigums no koeficientu viedokļa bija 2014. gads, kurā par pārliecinošu favorītu uzskatīto Donu pārspēja Ārzemnieki ar “Cake To Bake,” “Betsafe” pārstāvis Valters Rozmanis.

Atlasē piedalīsies arī citi jau iemīļoti mūziķi – dziedātaja “KATŌ”, repere Zelma, šova “X Faktora” uzvarētāja Elīna Gluzunova, komiķu Kaspara Breidaka un Ralfa Eilanda apvienība “Mēs jūs mīlam”, Miks Dukurs, Raum, The COCO’NUTS, kā arī jauni vārdi mūzikas pasaulē – Linda Rušeniece, Patriks Peterson, Beatrise Heislere, grupa “Inspo”.Taču bukmeikeru ieskatā nevienam no viņiem nav izteiktas uzvarētāju dziesmas, kas dotu atbalstu gan žūrijas, gan skatītāju balsojumā.

Šobrīd norisinās balsojums, kurā šova cienītājiem un mūziķu atbalstītājiem ir iespēja noteikt septiņpadsmito pusfināla dalībnieku, kas kopā ar pārējiem dalībniekiem 5. februārī sacentīsies “Supernovas” finālā.

Tāpat jāatgādina, ka Latvijas izvēlētā dziesma pēdējo reizi startējusi konkursa finālā 2016. gadā, kad Justs ar “Heartbeat” palika 15. vietā. Tieši Aminata vēsturiski ir uzstādījusi vienu no visu laiku augstākajiem rezultātiem, viņai uzvarot nacionālajā atlasē bukmeikeri redz vislielākās iespējas tikt finālā.

