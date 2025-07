Kundziņsala kļūst par jauno Rīgas industriālo centru

FOTO. Kundziņsala kļūst par jauno Rīgas industriālo centru







Jau tuvākajos gados Kundziņsalā darbību uzsāks vēl vismaz septiņi jauni uzņēmumi – kravu termināļi, loģistikas centri, enerģētikas uzņēmumi un viedas ražotnes, veidojot tuvu pie 800 jaunām darba vietām, kopējam investīcijām sasniedzot vismaz 500 milj. EUR, radot nākotnes uzņēmējdarbības vidi, kur vienkopus attīstīties ilgtspējīgai enerģētikai, modernai rūpniecībai un viedai loģistikai.

Rīgas ostas visdinamiskāk augošajā teritorijā Kundziņsalā tiks uzsākta Baltijas valstīs pirmās atjaunīgās degvielas produktu – hidrogenētās augu eļļas (HVO) un ilgtspējīgās aviācijas degvielas (SAF), ražotnes būvniecība. Uzņēmums Amber Flow Fuels, ieguldot 120 miljonus eiro un radot 120 augsti kvalificētas darba vietas, jau 2027. gadā uzsāks inovatīvu, augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, kas veicinās Latvijas klimatneintralitātes un zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

Kundziņsalas teritorijas transformācija par jauno Rīgas ostas centru ietver vairāku apjomīgu industriālo projektu realizāciju tieši zaļās enerģijas ražošanas segmentā. Ar atjaunīgo enerģiju saistītu produktu ražošana, kuriem ir augsta pievienotā vērtība un liels pieprasījums, ir viens no Rīgas ostas nākotnes attīstības stūrakmeņiem. Vienlaikus tiek būtiski stiprināta Latvijas eksportspēju un enerģētiskā neatkarību. Amber Flow Fuels ražotne Rīgas ostā nodrošinās 100% no nepieciešamā SAF Baltijas valstu tirgum. 70% no saražotā SAF tiks eksportēts, palielinot Latvijas eksportu par vismaz 150 miljoniem EUR.

Ejot kopsolī ar globālo enerģētikas transformāciju, Rīgas osta Kundziņsalā attīsta arī vērienīgu vēja tehnoloģiju ražošanas kompleksu. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts līdzfinansējumu Kundziņsalas ziemeļu daļā līdz 2029. gadam tiks radīta piemērota industriālā teritorija, kur attīstīt ražotnes jūras un sauszemes vēja tehnoloģiju un to komponenšu ražošanai.

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Kundziņsala nav tikai vieta kartē – tā ir Latvijas ambīcija kļūt par viedās industrijas krustpunktu Eiropā. Mēs nepārveidojam tikai ostu – mēs pārveidojam domāšanu par to, kā attīstīt Latviju. Šis projekts apliecina, ka valsts, pašvaldība un uzņēmēji kopā spēj radīt modernu, ilgtspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu vidi. Ekonomikas ministrijas uzdevums ir ne tikai veicināt investīcijas, bet nodrošināt to reālu pārtapšanu darbavietās, eksportā un pievienotajā vērtībā Latvijas ekonomikai.”

Nodrošinot Kundziņsalā izbūvētās teritorijas iznomāšanu vēja enerģijas tehnoloģiju komponenšu ražojošiem uzņēmumiem, plānots nodrošināt eksportu 160 milj. eiro apmērā, radīt 650 darba vietas un ik gadu nomaksāt nodokļos vismaz 7,8 milj. eiro.

Rīgas osta jau vairākus gadus ir ciešs NATO stratēģiskais partneris un attīsta Kundziņsalas teritorijā nozīmīgu Latvijas valsts drošības un militārās mobilitātes punktu. Piesaistot Eiropas klimata, infrastruktūras un vides aģentūras (CINEA) līdzfinansējumu, Kundziņsalā īstenoti vairāki militārās mobilitātes projekti.

Izbūvējot un modernizējot Kundziņsalas autotransporta, dzelzceļa un piestātņu infrastruktūru ir paaugstināta militāro kravu apstrādes jauda un pilnveidota ostas savienojamība ar Ādažu militāro bāzi. Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrība LVR flote ar CINEA līdzfinansējumu ir iegādājusies jaunu daudzfunkcionālu hibrīdpiedziņas kuģi – ledlauzi, kas papildus ostas uzturēšanas pamatfunkcijām, sniedz arī militāru atbalstu Latvijas Robežsardzes un Krasta apsardzes dienestiem.

Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību, un piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, pašreiz notiek jauna satiksmes pārvada izbūve no Sarkandaugavas uz Kundziņsalu, ko plānots nodot ekspluatācijā jau 2026. gadā. Satiksmes pārvads nodrošinās tiešu Kundziņsalas savienojumu ar Rīgas pilsētas arteriālo ceļu tīklu, uzlabos kravu, kā arī militārā transporta mobilitāti uz/no ostas termināliem. Vienlaikus topošais satiksmes pārvads kopā ar Austrumu maģistrāli ļaus būtiski samazināt kravas auto plūsmu caur pilsētas centru, atslogojot Rīgas pilsētas satiksmes infrastruktūru un mazinot ostas ietekmi uz vidi.

Lai nodrošinātu efektīvu autotransporta un gājēju piekļuvi Kundziņsalai, kā arī attīstītu digitalizētu un automatizētu, ostas klientu prasībām atbilstošu loģistikas infrastruktūru, šeit top viens no Eiropā modernākajiem ostas caurlaižu kontroles punktiem. Tas nodrošinās automašīnu kustību sešās joslās, digitālu kravu datu apriti, mašīnredzes risinājumus autotransporta un personu identifikācijai, kā arī integrāciju ar Kontroles dienestu informācijas sistēmām vienotā ostas drošas piekļuves risinājumā.

Kundziņsala ir Rīgas ostas konteineru loģistikas centrs. Šeit tiek pārkrauts 72% no visiem jūras konteineriem Latvijā un seši no deviņiem aktīvajiem ostas uzņēmumiem Kundziņsalā ir iesaistīti konteinerkravu apstrādē. Jau šobrīd Kundziņsalā strādā tehnoloģiski jaudīgākie Rīgas ostas konteineru un beramkravu termināļi, kā arī modernas noliktavas un loģistikas uzņēmumi. Vairākos no šiem uzņēmumiem šobrīd norisinās jaunu kravu laukumu un noliktavu būvniecība, lai turpinātu termināļu diversifikāciju un apmierinātu augošo pieprasījumu pēc beramkravu noliktavu un konteineru apstrādes jaudām.

“Domāšanas paradigmai par ostām ir jāmainās. Tās vienmēr ir bijušas jebkuras valsts stratēģisks aktīvs un tās jāspēj gudri izmantot valsts un arī pilsētas izaugsmes interesēs. Kundziņsala ir lielisks piemērs, kas apliecina – Rīgas osta ir nozīmīgs valsts ekonomiskās drošības instruments, kas nodrošina uzticamu eksporta un importa koridoru, kā arī atbilstošu vietu ES ekonomikas ilgtspējai kritisko ražotņu izvietošanai. Rīgas osta izprot tās lomu valsts militārās drošības kontekstā, sistemātiski pilnveidojot un stiprinot militārās mobilitātes iespējas un veidojot alternatīvo piegāžu koridorus. Vienlaikus osta sekmē arī valsts enerģētisko ilgtspēju, piesaistot investīcijas vēja tehnoloģiju komponenšu, alternatīvo degvielu un citu inovatīvu ar zaļo enerģētiku saistīto produktu ražošanai,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Šodien atbildīgie nozaru ministri, Rīgas domes amatpersonas, uzņēmēji un mediju pārstāvji īpašā vizītē apmeklēja Kundziņsalu, kuras ietvaros iepazinās ar ambiciozo Kundziņsalas attīstības vīziju, līdz šim īstenotajiem un jau tuvākajā nākotnē plānotajiem projektiem, kas veidos šo teritoriju par jauno Rīgas ostas attītības centru.