FOTO. Debešķīgs ēdiens, izcili kokteiļi un tikai meiteņu kompānija: TV personība Rūta Dvinska Turcijas kūrortā baudījusi izcilu atpūtu Ieteikt







Atgriežoties no lutunošas atpūtas baudīšanas Turcijas pieczvaigžņu kūrortā, divu spriganu meiteņu mamma, žurnāliste, modes dāma un dārzkopības entuziaste Rūta Dvinska atzīst, ka ceļojums mainījis viņas līdzšinējos ceļošanas ieradumus, viešot jaunu tradīciju – turpmāk, vismaz reizi gadā viņa apņemas doties ceļojumā tikai savas ģimenes sieviešu kompānijā.



Jauna tradīcija rūdītas ceļotājas ieradumos

“Šajā ceļojumā devāmies kopā ar tūroperatoru “Novatours”, taču šī nebija mana pirmā reize Turcijā,” par savu ceļošanas pieredzi saka Rūta. Viņai ceļošana un Turcija ir divas senas mīlestības, ko abas kopā vai katru atsevišķi cenšas satikt visai bieži.

Rūta atminas, ka pirmais viņas ceļojums uz Turciju bija kopā ar vecākiem un brāli, kad viņai bija vien aptuveni desmit gadi. Pēcāk tur ir nācies būt vairākkārt – gan pašas ģimenes lokā, gan ar plašāku saimi, kompānijā ņemot vecvecākus, gan kopā ar draugiem.

Taču ne šādā kompānijā, kad ceļā devās Rūta, viņas divas meitas un mamma. Šis ceļojums ne tikai paliks atmiņā, kā pirmais ceļojums tikai ģimenes meiteņu kompānijā, bet iezīmē jaunu tradīciju šarmantās dāmas ceļošanas ieradumos.

Ceļot mēdz dažādi

Rūta atklāj, ka ceļot mēdz dažādi. Viņai patīk baudīt gan aktīvu atpūtu krāšņas vēstures, notikumu un pieredžu bagātās pilsētas, gan lēnu un mierīgu atpūtu lutinošos kūrortos. Pilsētu ceļojumus viņu ģimenē ierasts plānot pašu spēkiem, bet tradīciju, vismaz reizi gadā doties bezrūpīgā atpūtā uz kādu kūrortu, gan labprātāk uztic profesionāļiem.

“Šis piedzīvotais, ”Novatours” organizētais ceļojums bija absolūts baudījums. Es šāda veida atpūtu cenšos plānot reizi gadā. Mana ikdiena ir ļoti piesātināta – ģimene, darbi, dārzs, draugi – tas prasa daudz enerģiju. Es nebūt par to nesūdzos, bet pieņemu to, kā savas dzīves ceļu, un dzīvoju saskaņā ar to. Taču es arī zinu, lai es to visu kvalitatīvi varētu veikt, man ir nepieciešama arī kvalitatīva atpūta, tāpēc jau labu laiku es arī rūpīgi kopju tradīciju – uz mirkli pilnībā apstāties un ļauties bezrūpīgai atpūtai” stāsta Rūta.

Reizēm atpūta 5 zvaigžņu viesnīcā ir tieši tas, kas vajadzīgs

Rūta atzīst, ka Turcija viņai ir izsenis mīļa. Viņa labi zina, ko sagaida no atpūtas tās kūrortos.

“Turcijā pirmo reizi es viesojos laikā, kad man bija aptuveni desmit gadi. Toreiz devāmies kopā ar vecākiem un brāli. Kopš tā laika Turcija ir iemājojusi dziļi man sirdī. Lai arī man patīk aktīva atpūta, tāda tā nav Turcijā. Es braucu uz šo valsti pēc absolūta lutinājuma, miera un bezrūpības. Mums ir izveidojušies arī savi kritēriji, kas nepieciešami, lai atpūta būtu izdevusies,” par atpūtu Turcijā stāsta Rūta.

Viņa piebilst, ka viņas pieredzes laikā atpūta Turcijā ir krietni mainījusies. Viesnīcas un to piedāvājums ir kļuvuši tik kvalitatīvi, ka nu jau ir standarta latiņa.

Tie laiki, kad par izklaidi rūpējās viesnīcas darbinieki, pārģērbjoties dzīvnieku kostīmos, vai visiem viesiem uz lielā ekrāna spēlējot bingo, sen jau ir pagājuši. Tagad atpūtu papildina krāšņi un iespaidīgi šovi un par bērnu atpūtu rūpējas izcili speciālisti.

Par pēdējo atpūtu Turcijā Rūta stāsta: “Šajā reizē īpaši svarīgi bija, lai kvalitaīvas atpūtas iespējas būtu mazajām ceļotājām, un mēs ar mammu varētu izbaudīt maksimāli mierpilnu atpūtu. Tūroperatora piemeklētā viesnīca šo piepildīja ar uzviju”.

Laikā, kamēr Rūta ar mammu baudīja spa priekus vai nesteidzīgu atpūtu viesnīcas plašumos, par mazo meiteņu izklaidēšanu rūpējās starptautiskas organizācijas “ma&me&pa” pārstāvji, nodrošinot viņām aizraujošu, kvalitatīvu un izglītojošu atpūtu.

Rūta atminas, ka mazās dāmas baudīja gan ēst gatavošanu, gan izglītojošas aktivitātes ar mūzikas instrumentiem un laiku pavadīja patiesi kvalitatīvi.

Četrotne īpaši novērtēja arī viesnīcas vakara šovus, kas katru vakaru pārsteidza ar izcilām performancēm. “Vakara šovi bija izcili! Tos gaidījām ar patiesu nepacietību. Viesojāmies viesnīcā nedēļu un katru vakaru mūs sagaidīja pilnīgi cits pārsteigums. Kādu vakaru tās bija autentisks Turcijas nacionālais vakars ar dejām un dziesmām. Citu vakaru priecējā uguns šovs, vēl citu – BMX šovs. Katru vakaru kas cits. Mazākās meitenes bija tik aizrāvušās ar notiekošo, ka nevēlējās doties gulēt, dažu vakaru pat aizmiegot notikumā vietā,” atminas Rūta.

Daudzveidīgs ēdiens, izcili gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie kokteiļi, spa prieki, baseini, kvalitatīvas izklaides bērniem un atsaucīgs, gadīgs personāls, kas nodrošina absolūti bezrūpīgu lutinājumu ir kvalitātes bez kurām Rūta vairs nespēj iedomāties savu atpūtu Turcijā.

Ieteikumi un padomi ģimenēm, kas plāno brīvdienas Turcijā

“Mans galvenais ieteikums tiem, kas alkst līdzīgas brīvdienas Turcijā, ir uzticēt sava ceļojuma plānošanu tūroperatoram. Manuprāt, ir absolūti bezjēdzīgi tērēt savu laiku, enerģiju un arī līdzekļus lietai, kas ir jau pieejama pie profesionāļiem. Mēs ar vīru mēdzam arī paši plānot savas brīvdienas, bet tie ir, kā mēs tos saucam, ātrie ceļojumi, piemēram, uz kādu Eiropas pilsētu. Bet ceļojumam, kura mērķis ir gādāt par bezrūpīgu atpūtu, jau tā saknē vajadzētu būt bezrūpīgam, proti, arī plānošanas procesā,” stāsta Rūta.

Rūta arī iesaka ņemt vērā Turcijas ieceļošanas noteikumus, kas nosaka, ka pasei ieceļošanas brīdī jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus. Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Turcijā ar tūrisma mērķi nav nepieciešama.

Ar ko kopā ceļot?

Noslēdzot par ieteikumiem ceļotājiem, Rūta novēl ceļošanu baudīt dažādi. Ceļot var vienatnē, kopā ar mīļoti, kopā ar ģimeni, kopā ar saimi dāzādās paaudzēs un, protams, ar draugiem. Katrs ceļošanas veids ir lielisks attiecīgā dzīves mirklī un personīgās sajūtās.

“Tikai tur esot un to piedzīvojot, es sapratu, ka šī varētu būt par mūsu jaunu tradīciju, kad tikai mēs, meitenes, dodamies ceļā. Šis kopā pavadītais laiks ir milzu vērtība.

Ģimeniskās vertības manī ir spēcīgi ieaudzinātas un ievijušās. Ģimene ir manu vērtību piramīdas visspēcīgākais pamats un balsts. Kā jebkuras attiecības arī ģimeniskās attiecības ir jākopj un jāuztur, un, manuprāt, ceļošana ir lielsks veids, kā atkal satuvināties vai kļūt vēl tuvākiem. Kopt dzimtas sieviešu ciešo saikni ir milzu vērtība, ko es sirsnīgi novēlu piedzīvot ciešā tuvībā,” stāsta Rūta.