Festivāla "Summer Sound" norise 2018.gadā

Dejas līdz rītam pludmales smiltīs! Karstākais pludmales festivāls Liepājā jau nākošnedēļ







Jau pavisam drīz – 29. un 30. jūlijā Liepājā festivāls “Summer Sound” desmito reizi pulcēs apmeklētājus vienā no Eiropas skaistākajām pludmalēm, sniedzot festivāla apmeklētājiem iespēju baudīt pašmāju un starptautisku mākslinieku koncertus. Tāpat kā iepriekšējos gados, “Summer Sound” ir sarūpējuši dažādas aktivitātes un ērtības, kuras gādās ne tikai par bezrūpīgu atpūtu, bet arī par laika pavadīšanas iespējām visdažādākajām gaumēm.

Uz Summer Sound festivāla 4 dažādām skatuvēm kāps ne tikai tādas pasaules mūzikas zvaigznes kā John Newman un Riton, kaimiņzemes The Roop, Ukrainas Go_A un citas, bet arī visa pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde – Musiqq, Gacho, Ansis, Jumprava, Dagamba, Astro’n’out, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Ralfs Eilands un daudzi citi. Summer Sound 2019. gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku.

Pilna skatuvju programma pieejama šeit.

Festivāla vārti apmeklētājiem tiks atvērti no 29. jūlija pulksten 17.00, bet labiekārtota (pieejamas dušas un labierīcības) telšu pilsētiņa būs gatava uzņemt jau no ceturtdienas, 28. jūlija, sākot no 17.00. Pēc lielā pieprasījuma un pilnībā izpārdotas pirmās telšu pilsētiņas, ir atvērta papildu, kurā vietas vēl ir pieejamas, tomēr arī tās ir ierobežotā skaitā. Savukārt, kemperu pilsētiņa ir izpārdota pilnībā un jaunas vietas vairs nebūs pieejamas.

Festivāla biļetes apmeklētāji var apmainīt pret aprocēm sākot ar 27. jūliju aproču maiņas punktos t/c Spice, Rīgā un t/c Kurzeme, Liepājā.

Iejusties brīvdienu noskaņojumā un ļauties festivāla sajūtām būs iespējams jau no 27. un 28. jūlija iesildošajos koncertos Juliannas pagalmā, Liepājā. Plašāka programma apskatāma šeit. Ieeja koncertos bez maksas.

Par tradīciju kļuvusi sadarbība ar A/S “Pasažieru Vilciens” un, kā iepriekšējos gados, arī šogad ir pieejami īpašie Summer Sound vilcienu reisi: 29. jūlijā Rīga (13:15) – Liepāja (16:36) un 31. jūlijā: Liepāja (12:10) – Rīga (15:25).

Tiem, kuri vēlas doties uz festivālu ar savu auto, Summer Sound organizatori aicina, pirms došanās ceļā izpētīt aktuālos remontdarbus izvēlētajā maršrutā. Informācija par remontdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumi kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā “www.lvceli.lv”.

Festivālu Summer Sound iespējams apmeklēt ar bērniem, kuriem līdz 10 (ieskaitot) gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas. Savukārt festivāla teritorijā būs pieejama Bērnu zona. Divu dienu garumā Summer Sound bērnu pilsētiņā kopā ar Krāsu Karuseli bērni varēs spēlēt spēles, apmeklēt radošās darbnīcas, apgleznot sejas un izbaudīt īstu festivāla jautrību! Programmā: sausā ledus šovs un eksperimenti, vakara pasaciņu lasījumi, burbuļu šovs un ēnu teātris.

Bērnu pilsētiņā bez vecāku uzraudzības var atstāt bērnus no 4 gadu vecuma! Bērnu pilsētiņas

Maksa par 1 stundu ir 5 EUR, katra nākamā stunda 3 EUR, savukārt visas dienas cena ir 12 EUR. Biļete iegādājama turpat pie ieejas Bērnu pilsētiņā festivāla teritorijā.

Papildus vairāk kā 50 pašmāju un starptautisko mākslinieku koncertiem festivālā būs pieejams:

• Brīvdabas kino – Latviešu kino klasika, jaunumi un Latvijas Kultūras akadēmijas studentu īsfilmas; Visa kino programma pieejama šeit

• Karuseļi, no kuriem festivālu apskatīt putna lidojumā;

• Dejas festivāla jaunajā klubā Klubs ++;

• Sportiski noskaņotajiem festivāla apmeklētājiem sestdien būs iespēja piedalīties pludmales volejbola turnīrā. Volejbola turnīrs norisinās festivāla otrajā dienā, 30. jūlijā no 11.00 līdz 16.00. Vienā komandā piedalās 4 spēlētāji, uz laukuma 3 un viens dalībnieks rezervē, no 16 gadu vecuma. Dalības maksa no komandas ir 20 EUR. Reģistrēties spēlēm un iemaksāt dalības maksu turnīram var no ceturtdienas, 28. jūlija festivāla kasē.

Visas iegādātās biļetes uz 2020. gada festivālu ir derīgas, un ar tām nav jāveic nekādas papildu darbības, lai varētu apmeklēt festivālu šogad. Uz doto brīdi ir izpārdotas visas VIP biļetes, kemperu zona un arī pirmā telšu pilsētiņa. Vēl ir pieejamas festivāla vienas un divu dienu biļetes, kā arī jaunatvērtā telšu pilsētiņa.

Biļetes pieejamas: “summersound.lv”, “bilesuserviss.lv”