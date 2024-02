Mūziķis Ainars Mielavs

FOTO. "Es nevaru…" Ainars Mielavs pēc viena no koncertiem atklājis, kāpēc šobrīd neraksta jaunas dziesmas







Mūziķis Ainars Mielavs un viņa fantastiskā balss Latvijā ir ļoti iemīļota, taču pēdējā laikā no mūziķa sen neesam dzirdējuši jaunu repertuāru.

Sarunā ar kādu mazu puisēnu pēc viena no koncertiem mūziķis atklājis iemeslu, kāpēc šobrīd no viņa nedzirdam jaunas dziesmas. Par to viņš informējis arī savus “X” sekotājus.

Ainars Mielavs stāsta: “Šovakar pēc koncerta Zvejniekciemā pienāca puisītis palūgt autogrāfu. Alfrēds. 10 gadi. – Drīkst Jums ko pajautāt? – Jā. – Jūs jaunas dziesmas rakstīsiet? – Tagad karš. Es nevaru. – Bet pēc kara? – Pēc kara, jā. Es apsolu, Alfrēd! Slava Ukrainai!”

