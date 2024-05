Kaspars Kambala un viņa sieva Olga

Šovu zvaigzne Olga Kambala, kura citiem labāk zināma kā bijušā boksera un basketbolista Kaspara Kambalas sieva, nokaitinājusi savu bijušo fitnesa treneri Irinu Žuku, kura apsūdz viņu plaģiātismā, ziņo izdevums “Kas Jauns”.

Kambala par savu augumu vairākkārt pateikusies fitnesa trenerei Irinai Žukai, kura norāda, ka Olga tirgojot sievietēm viņas izstrādāto ēdienkarti lietotnē “Telegram” un piesauc treneres vārdu, nesaskaņojot to ar viņu: “Es neesmu Olgai Kambalai devusi atļauju izmantot manu vārdu jebkādām aktivitātēm – tievēšanas maratoniem vai programmai “Telegram”. Tas viss notiek bez saskaņošanas ar mani!”

Žuka paudusi bažas, ka sievietes varētu uz viņas vārda uzķerties un tikt maldinātas:

“Gribu pabrīdināt cilvēkus, ka viņa, iespējams, pārdod tos uztura plānus, kas kādreiz tika sastādīti speciāli viņai. Nedrīkst vienu ēdienkartes plānu tirgot visām sievietēm, jo ne visām der viens!”

Tāpat viņa norāda, ka Olga nemaz nav speciāliste un uzsver, ka visām neder viens plāns: “Pat man nav tādu pilnvaru, tāpēc es, pirms veidoju šādu uztura plānu, sadarbojos ar ārstiem, prasu nodot analīzes un tikai tad piemēroju individuālu uztura programmu, lai kliente notievētu. Es vienkārši negribu pēc tam būt vainīga, ja kādam kaut kas notiks. Nevēlos, lai mans vārds tiek sasmērēts, jo pēc tam cilvēki vainos mani, sakot, ka es taču esmu to plānu sastādījusi un tā teikusi. Nē! Man nepatīk, ka tiek izmantots mans vārds!”

“Kas Jauns” sazinājās ar Olgu Kambalu, kura bija neizpratnē un vaicāja, kāpēc Irina nav sazinājusies ar viņu, ja viņai kaut kas nepatīk, un šīs lietas izrunājusi ar viņu pašu. Olga sarunā skaidroja, ka nejūtas tā, it kā kaut ko būtu pārkāpusi. Tāpat viņa piebilda, ka neizmanto Irinas Žukas vārdu nelietīgi.

Savukārt fitnesa trenere norāda, ka nav runājusi ar viņu, jo uzskata, ka “ar šādiem cilvēkiem ir bezjēdzīgi runāt”.

Arī Kaspars Kambala aizstāv sievu, sakot: “Vienkārši Olga gribēja pateikties savai trenerei, tāpēc arī pieminēja viņas vārdu, bet tas, ko mēs abi ar Olgu “Telegram” kanālā stāstām un rādām, nav nekādā veidā saistīts ar šo treneri. Mēs rādām savu dzīvi, šo to no spora zāles, savas sarunas, kā dzīvojam, jā, ir arī ļoti daudz no programmas, kurā Olga dalās ar to, ko ēda, kad viņa trenējās.”

