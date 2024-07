Filips Kirkorovs ar bērniem Allu un Martinu Ekrānšāviņš no Instagram

Krievu dziedātājs un kvēls putinists Filips Kirkorovs, kurš nesen burtiski izraidīja savus bērnus no Krievijas Federācijas, netiek galā ar viņu audzināšanu un disciplīnu. Kā vēsta daži Krievijas masu mediji, tas bija patiesais iemesls, kāpēc viņa 13 gadus vecā meita Alla Viktorija un 12 gadus vecais dēls Martins devušies uz Dubaiju, lai mācītos tur visdārgākajā skolā.

Kļuvis zināms, ka tā ir Šveices starptautiska privāta izglītības iestāde AAE, kas uzņem skolēnus vecumā no 3 līdz 18 gadiem. Tur ir tikai 2000 bērnu, no tiem 350 ir ārzemnieki no Krievijas, ASV, Francijas un Šveices, raksta Unian.

Mākslinieka tēvs – Bedros Kirkorovs – par to bija ļoti sarūgtināts. Viņš uztraucas, ka varētu vairs neredzēt savus mazbērnus, kuri būs tālu prom. “Mazbērni mani iepriecina, bet man ir skumji, jo viņi šeit bija agrāk, bet tagad viņi mācās tālu,” sacīja Kirkorova tēvs. Viņš atzīmēja, ka mazbērniem jau ir savi vaļasprieki. Piemēram, Martins spēlē futbolu, bet Allai Viktorijai patīk sērfot. “Martins ir Filipa kopija bērnībā. Viņš ir labsirdīgs. Un Alla Viktorija ir nedaudz spītīga. Viņai ir savs viedoklis, viņa nepiekritīs visam. Lai Dievs man vēl daudz gadu dzīvot, lai es varētu redzēt, kā viņi izaug,” piebilda 92 gadus vecais Bedros.

Pēc baumām, ka diktatora atbalstītājs savus mantiniekus no Krievijas aizsūtījis prom ne tikai tāpēc, lai iegūtu labāku izglītību vai izvairītos no pastiprinātas uzmanības, patiesībā viņš vēlas, lai tur viņus audzina stingrāk un zināmā disciplīnā.

Jau ziņots, ka Kirkorova bērnus piedzemdēja surogātmāte. Kirkorovs bieži ņem līdzi Allu Viktoriju un Martinu uz koncertiem un dažādām izrādēm. Bet tagad, kad bērni paaugušies, viņš nolēmis viņus sūtīt mācīties uz ārzemēm. Dziedātājs arī dažviet uzsvēris, ka nedod viņiem kabatas naudu, lai kontrolētu visas viņu darbības.







































Krievu šovbiznesa zvaigzne Filips Kirkorovs.