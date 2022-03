FOTO. Interjera dizaineres padomi: kā stilīgi pārveidot vecmodīgu virtuvi?

Kā pārveidot vecmodīgu virtuvi?

Virtuve mājoklī ir tā vieta, kur pavadām salīdzinoši daudz laika – vai nu gatavojot maltītes, vai izbaudot laiku pēc ēdienreizēm kopīgās sarunās ar mīļajiem. Tāpēc virtuves iekārtojumam ir jābūt maksimāli funkcionālam, lai spētu pildīt savas galvenās funkcijas – atvieglotu ēdienreižu gatavošanu, būtu pietiekami ērts un viesmīlīgs, lai veicinātu socializēšanos.

Interjera dizainere Valērija Trabo uzsver, ka jebkuru virtuvi var pārveidot, izmantojot nedaudz iztēli, kā arī pielāgojamus un cenas ziņā pieejamus risinājumus. Dizainere pārveidoja vecu virtuvi un dalās ar padomiem, kā mainīt telpu, vienlaikus saglabājot tās auru un nostalģisko sajūtu, lai tā organiski iekļautos pārējā mājokļa interjerā.

Ģimene ar diviem bērniem ir pārcēlusies uz dzīvi vecmodīgā dzīvoklī, kurā iepriekš dzīvoja saimnieku vecmāmiņa. Iepriekšējā saimniece bija maza auguma un visas virtuves mēbeles bija pielāgotas viņas vajadzībām. Diemžēl virtuve nebija piemērota jaunajiem saimniekiem – skapīšu novietojums bija pārāk zems, virtuves darba virsma bija neatbilstoša maltīšu gatavošanai un nebija vietas, kur apsēsties un baudīt maltīti, izklaidēt ģimenes locekļus vai draugus saviesīgās sarunās starp ēdiena gatavošanu. Tāpat gatavošanas procesā nevarēja iesaistīt visu ģimeni – bija grūti darboties, jo vienkārši nebija atbilstošas vietas.

Rūpīgi plāno izkārtojumu

Kā norāda interjera dizainere, visbiežāk sastopamā kļūda, iekārtojot virtuvi, ir nepareiza sadzīves tehnikas izvietošana. Šī iekārtojuma kļūda ne tikai padarīs virtuvi mazāk funkcionālu, bet arī pats gatavošanas process kļūs mazāk patīkams un neērts. Tādējādi jauna virtuves interjera plānošana vai vecās pārveidošana jāsāk ar skaidru vīziju, ņemot vērā ģimenes vajadzības. Labi iekārtota virtuve un risinājumu pielāgošana radoši var ne tikai vizuāli padarīt virtuvi lielāku, bet arī praktiski paplašināt telpu.

“Mājokļa īpašniekiem pirms pārvērtībām ir jāizvērtē, kā virtuve tiks izmantota – tikai ēdiena gatavošanai, ēdiena gatavošanai un ēšanai vai arī kā vieta, kur socializēties, uzņemot ciemiņus. Balstoties uz vajadzībām un funkcijām, ko virtuve pildīs, jāplāno izkārtojums, jāpiemeklē mēbeles un nepieciešamā sadzīves tehnika.

Šeit var noderēt bezmaksas interjera plānotāji, kas pieejami tiešsaistē. Der atcerēties galveno noteikumu – ledusskapim ir jābūt ātri pieejamam un virtuvē tas jānovieto nelielā attālumā no izlietnes un plīts virsmas. Pārveidojot veco virtuvi, pārsvarā iekārtu izkārtojums paliek nemainīgs tādu komunikāciju kā ūdens izvades un elektroinstalācijas dēļ. Taču pat vienkārša ledusskapja pārvietošana var daudz ko mainīt,” saka dizainere Valērija Trabo.

Sapludini nostalģisko un veco ar funkcionālo un moderno

Dizainere akcentē, ka ne viss, kas ir vecs, remonta laikā būtu jāizmet. Labs piemērs ir šī vecā virtuve, kas piedzīvoja pārmaiņas un kuras mūsdienīgajos un funkcionālajos risinājumos tika iekļauti nostalģiski akcenti no vecās virtuves. Turklāt šāds solis un rīcība interjeru padara autentiskāku. Elementi no vecās virtuves, kas tika iekļauti jaunajā interjerā, padarīja virtuvi unikālu, nemaz nerunājot par to, ka tie turpina ģimenes stāstu.

“Telpai, kuru iecerēts pārveidot un pārkārtot, organiski ir jāiekļaujas pārējā mājas interjerā. Tā nedrīkst disonēt vai tās akcenti pārlieku izcelties. Telpu iespējams viegli pārveidot, saglabājot dažādus elementus, dekorus un krāsu shēmas.

Atjaunojot šo virtuvi, tika saglabāti daži joprojām labā stāvoklī esoši sadzīves tehnikas piederumi kā tējkanna un tosteris, kuri bija sarkanā krāsā. Tie kļuva par vintāžas stila akcentiem, kuri tika papildināti un apspēlēti, pievienojot jaunus akcentus. Tāpat jaunā virtuves darba virsmas krāsa tika izvēlēta, lai organiski iederētos un būtu vienā toņu gammā ar veco un joprojām lietošanas kārtībā esošo koka parketu. Koka materiāli papildina viens otru, radot īpaši siltas sajūtas,” stāsta interjera dizainere Valērija Trabo.

Pat mazākajā virtuvē iespējams atrast vietu brokastu stūrītim

Ja virtuvē nav vieta kārtīgam virtuves galdam ar krēsliem, mājīgu stūrīti rīta kafijas rituālam vai brokastīm var iekārtot pat mazākajā virtuvē. Piemēram, izmantojot pielāgojamu virtuves darba virsmu, kuru var novietot pie brīvās sienas vietas un tā kalpos kā bāra galds.

“Krēslus, kad tie netiek lietoti, jānovieto zem galda. Tas ļaus ietaupīt vēl vairāk vietas. Savukārt, gatavojot ēst, virsma būs izmantojama darbam. Turklāt šo papildu vietu varēs izmantot visa ģimene – ikvienam būs ērti iesaistīties un palīdzēt gatavošanas procesā. Pēc tam virsmu var transformēt un izmantot kā galdu ēšanai vai kafijas pauzei, nododoties sirsnīgām sarunām virtuvē pēc ēšanas,” padomos dalās interjera dizainere.

Triki, kas der iekārtojot mazas virtuves

Ne vienmēr ir iespējams mainīt virtuves ietilpību, taču to var paplašināt citos veidos. “Der atcerēties universālo padomu, ka gaišas krāsas vizuāli padara telpu plašāku, savukārt gaišas mēbeles – lielāku. Ja virtuves skapīši būs aizverami un tajos esošie priekšmeti paslēpti aiz durvīm, interjera kopskats liksies “tīrāks”.

Tāpat ir arī ar sadzīves tehniku – labāk izvēlēties iebūvējamas elektropreces. Protams, var atstāt dažus atvērtā tipa plauktus kā jauku akcentu,” stāsta interjera dizainere. Ja vienkārši uz brīvās sienas izvietos papildu skapīšus, plauktus, uzliks stangu un āķīšus, arī tad faktiski tiks izveidota papildu vieta, kur uzglabāt mantas un virtuves darba organizēšanai noderīgas lietas.

Virtuves iekšējo organizētāju izmantošana palīdzēs maksimāli izmantot vietu plauktos un atvilktnēs, atstājot brīvu darbam nepieciešamo virsmu.

Pievilcīgi risinājumi interjera atsvaidzināšanai

Ja lielām un pamatīgām pārmaiņām šobrīd nav atbilstošākais laiks, virtuves interjeru iespējams atsvaidzināt arī citos veidos. Vienkārši un ātri iespējams pārkrāsot sienas un griestus, kas nedaudz mainīs un atsvaidzinās telpas interjeru. Taču arī dažu dekoru nomaiņa dos ļoti daudz: pieskaņo aizkarus interjeram un labāk apgaismo telpu. Virtuve būs mājīgāka un plašāka, ja tajā tiks atvēlēta vieta galvenajam apgaismojumam, darba virsmas apgaismojumam un sienas lampām.

Pārdomāti novietotas lietas – trauki, pannas, katli, dvieļi un citi aksesuāri, var mainīt visas telpas noskaņu. Tuvojoties Lieldienām, ikviens var izmēģināt un pārliecināties, cik viegli ir atsvaidzināt interjeru ar sezonāliem dekoriem. Tāpat pavasaris ir piemērots laiks, lai diedzētu zirņus un citus zaļumus uz palodzes vai virtuves stangas un sienas režģiem. Šī zaļā oāze būs ne tikai lielisks dekors, bet pa rokai būs pavasarī tik ļoti nepieciešamie vitamīni.