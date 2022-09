Karalienes Elizabetes II mazmeita Zāra

FOTO. "Jums nav jākliedz uz mani!": Elizabetes II mazmeitas vīrs nezināmu iemeslu dēļ karalienes bērēs ieradās ar medaļām pie frakas, kuras nav "nopelnījis"







Lielbritānijas karalienes Elizabetes II mazmeitas Zāras Annes Elizabetes Tindalas vīrs Maiks Tindals socvietnēs saņēmis gūzmu kritikas pēc tam, kad karalienes bērēs viņš bija parādījies frakā, pie kuras bija piespraustas vairākas medaļas.

Maiks Tindals ir profesionāls regbija spēlētājs, kurš ar karalienes mīļoto mazmeitu, princeses Annas vienīgo meitu Zāru, ir precējies jau 11 gadus, un abu ģimenē aug trīs bērni – astoņgadīgā Mia, 4 gadus vecā Lēna un viengadīgais Lukass.

Kritiku Maiks ir saņēmis par to, ka viņam nav militārās pieredzes un šādas medaļas viņš ar dienestu nav “nopelnījis”. Un tieši tās vīrieši sprauž pie frakām svarīgos notikumos un pasākumos, lai godinātu Lielbritāniju.

Zāra Tindala ar vīru Maiku karalienes Elizabetes II bērēs. Foto: REUTERS/ AFP/ SCANPIX/ LETA

Tomēr 2012. un 2022.gadā Maikam tika pasniegtas Lielbritānijas “goda medaļas”, kurām nav militārā statusa. Un līdz šim brīdim, nezināmu iemeslu dēļ, viņš tās bija izlēmis piespraust pie frakas, dodoties uz karalienes bērēm, vēstī izdevums “The Sun”.









































































Viesojoties podkāstā “The Good, The Bad and The Rugby” Maiks sacīja, ka viņam tomēr “nepatīk valkāt medaļas”.







































































































































































































































































































































“Es saņēmu daudz nevajadzīgas un liekas kritikas par to. Starp citu, jums nav jākliedz uz mani sociālajos tīklos,” – viņš sacīja.

