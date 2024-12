Foto: Ekrānuzņēmums no “X”

Kad pilsētas piepilda svētku gaismiņu mirdzums un gaisā virmo karstvīna un piparkūku aromāts, ir skaidrs – tuvojas Ziemassvētki. Šajā gaidīšanas laikā vairākās valstīs aktīvi darbojas Ziemassvētku tirdziņi, kuri apbur ar savu unikālo atmosfēru, radot neaizmirstamus mirkļus katram svētku mīļotājam.

Ielūkojies 12 labāko Ziemassvētku tirdziņu izlasē, ar ko dalījies “X” lietotājs ar segvārdu “Muse”.

Vācija

Drēzdenes Striezelmarkt ir vecākais Vācijas Ziemassvētku tirdziņš, ko svētku sezonā noteikti ir vērts apmeklēt. jāapmeklē.

Francija

Strasbūras Ziemassvētku tirdziņš Francijā, un tas ir izveidots 1570. gadā. Tajā ir vairāk nekā 300 stendu, kuros pārdod dažādas delikateses, rotājumus un daudz ko citu.

Austrija

Ziemassvētku tirdziņš Vīnē.

ASV

Ņujorkas centrs ir brīvdienu karstais punkts! Slidošana, iepirkšanās un maltītes gleznainā ziemas brīnumzemē padara šo tirgu par neaizmirstamu.

Itālija

Tirgus Bolcāno piedāvā unikālu Alpu šarmu. Šokolādes, kanēļa un karstvīna smarža piepilda gaisu, radot neaizmirstamu pieredzi.

Beļģija

Ziemas brīnumu tirgū, kas atrodas Briselē, piepildās brīnumi. Slidošana, svētku ēdieni un maģiskas gaismas padara šo tirgu par brīvdienu paradīzi.

Ķīna

Honkongas “WinterFest” Ziemassvētku tirdziņš atrodas pie ikoniskās Viktorijas ostas un piedāvā maģisku atmosfēru.

Šveice

Cīrihes Ziemassvētku tirdziņi.

Skotija

Edinburgas Ziemassvētku tirdziņš Skotijā piedāvā unikālu Skotijas kultūras, pārtikas un amatniecības sajaukumu.

Polija

Gdaņskas Ziemassvētku tirdziņš ir īsta ziemas brīnumzeme.

Igaunija

Tallinas Ziemassvētku tirdziņš atrodas vēsturiskajā Rātslaukumā, tajā iespējams baudīt tradicionālos igauņu ēdienus, ar rokām darinātus amatniecības izstrādājumus un svētku atmosfēru.

Dānija

Kopenhāgenas Ziemassvētku tirdziņš ziemā kļūst par īstu brīnumzemi.

