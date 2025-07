“Nebiju paspējis gultu saklāt…” Pārsteidzošs stāsts par Jevgeniju Gecko, kurš izbēdzis no Jēkabpils cietuma, taču pirms tam sazinājies ar LA.LV Ieteikt







“Bada streiks ir Jūsu izvēle, nevis cietuma norma. Tas nav kūrorts, bet soda izciešanas vieta, kurā ir noteikumi un tie ir jāievēro.”

Reklāma Reklāma

Tieši šādiem vārdiem 28. maijā esmu atbildējusi ieslodzītajam Jevgenijam Gecko. Personai, kuru patlaban aktīvi meklē Valsts policija un Ieslodzījuma vietu pārvalde, jo viņš 12. jūnijā, divas nedēļas pēc mūsu sarakstes WhatsApp, aizbēga no vietējās poliklīnikas. Manu telefona numuru viņam bija iedevuši cilvēki, solot, ka es spēšu palīdzēt. Bet es to nevarēju izdarīt.

Centieni pievērst uzmanību Jēkabpils cietumam jau agrāk

Tāpat arī 2024. gada izskaņā visi centieni pievērst uzmanību notiekošajam Jēkabpils atklātā tipa cietumā man beidzās ar neveiksmi. Ne Tieslietu ministrijā, ne Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ne Tiesībsargā ieslodzīto problēmas dzirdēt īsti nevēlējās. Toreiz mēs portālā LA.LV atspoguļojām dažādas sūdzības no personām, kuras izcieš sodu tieši Jēkabpils atklātā tipa cietumā. Par medikamentu nepieejamību, darbinieku attieksmi, nepamatotiem sodiem.

Toreiz mainījās tieši nekas. Ieslodzītajiem gan sarūpēja jaunas segas, pārbaudīja dzīves apstākļus. Abus ieslodzītos, kuri uzdrošinājās vērsties medijos, sākotnēji nošķīra no pārējiem, ieslogot kamerā atklātā tipa cietuma telpās un pēc tam aiztransportēja uz Centrālcietumu Rīgā.

Nav ko lekties ar ierasto sistēmu, tas tā saucās…

Tiesa gan, vienai no personām, kura vērsās pēc palīdzības, jo baidījās, ka netiks uz plānoto operāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, medicīniskā manipulācija tika veikta. Mērķis bija panākts. Taču sūdzības no citiem ieslodzītajiem nemitējās.

Tādu saņēmu arī no Jevgenija Gecko. Tajā mirklī nesapratu, kas Jēkabpils cietumam ir par lāstu, ka visvairāk sūdzību ir tieši no tur esošā atklātā tipa cietuma. Piebildīšu, ka tas nav saistīts ar telefonu pieejamību. Ieslodzītie saziņai stingrā režīma cietumos izmanto taksofonus, raksta vēstules. Manā pieredzē ir bijis, ka izmanto arī telefonus. Tos varot iegādāties no cietumā strādājošajiem. Vieni pārdod, otri meklē… tāda dīvaina spēle sanāk, bet ne par to ir stāsts.

Viss it kā labi, tomēr…

Atgriežamies pie Jevgenija Gecko. Ieslodzītā, kurš cietumsodu nopelnījis ar, kā spriedumā minēts, “sevišķi bīstamas vielas” – marihuānas glabāšanu, lietošanu un tirgošanu. Zināms arī fakts, ka persona no 04.04.2011 – 27.07.2017 veica aktīvo militāro dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Tur pārkāpumu nav bijis ne alkohola, ne narkotiku lietošanā, ne azartspēļu spēlēšanā, tā tiesas materiālos lasāms NBS raksturojumā par šo personu.

Reklāma Reklāma

Vīrietim piesprieda 5 gadus un sešus mēnešus ilgu cietumsodu, konfiscējot mantu un piemērojot probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, jo 2017. gada 28. februārī Gecko no izmeklēšanā nenoskaidrotas personas neatļauti iegādājās tālākas realizācijas nolūkā 177, 9797 gramus izžāvētu zaļganbrūnas krāsas augu izcelsmes vielu – aizliegto sevišķi bīstamo narkotisko vielu – kanabiss (marihuāna). Tā rakstīts tiesas spriedumā, kas pēc pārsūdzēšanas Apgabaltiesā stājās spēkā 2022. gada 10. februārī. Savu vainu Jevgenijs Gecko noziegumā neatzīst.

2022. gada 27. aprīlī Gecko aizturēja Lietuvā un izdeva Latvijas valstij soda izciešanai.

Sākotnēji Jevgenijs Gecko nonāca Centrālcietumā Rīgā, kur arī strādājis virtuvē, pēc tam papildinājis zināšanas Jelgavas tehnikuma profesionālās tālākizglītības programmā “Metālapstrāde”, vismaz 15 reizes apmeklējis psihologu. Tāpat ieslodzījuma vietā piedalījies garīgās aprūpes kursos “Alfa”, kurās raksturots kā pieklājīgs, aktīvs un atsaucīgs dalībnieks. Pabeidzis resocializācijas “Stresa mazināšanas programmu”, regulāri un aktīvi piedalījies sporta aktivitātēs, cietuma organizētajos informatīvajos pasākumos, apmeklējis Cigun nodarbības, izmantojis cietuma bibliotēkas fondu, jo paticis lasīt. Turklāt Ieslodzījuma vietu pārvaldē veikuši pat sākotnējo risku vajadzību novērtējumu. Tas nozīmē, vai cilvēks vēlas atkārtoti izdarīt kādu noziegumu. Rezultāts pārsteidzošs – to novērtēja zemāku par vidējo.

Pateicoties lieliskam raksturojumam, 2025. gada 25. februārī Ieslodzījuma vietu pārvaldē tika lemts par Jevgenija Gecko pārvešanu tālākai soda izciešanai uz atklāto cietumu.

Tagad ir skaidrs, ka kaut kas ir aizgājis šķērsām, ja persona ir izlēmusi bēgt no ieslodzījuma vietas, kaut arī raksturojums bijis labs un atlicis gauži maz līdz soda izciešanas beigām.

Smagi miesas bojājumi un draudi no citiem ieslodzītajiem

Jevgenijs maijā atsūtīja man dokumentus, kuros skaidri un gaiši lasāms, ka jau teju kopš pirmās dienas, kad 1989. gadā dzimušais vīrietis nonāca ieslodzījuma vietā, viņš cīnījies par savu dzīvību.

Sākotnēji 2022. gadā lūdzis sevi pārvietot uz Rīgas centrālcietuma speciālo nodaļu, jo dienējis NBS. Uz ko toreiz viņš saņēma arī atbildi: ”Fakts, ka J. Gecko dienējis NBS, nevar būt par pamatu pārvietošanai uz Rīgas Centrālcietuma Speciālo nodaļu.“ To parakstījis Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.

Pēc tam 2024. gada 20. maijā Jevgenijs Gecko atrasts ar asiņojošu seju Jelgavas ieslodzījuma vietas sporta zālē, kur noticis konflikts. Toreiz ierosināts kriminālprocess, vīrietis nogādāts cietuma medicīnas daļā un vēlāk pieaicināts arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Jevgenijam konstatēti multipli sejas kaula lūzumi, plaukstas un metakarpālā kaula lūzumi.

Uz atklātā tipa cietumu!

Pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālcietuma izvērtēšanas komisijas sēdes, kas pēc izvērtēšanas mīkstinājusi sodu, vīrietim piešķirot “ceļazīmi” uz atklātā tipa cietumu, Jevgenijs Gecko vērsās prokuratūrā ar iesniegumu.

“[..] Aptuveni divas nedēļas pirms komisijas sēdes esmu rakstījis uz departamentu ar lūgumu, pēc komisijas sēdes mani pārvietot uz Olaines atklātā tipa cietumu. Jo uz Jēkabpils cietumu nedrīkstu braukt, pamatojoties uz manu veselības stāvokli un manu drošību.”

Tālāk tiek aprakstīta situācija par piedzīvoto Jelgavas cietumā. Kur, kā jau minēju, vīrieti atrada mirkstam savās asinīs ieslodzījuma vietas sporta zālē. Lietu par šo konfliktu tikai šī gada 4. martā pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta izmeklēšanas nodaļas materiālu saņemšanas, sāka izskatīt arī Iekšējās drošības birojs.

“[..] par ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietuma amatpersonu iespējami prettiesisku rīcību, saistībā ar Jums nodarītajiem miesas bojājumiem 22.05.2024. Jelgavas cietumā no citu ieslodzīto puses.”

Tikmēr Jevgenijs savā iesniegumā prokuratūrai turpina: “12.03.2025 esmu konvojēts uz Jēkabpils cietumu. 13.03.2025 man nozīmēja 1.korpusu, 17.vienību (specbloks). Ierodoties specbolkā man šī korpusa notiesātais teica, ka citi korpusi un šis korpuss nevēlas, lai es palieku. Ja es palikšu, vakarā atnāks strādājošie ieslodzītie un ar mani būs smaga saruna. Man tika nepārprotami izteikti draudi, kas var ietekmēt manu dzīvību un veselību.”

Iesniegumā Gecko min, ka cietuma 7. kabinetā strādājošais darbinieks uz šo ir nekavējoties reaģējis un aizvedis ieslodzīto uz izolētu vietu, kas ir 14 kamera 3. korpusā. Viņš norāda, ka tā ir pārkāptas viņa kā ieslodzītā tiesības, jo tajā mirklī Gecko atradās zemākā pakāpē kā slēgtajā režīmā Centrālcietumā.

Kamdēļ gan personai censties laboties, ja atklātā tipa cietums nespēj viņam garantēt mīkstinošu soda izciešanu? Cik noprotams, prokuratūrā Jevgenija Gecko iesniegums vērību nav guvis. Turklāt, 24.03.25 Gecko kārtējo (trešo) reizi saņēmis Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu par viņa iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu. Tajā rakstīts:

“Ieslodzījuma vietu pārvaldē 2024. gada 26. novembrī saņemts Jevgenija Gecko [..] iesniegums [..], kurā norādīts, ka iesniedzējs vairākkārt vērsies pie Rīgas Centrālcietuma administrācijas ar iesniegumiem un lūgumu viņu pārvietot, lai nodrošinātu viņa drošību no iespējamā fiziskā apdraudējuma no citu ieslodzīto puses. Iesniedzējs tika pārvietots uz Jelgavas cietumu, kurā piedzīvoja fizisku vardarbību no citu ieslodzīto puses. Tāpat iesniedzējs, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, lūdz izmaksāt nemantiskā kaitējuma atlīdzību 30 000 eiro apmērā.

Administratīvā procesa likuma 64. panta otrā daļa noteic – ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde var to pagarināt uz laiku ne ilgāk par 4 mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Par to paziņot iesniedzējam.“

Pārvalde Gecko iesnieguma izskatīšanu pagarināja līdz 2025. gada 24. maijam. Taču atbildēja jau 14. aprīlī, ka viss ir kārtībā, Jēkabpils cietuma administrācija rīkojusies pēc vislabākās sirdsapziņas un Gecko pats vēlējies atrasties slēgtā kamerā, jo jutis apdraudējumu no citiem ieslodzītajiem. Pats pierakstījis atzīmes savos iesniegumos, ka viss ir kārtībā. Nemantiskā zaudējuma atlīdzības nebūs.

Badastreiks

Tiesa gan, nevienam neinteresēja, kā pēkšņi ieslodzītais, kurš soda mīkstināšanas procesā tiek vērtēts kā paraugzēns, pēkšņi ir tik tālu “sabojājies”, ka ne tikai piesaka badastreiku, bet arī pamanās aizbēgt?

Badastreiku Jevgenijs uzsāka 19. maijā. WhatsApp ziņās viņš norāda, ka Ieslodzījumu vietu pārvalde nereaģē uz viņa centieniem šādā veidā pievērst uzmanību viņa drošības jautājumam Jēkabpils atklātā tipa cietumā un vēlmei tikt nosūtītam uz Olaines cietumu, kur viņš justos drošāk.

Jevgenijs Gecko WhatsApp balss ziņās skaidroja: ”Esmu rakstījis Tiesībsargam. Tiesībsargs nereaģē. Esmu gan rakstījis, gan zvanījis. Viņi saka, ka par to atbild Ieslodzījuma vietu pārvalde. Šodien jau esmu 9. dienu badastreikā. Man bija jādodas uz NVA (Nodarbinātības valsts aģentūru). Noģību. Man izsauca ārstus un šobrīd es atrodos Jēkabpils slimnīcā. Pēc Jēkabpils slimnīcas atkal došos uz cietumu un turpināšu badastreiku. Esmu vērsies arī Tieslietu ministrijā, bet izskatās, ka nebūs nekas spīdošs.”

Tiesa gan šīs ziņas Jevgenijs sūtīja 26. maijā, tātad bada streiks bija pieteikts vien septiņas dienas. Bet tas nemaina faktu. Kāda jēga ir cilvēkam mīkstināt soda izciešanas režīmu, ja viņš tāpat atrodas ieslodzīts kamerā? Kāpēc neviens neņēma vērā vīrieša centienus norādīt, ka viņam draud briesmas?

27. maijā Gecko rakstīja: “Man ir atklāta tipa režīms. Es atrodos slēgtā kamerā, kas mani morāli ietekmē un pazemo. Ir alternatīva vest uz Olaines atklāto cietumu, kur varu turpināt izciest savu sodu.”

Jevgenijs sarakstē norādīja, ka visvairāk šajā situācijā cieš viņa bērni, jo ieslodzījumā viņam atlicis pavadīt 2 gadus un 5 mēnešus. Viņš bija pārliecināts, ka neviens itin neko nedarīs, lai viņam nebūtu šis laiks jāpavada ieslodzītam kamerā, atklātā tipa cietumā.

Paskaidrošu, ko nozīmē atklātā tipa cietums!

1. Ieslodzītie parasti nedzīvo kamerās ar restēm, bet drīzāk kopmītnēm līdzīgās telpās.

2. Nav augstu žogu ar dzeloņstieplēm vai bruņotu apsardzi (vai tie ir simboliski).

3. Ieslodzītie bieži drīkst dienā doties ārpus teritorijas — strādāt, mācīties, apmeklēt kursus vai veikt sabiedriskos darbus.

4. Vakaros viņiem jāatgriežas cietumā vai speciālā kopmītnē.

5. Mērķis — resocializācija un pakāpeniska atgriešanās sabiedrībā.

28. maijā saņēmu ziņu: ”Labrīt, mani šobrīd presē ar raportiem, nebiju paspējis gultu saklāt. Plkst.6:06 man uzrakstīja raportu. Mani morāli ietekmē, par to ka atrodos badastreikā. Uzrakstīju paskaidrojumā, ka bija galva reibusi sakarā ar bada streiku. Biju apģērbies un nepaspēju līdz plkst.06:06 saklāt gultu.”

Es atbildēju: “Bada streiks ir Jūsu izvēle, nevis cietuma norma. Tas nav kūrorts, bet soda izciešanas vieta , kurā ir noteikumi un tie ir jāievēro.”

Un līdz ar to mūsu sarakste beidzās.

Vēlējās mainīties…

Izlasot, ka Jevgenijs 12. jūnijā ir aizbēdzis no vietējās poliklīnikas, es pārlasīju visu saraksti. Cilvēks, kurš vēlējās mainīties un bija pierādījis, ka to spēj… šobrīd, iespējams, bēguļo. Es ceru, ka Jevgenijs ir dzīvs. Viņa aizbēgšana, manuprāt, ir ne tikai bailes par savu dzīvību, bet arī protests pret sistēmu. Sistēmu Jēkabpils atklātā tipa cietumā. Jautāju Ieslodzījuma vietu pārvaldei skaidrojumu par šo situāciju, bet guvu vien apstiprinājumu, ka persona vēl joprojām nav atrasta. Jāpiebilst, ka

ir ieslodzītie, kuri tieši no Jēkabpils atklātā tipa cietuma vēlas atgriezties stingrajā režīmā Centrālcietumā Rīgā. Tur viņi esot atbalstīti, motivēti uz saprasti. Jocīgi, vai ne?

Dažas audioziņaas, ko saņēmu no Jevgenija: