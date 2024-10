Zelta rudens Siguldā

FOTO. Skaistums valda visā Latvijā – klāt “zelta rudens” panika, daudzviet sastrēgumi. Cik ilgi “zelts” vēl pieturēsies? Ieteikt







Tuvojoties zelta rudens laikam, Siguldā sestdien bija izveidojušies apmeklētāju sastrēgumi, liecina iedzīvotāju sociālajos medijos ievietotie foto. Tā dēvētā “zelta rudens” laiks katru gadu piesaista daudzus apmeklētājus doties uz Gaujas senleju.

Reklāma Reklāma

Lai arī šajā nedēļas nogalē visi koki vēl nav krāsojušies dzeltenā vai kādā citā rudens krāsā, daudzi cilvēki devušies Siguldas virzienā baudīt siltu oktobra brīvdienu. Vakarpusē, iedzīvotājiem dodoties mājupceļā, novērojama blīvāka satiksme Rīgas virzienā.

Brīdina par biezu miglu svētdienas rīta stundās

Svētdienas rīta stundās vietām Latvijā, tostarp Rīgā, izveidojusies bieza migla, aģentūru LETA informēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centā. No rīta vietām izveidojusies migla ar redzamību 100-500 metri, kas saglabāsies līdz priekšpusdienai.

Miglas dēļ izsludināts dzeltenais brīdinājums, kas nozīmē, ka migla, kas atsevišķās vietās ir ļoti bieza, var ietekmēt ikdienas gaitu aktivitātēm, kas paredzētas ārā. Var tikt traucēta transporta kustība uz ceļiem, kā arī gaisa satiksme. Tāpēc jāieplāno ilgāks laiks ceļam. Tāpat miglas dēļ var būt pasliktināta gaisa kvalitāte, jo sevišķi pilsētās.

Taču kā ik gadu ir viens un tas pats jautājums – vai tiešām rudens lapu zelts ir vērojams tikai Siguldā? Socvietnes “X” lietotāji informē, ka tā nav – visa Latvija šobrīd rotājas košās krāsās un brīnišķīgus foto nu var dabūt vai teju ik uz stūra.

Šorīt pa logu Jēkabpilī vēroju, kā bezvējā krīt kļavas lapas. Nākamās nedēļas nogalē no zelta rudens, visticamāk, būs palicis maz "zelta". Šīrīta kadrs no Alūksnes – https://t.co/SH8TQdH9Tf pic.twitter.com/mVrrGIcePo — Jānis Trallis (@meteozinas) October 12, 2024

Nedēļas pēdējā diena būs rudenīgi silta, bet vietām uzlīs

Nedēļas pēdējā diena būs rudenīgi silta, bet vietām uzlīs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģija un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr no rietumiem Latvijai pietuvosies ciklons, tādēļ no pēcpusdienas, sākot no dienvidrietumiem, debesis apmāksies un dienvidrietumu rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, kas jūras piekrastē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10…+13 grādi.

Rīgā diena aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +11…+12 grādi.

Zelta rudens Rūjienā 12.oktobrī. pic.twitter.com/7GhNUueu9f — Linards Dedzis (@LatvianNature) October 12, 2024

Zelta rudens pie Braslas pic.twitter.com/sPtMQLYYAw — Māris Kalējs (@mariskalejs) October 24, 2020

Zelta rudens ar kolēģiem Kuldīgā. pic.twitter.com/MrZ2DZI454 — sandis (@the_real_sandis) October 11, 2024

Twiteris nav instagrams. Bet atgādinu, ka rudens ir ne tikai Siguldā. Izpriecājos par oranžajiem toņiem savā mīļajā Smiltenē 🍂🥰 (Redzu rudeni, spiežu 🧡) pic.twitter.com/0R5AVXO6Rr — Dace (@zauzanna) October 12, 2024

Veltījums tiem dažiem, kuri šodien nebija aizlaiduši līdz @sigulda_aizrauj pic.twitter.com/zSg9IBcvB5 — traks var palikt (@Traksvarpalikt) October 12, 2024

Hlorofila laikmeta noriets jeb zelta rudens Sēlijā. pic.twitter.com/T1vr6lDZSy — Kaspars Funts (@KasparsFunts) October 12, 2024