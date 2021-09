Dalībnieki uzsāk cīņu par galveno balvu "X Faktora" ceturtajā sezonā!

FOTO. Konditore, programmētājs, skolotāja un Intara Busuļa kaimiņiene: noskaidroti "X Faktora" dablībnieki







Jau šo svētdien, 12. septembrī, plkst. 20.00 kanālā TV3 un televīzijā Go3 pie skatītājiem atgriezīsies vērienīgākais muzikālais šovs TV vēsturē – «X Faktors» ar tā ceturto sezonu, kur jaunie talanti no visas Latvijas uzsāks cīņu par 10 000 eiro un ekskluzīvu līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju “Universal Music Group“. Ceļā pretim uzvarai dalībniekus atbalstīs šova vadītājs Markus Riva, savukārt viņu sniegumu vērtēs žūrija – Aija Auškāpa, Marats Ogļezņevs, Intars Busulis un Reinis Sējāns. Uzzini vairāk par šova norisi un to, kas Tevi sagaida jau pirmajā raidījumā!

Svētdien, 12. septembrī tiks uzsākta sīva muzikāla cīņa, lai noskaidrotu, kurš kļūs par šova «X Faktors» 4. sezonas uzvarētāju un iegūs galveno balvu – 10 000 eiro un ekskluzīvu līgumu ar pasaulē vadošo mūzikas ierakstu kompāniju ”Universal Music Group”. Muzikālā sacensība norisināsies trijos posmos 14 raidījumu garumā – pirmajā posmā dalībnieki tiksies “TV atlasēs”, kur būs iespējams iepazīt spilgtākos dalībniekus un viņu sniegumu, otrajā posmā gaidāmi dramatiskie “Krēslu izaicinājumi”, kuru laikā tiks noskaidroti finālisti un katra mentora komandas dalībnieki četrās kategorijās – puiši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem, 25+, kā arī vokāli instrumentālās grupas. Savukārt noslēdzošajā posmā “Fināla tiešraidēs” no 6. novembra sešu raidījumu garumā sacentīsies 12 finālisti, kuri profesionāļu vadībā uzsāks savu ceļu pretim lielajai skatuvei. Šova lielais superfināls gaidāms 12. decembrī, kad tiks noskaidrots «X Faktora» 4. sezonas uzvarētājs!

Pirmajā TV atlašu raidījumā uz skatuves kāps 18 dalībnieki, kuri būs gatavi pierādīt, ka viņu unikālais balss skanējumus, oriģinalitāte, tēls vai personība ir pelnījis nokļūt nākamajā atlases kārtā. Dalībnieku vidū būs gan atpazīstami mākslinieki – mūziķe Sandija Vīgante, programmētājs Viktors Dobkevičs, kurš savus spēkus izmēģināja jau «X Faktora» 3. sezonā, izstājoties «Krēslu izaicinājumos», grupa «Madara», kura piedalījusies Eirovīzijas konkursa nacionālajā atlasē, Tik tok dīdžejs Chriss Wess un Elizabete Matvejeva, kura sevi dēvē par “mašīnu bez bremzēm” un ir atgriezusies, jo 3. sezonā «Krēslu izaicinājumos» īsi pirms beigām Elizabetei nācās atbrīvot krēslu.

Ar savu talantu dalīsies arī 17 gadus jaunā dziedātāja Jūlija Leviona, kura sevi dēvē par «ekskluzīvo» un tādas esot arī viņas dziesmas – «ekskluzīvas un neatkārtojamas», jo meitene pati sacer gan vārdus, gan komponē mūziku. Kad Markus vaicā, kā viņa ir gatavojusies priekšnesumam, Jūlija pārliecinoši atbild, ka «Zvaigznēm vienmēr jābūt gatavām».

Dalībai šovā pretendēs arī brazīlis Rodrigo, kurš ieradies Latvijā, lai spēlētu futbolu, taču, iepazinies ar meiteni, nolēmis te palikt un šovā piepildīt savu sapni. Rodrigo dziesmas latviešu valodā ir izpelnījušās lielu fanu uzmanību sociālajos tīklos, tādēļ viņš atlasē izpildīs «Prāta Vētras» un «Musiqq» dziesmu «Debesis iekrita Tevī».

Citu dalībnieku vidū būs arī angļu valodas skolotāja Jeļena Kezikova, kura sākusi dziedāt vien 41 gada vecumā pēc smagas traģēdijas, dziesminieks Kārlis Sīmanis no Smiltenes, sirsnīgā dziedātāja Kristena Cīrule no Augšlīgatnes, gaļas kontroliere Una Gotoreva, skaistuma speciāliste Daniela Pallo, meiteņu trio «We», multiinstrumentālists Armands Rutkovskis, atraktīvais Marks Senkovs, veselības centra biroja administratore Terēze Millere, ģimenes duets «Jānis un Kaiva Upleji» un vakaru noslēgs talantīgā Grēta Grantiņa no Talsu novada Ģibuļim, kurai «kaimiņos pāri laukam dzīvo Intars Busulis», kā smejot atklāj talantīgā jaunā māksliniece.

Seko līdzi jauno talantu muzikālajam piedzīvojumam katru svētdienas vakaru kanālā TV3 plkst. 20.00.