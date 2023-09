Rīga Food 2023

FOTO. Labākie Latvijas pavāri un interesantākie gardumi Baltijas pārtikas izstādē "Rīga Food 2023"







Pagājušajā nedēļas nogalē starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika Baltijas pārtikas izstāde “Riga Food 2023”.

Izstādē piedalījās un savus produktus prezentēja vairāk nekā 420 uzņēmumu no vismaz 30 valstīm. Tāpat izstādē bija astoņu valstu – Latvijas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Ukrainas, Itālijas, Spānijas, Gruzijas, Kanādas – nacionālie kopstendi.

Konkursā “Latvijas gada pavārs” šogad uzvarējusi restorāna “Ferma” šefpavāre Valērija Čudova, bet par “Latvijas gada pavārzelli 2023” kļuvusi Elīna Potapova no restorāna “Snatch”, aģentūru LETA informēja konkursa rīkotāju sabiedrisko attiecību pārstāvji.

Tāpat noskaidrota komanda, kura 2024.gadā dosies uz Norvēģiju pārstāvēt Latviju “Bocuse d’Or” sacensībās. Šo ceļazīmi izcīnīja pērnā gada gada pavāra titula ieguvējs, restorāna “Ferma” šefpavārs Nils Ģēvele kopā ar pērnā gada pavārzelli Agati Batragu un treneri, trīskārtēju “Latvijas gada pavārs” ieguvēju Dināru Zvidriņu.

Konkurss notika starptautiskās izstādes “Riga Food 2023” ietvaros.

Konkursa mērķis ir ne tikai noskaidrot Latvijas labāko pavāru, bet arī veicināt Latvijas pavāru profesionalitātes izaugsmi. Kopš 2006.gada Labākais gada šefpavārs saņems “Reaton Zelta pavārnīcu”, bet kopš 2018.gada labākais pavārzellis saņem “Reaton Koka pavārnīcu”.

Konkursā šogad piedalījās Pāvels Petrovs no “Equus”, Kristaps Reimanis no ceptuves “Čau”, Valērija Čudova no restorāns “Ferma”, Vladislavs Gruzdevs no “Snatch” un Juris Sproģis no restorāna “Jāņoga”. Pagatavotie ēdieni tika vērtēti pēc dažādiem kritērijiem, tostarp higiēnas un pārtikas atkritumu organizēšanas, servisa, ēdienu noformējuma, smaržas, garšas un produktu saderības.