Topinambūra degvīns, pieneņu spagetti, sienāžu uzkodas un dzintara saldējums Ieteikt







Gardēži, pārtikas nozares profesionāļi un cilvēki, kuriem vienkārši patīk apmeklēt izstādes, labi zina, ka septembra sākumā notiek pārtikas izstāde Riga Food. Un šīs izstādes ietvaros ir kāda ļoti interesanta sadaļa – Inovācijas stends, kuru obligāti jāapmeklē, lai pēcāk nekristu kaunā, kad citi runās par karstākajiem jaunumiem pārtikas nozarē.

Atzīmējiet kalendārā!

Arī šogad, no 7. līdz 9. septembrim, Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā organizēs Inovācijas stendu, kurā bez maksas aicināti piedalīties jaunie pārtikas nozares talanti ar vistrakākajām idejām. “Šajā gadā izteikti jūtama vegānās un ilgtspējīgās pārtikas ietekme,” skaidro Ints Vīksna, Latvijas Tehnoloģiskā centra valdes priekšsēdētājs: “Taču ir arī daudz interesantu un netradicionālu produktu risinājumu.”

Vegānie un netradicionālie produkti

“SKIM Gardumi atgriežas Inovācijas stendā ar vegānu jaunumu – pieneņu kātu spagetti, Latvijas Biotehnoloģiju Universitātes zinātnieki sadarbībā ar SIA NORD AST izstrādājuši topinambūru degvīnu, Life Tree Cheese ļaus nobaudīt virkni vegāno sieru un sviestu no indijas riekstiem, Legomo un Pupuchi piedāvās ātri pagatavojamās vegānās maltītes/superfūdus no Latvijas izejvielām, Safīra L piedalīsies gan ar vegāno konditoreju, gan rabarberu pulveri, kam šobrīd pasaules tirgū vispār nav analoga, dzintara saldējums, ingvera kvass… To visu nav iespējams uzskaitīt – ir vienkārši jānāk, jābauda un jāpriecājas par Latvijas uzņēmumu varēšanu! Mēs jau gandrīz 20 gadu piedalāmies šajā izstādē, atbalstot un veicinot inovatīvo uzņēmējdarbību, un uzņēmēji joprojām nebeidz pārsteigt ar izdomu un izpildījumu!” – tā Ints Vīksna.

Sienāži – no pļavas šķīvī

Absolūti nevegāna, taču ilgtspējīga un olbaltumvielām bagāta uzkoda gaida sienāžu cienītājus! Baltijas Inovācijas stendā varēsiet satikt Lietuvas Tastik Crickets sienāžus un nobaudīt tos gan kā gardu uzkodu pie alus, gan miltu veidā dažādos kulinārijas izstrādājumos! Tāpat Baltijas stendā varēs nobaudīt auna zirņu saldās un pikantās uzkodas, dažādus superfūdus skaistumam un veselībai – augļu, ogu un dārzeņu maisījumus, kolagēna našķus, fermentētos funkcionālos dzērienus un funkcionālos eliksīrus veselības balansa uzturēšanai.

Droša un ilgtspējīga pārtikas uzglabāšana, apstrāde un loģistika

Tāpat aktuāls virziens ir modernās iekārtas un tehnoloģijas pārtikas ilgākai uzglabāšanai, maksimāli saglabājot vērtīgās īpašības. Nu jau kādu laiku plaši tiek pielietotas dažādas saldēšanas un kaltēšanas metodes – dehidrācija, sublimācija un liofilizācija – ar šiem procesiem strādā gan uzņēmēji, gan arī zinātnieki. Inovācijas stendā būs pieejami gan Latvijas Jūras akadēmijas un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētījumu rezultāti, gan virkne iekārtu un jau gatavo produktu, tostarp SIA Lat Food LP bezglutēna mazuļu uzkodas.

Biznesa platforma nozares profesionāļiem

Uz starptautisko sadarbību un eksportu noskaņotajiem uzņēmējiem Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā rīko kontaktbiržu un intelektuālā īpašuma aizsardzības semināru. Kontaktbirža norisināsies gan tiešsaistes, gan klātienes režīmā, padarot to pieejamu arī tiem, kas netiek uz pašu izstādi. Savukārt, ja plānojat uzsākt eksportu vai sadarbību ar trešās pasaules valstīm, Intelektuālā īpašuma aizsardzības seminārs, kurā piedalīsies 3 starptautiski eksperti, būs īstajā laikā, lai saliktu “ visu pa plauktiņiem” un neļautu sevi apmānīt. Arī semināru varēs vērot Facebook “live” režīmā, ja nepagūsiet ierasties klātienē.

Plašāk par visiem Inovācijas stenda dalībniekiem un aktivitātēm izstādes Riga Food laikā var uzzināt Latvijas Tehnoloģiskā centra Facebook profilā!

Life Tree Cheese vegānie sieri no indijas riekstiem – kamamvērts, vicotta, vegānā mocarella un krēmsieri ar dažādām garšām.

SKIM Gardumi vegānie spagetti no pieneņu kātiem, kas galvenokārt tiek izmantoti kā pikanta piedeva pie ēdieniem.

Tastik Crickets ēdamos sienāžus audzē savā mājas fermā un gatavo no tiem pikantas uzkodas, sienāžu miltus un makaronus.

SIA Livonijas dzintars gatavotais jogurta rullīšu saldējums, kura sastāvā tiek izmantots dzintara pulveris.

SIA Safīra L rabarberu pulveris ar šķiedrvielu sastāvu 61,7% uz 100g. Šobrīd pasaules tirgū pieejami tikai ābolu šķiedrvielu pulveri, kuriem maksimālais šķiedrvielu daudzums ir 18% uz 100g!

Seminārs angļu valodā par intelektuālā īpašuma aizsardzību pārtikas nozarē Ķīnas, Āzijas un trešo pasaules valstu tirgos. Seminārs būs skatāms arī tiešsaistē Latvijas Tehnoloģiskā centra Facebook profilā!