Mairis Briedis. Foto: Sintija Zandersone/LETA

FOTO. Latviešu bokseris Mairis Briedis publicē attēlu, kurā atdarina slavenu filmu un tās varoni: fani sajūsmā!







Pašmāju talantīgais bokseris Mairis Briedis sociālajās vietnēs publicējis attēlu, kurš viņš redzams braucot kabrioletā, ar smēķi zobos, saulesbrillēm un amizantu cepuri galvā. Pie foto viņš raksta: “Ar kuru filmu tev asociējas šī bilde?”.

View this post on Instagram A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis)

Vairums cilvēku atbildējuši nekļūdīgi – bokserim izdevies izcili atdarināt kadru no 1998.gada filmas “Bailes un naids Lasvegasā” (“Fear and Loathing in Las Vegas”), kurā vienu no galvenajām lomām atveidoja Holivudas zvaigzne Džonijs Deps.

Foto: Capital Pictures/ Scanpix/ Leta, ekrānuzņēmums/ Instagram.













































































































































































































































































Bokseris Mairis Briedis dažādos laikos

