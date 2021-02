Seriāla "Nemīlētie" filmēšanas aizkulises

Jau 22. februārī kanālā TV3 un televīzijā “Go3” pie skatītājiem nonāks seriāla “Nemīlētie” jaunākā sezona “Svešie”. Jaunajā seriāla sezonā ir notikušas vairākas aktieru sastāva izmaiņas.

Dailes teātra aktrises Initas Sondores tēlu – medmāsu Zani – turpmāk seriālā atveidos aktrise Zane Aļļēna.

Inita Sondore un Zane Aļļēna. Foto: Lauris Vīksne, publicitātes foto. Kolāža – la.lv

Savukārt Dailes teātra aktrises Dārtas Danevičas atveidoto tēlu – vieglas uzvedības dāmu Ingu – seriāla otrajā sezonā atveidos Leļļu teātra aktrise Evita Klimavičiusa. Kā jau vēstīts, aktrise Dārta Daneviča ir māmiņas cerībās un savu un mīļotā vīrieša, deputāta Artusa Kaimiņa bērniņu pasaulē ierodamies gaida jau pavisam drīz.

Dārta Daneviča un Evita Klimavičiusa. Foto: Lauris Vīksne. Kolāža – la.lv

Seriālā atgriezīsies arī aktieris Jurijs Djakonovs, kurš iejutīsies ciniskā noziedznieka Silvera ādā. Tāpat arī seriālam pievienosies vairāki jauni aktieri – Kaspars Kārkliņš, kurš atveidos slepkavu Armandu, Madara Melne-Tomsone – teātra režisore Lelde, Zane Dombrovska jeb prokurore Renāte un Artūrs Putniņš, kurš atveidos Makara (Ģirta Ķestera) miesassargu Arni.

Iepazīsties ar seriāla “Nemīlētie” jaunajiem varoņiem!

Armands Lūgers (Kaspars Kārkliņš)

Foto: Lauris Vīksne



Draugi Armandu reizēm sauc par Armani, ir saites ar Lietuvu – viņa tēvs ir lietuvietis, mamma latviete, tāpēc Lūgers dzīvo te Viļņā, te Rīgā. Armands ir algots slepkava, kuru nolīdzis Mārtiņš, lai atbrīvotos no Makara. Šajos apstākļos Armands un Zīle kļūst par īstiem cīņu biedriem. Ar to neapmierināts ir Zīles līdzgaitnieks Lorenss. Viņam Armanis nepatīk, un viņš ir pārliecināts, ka Armands spēlē dubultu spēli. Un tikai Normunda sieva Inga mēģina dziļāk izprast Armanda nākotnes mērķus. Šis vērīgums viņu ar Armandu satuvina. Viņš iedegas kaislē pret Ingu, kura mēģina Lūgeram uzspiest savu viedokli un veidus, kā rīkoties. Nevienam nav skaidrs, ar ko šī divkauja beigsies…

Silvers (Jurijs Djakonovs)

Jurijs Djakonovs. Foto: Lauris Vīksne



Noslepkavotā Žoras īstais brālis. Silvera īsto vārdu un uzvārdu nezina neviens, gluži tāpat kā to nezināja Žora. Silvers dzīvo Spānijā, reizēm atlido uz Latviju, lai kārtotu savas kontrabandas biznesa lietas. Viņš ir krietni atjautīgāks un saprātīgāks par savu brāli Žoru. Viņam patīk riskēt, patīk izklaides klubos, restorānos un skaistas sievietes. Silvers atšķirībā no sava brāļa ir pilnīgi citāds starptautiskā noziedznieku tīkla pārstāvis – viņa viedoklī ieklausās visi, kas nodarbojas ar narkotiku kontrabandu. No viņa baidās pat Makars, kuram Latvijā tomēr ir liela vara. Silveram ielas kaķu un suņu dzīvība ir svarīgāka par cilvēka dzīvību. No skata inteliģents, bet ļoti cinisks un bīstams bandīts.

Lelde (Madara Melne–Tomsone)

Madara Melne-Tomsone. Foto: Lauris Vīksne



Bērnu teātra režisore, pie kuras nāk mācīties arī Ievas meita Milda. Par tādām sievietēm kā Lelde mēdz teikt – viņai pa visām porām spraucas laukā ideālisms! Romantiķe, mīl bērnus, sava teātra dēļ ir gatava darīt visu, bet negaidīti satiktā mīlestība viņai liek nolaisties no mākoņiem. Tenkas, aprunāšana, greizsirdība un meli Leldi nomoka, tomēr viņa nespēj pretoties savai sirdsbalsij. Ja mīlestība prasa upurus, tad Lelde ir gatava ziedot visu, lai tikai varētu būt kopā ar mīļoto cilvēku. Savas mīlestības dēļ viņa nokļūst nopietnās un pat bīstamās situācijās. Par spīti tam, ka viņa ir sieviete ar mākslinieces dvēseli, Lelde cīnās par savu mīlestību un nav gatava to tik viegli atdot.

Renāte (Zane Dombrovska)

Zane Dombrovska. Foto: Lauris Vīksne



Prokurore, kura izskata Zīles tēva Mārtiņa pazušanas lietu. Viņai simpatizē Oskara Zīles apņēmība, mēģinot noskaidrot tēva slepkavu. Renāte cenšas viņam palīdzēt, un pati pat nepamana, ka Oskars viņai kļūst arvien svarīgāks. Renātei ir grūti noticēt tam, ka Zīle sāk viņai izrādīt uzmanību, un uztraucas par to. Oskars Renātei ir pateicīgs par atbalstu, ko viņa sniedz pētot tēva pazušanas apstākļus. Tomēr viņai ir arī sava tumšā puse, kura notikumus var pagriezt uz vienu vai otru pusi. Uz kuru pusi – to nezina ne Oskars, ne arī pati Renāte.

Arnis (Artūrs Putniņš)

Artūrs Putniņš. Foto: Lauris Vīksne.



Gan uz Angliju aizbraukušā un tur par suteneru strādājošā Valta, gan nogalinātā Žoras draugs, Makara „torpēda“, miesassargs. Arnis ir pazinis Ievu vēl pirms viņas precībām ar Artūru. Viņš joprojām nevar viņu aizmirst un sevī lolo cerības. Nekaunīgs, tomēr ekstremālos apstākļos kļūst nedaudz bailīgs. Liela auguma vīrietis, pastāvīgi jūtas izsalcis un visu laiku kaut ko ēd. Izpilda visus Makara norādījumus, palīdz viņam narkotiku biznesā. Arnim ir neaizstājams pārinieks Malickis, ar kuru divatā viņi dodas izpildīt visus Makara uzdevumus. Dažreiz Arnim tos izdodas veikt ideāli, bet ir reizes, kad kaut kas noiet greizi, un tad viņš kļūst pat par apsmiekla objektu.

Inga Vanaga (Evita Klimavičiusa)

Evita Klimavičiusa. Foto: Lauris Vīksne



Ļoti gudra, prātīga, kā arī viltīga sieviete. Vienmēr meklē vieglāko ceļu. Iegūst vīriešus un dzīvo uz viņu rēķina. Tā kā viņa ir skaista, tad vienmēr piesaista solīdu vīriešu uzmanību un viegli tos savaldzina. Inga var būt ļoti dažāda, atkarībā no situācijas – viņa var būt gan koķete, gan uzticīga sieva, gan mīļākā. Viņa ir sieviete – čūska, savā dzīvē redzējusi visu – aukstu, karstu, baltu un melnu. Vienmēr visu līdz vissmalkākajai detaļai aprēķina. Vīrieši nespēj pretoties viņas valdzinājumam, tāpēc bieži vien no sarežģītām situācijām Inga aiziet kā uzvarētāja.

Zane (Zane Aļļēna)

Zane Aļļēna. Foto: Lauris Vīksne



Medicīnas māsa, sirsnīga un ģimeniska meitene, Artūra sievas Ievas pusmāsa. Zane mīl Normundu, bet dusmojas, ka viņš nevar izšķirties ar ko būt kopā – ar viņu vai Ingu. Zane savā veidā simpatizē arī Zīlem. Viņa palīdz Oskaram, kad nepieciešama slepena medicīniska palīdzība. Tomēr visvairāk viņa pārdzīvo Normunda neizlēmības dēļ.

