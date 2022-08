Senas Jūrmalas vasarnīcas jaunā dzīve

Andris Tiļļa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

“Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas 2022” finālistos iekļuvis arī 1890. gadā celtais, nesen atjaunotais divstāvu vasarnīcas tipa dzīvojamais nams Kaudzīšu ielā. Ēkas īpašnieks Viktors Troicins to meistarīgi savienojis ar otru – no jauna uzceltu trīsstāvu modernu namu. Lūkojam, kā pilsētvidē senatnīgais sadzīvo ar mūsdienīgo.

Prieks, ka Latvijā kādai pilsētai ir sava – kā Jūrmalai – vēsturiskās arhitektūras balva, ko pirmo reizi uzvarētājam pasniegs šoruden. Tā nodibināta, “lai pievērstu sabiedrības uzmanību Jūrmalas unikālajam arhitektūras mantojumam, izceltu to kā vērtību, lai vēsturiskās apbūves saglabāšana kļūtu ne vien par pienākumu, bet arī laikmetīgu tendenci, prestižu.

Balvas finālisti pierāda, ka restaurēt un pārbūvēt var arī kvalitatīvi un mūsdienīgi, nezaudējot īpašo kultūrvēsturisko substanci un iekļaujoties vides kontekstā. Mūsu mērķis ir, lai šī balva kļūst par kvalitātes standartu un arvien vairāk Jūrmalas ēku saimnieku vēlētos sasniegt šo augstāko latiņu,” uzsver Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra vadītājs Gundars Ūķis.

No pērn ekspluatācijā nodotajām 32 uz vēsturisko apbūvi attiecināmām ēkām konkursam izvirzīja 15 kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, ko tālāk vērtēja žūrija, izvēloties piecus finālistus, tostarp šo Kaudzīšu ielas namu. Tā pārbūvē, vēsturisko detaļu restaurācijā savu artavu ieguldījusi arhitektu ģimene Jānis un Kristīne Viziņi.

No ielas puses skatienu piesaista atjaunotās vasarnīcas fasāde ar izteiksmīgiem kokgriezuma dekorējumiem, kā arī veranda ar plašiem logiem, kuros – krāsu stikliņi, daļa no tiem restaurēti. Ieejot verandā, uzreiz pamanām rakstainās grīdas flīzes, atsegtos un restaurētos jūgendstila elementus uz sienām, kā arī virs senlaicīgā galda transformējamu lustru, kas regulējama ar trīsi un atsvaru bumbu.

Vasarnīcas viesistabā – patīkama romantiska senatnes nojausma, ko rada attiecīgi piemeklētās stila mēbeles, kā arī krāsns, kas pārbūvēta par kamīnu. Unikālākais, ka virtuves daļā saglabāts un restaurēts oriģinālo planku dēļu sienas fragments, kas lieliski iekļaujas kopnoskaņā un kalpo kā akcents stāstā par ēkas būvvēsturi.

Viktors Troicins: “Esam restaurējuši fasādes koka logus, durvis, to rokturus, kā arī vairākas citas būvdetaļas, arī senās koka kāpnes. Meistari tās izjauca, pēc tam bija grūti salikt, salīmēt posmus, jo kāpnes ir līkumainas.” Nama lepnums – arī Jūrmalas apbūvei raksturīgais drempeļstāvs, kurā iekārtotas atsevišķas nelielas istabiņas – atbilstoši 19. gs. beigu un 20. gs. laika noskaņai. Vienā no tām – Rīgā ražotie krēsli, kuru atzvel­tnes bijušas pildītas ar salmiem! Tagad saimnieks krēslus licis restaurēt un pārvilkt ar dabisko ādu. Sienu krāsojumiem izmantots noslēpumains, pat intīms un relaksējošs rozīgi mēļais tonis. Labi iederas arī kāpņu margu rozīgais tonis – tāds radīts ar angļu – “Farrow&Ball” krāsu.

No senā nama izveidota pāreja uz otru – modernā stila trīsstāvu ēku. Pirmā stāva plašajā apmēram 60 m2 viesistabā, kas apvienota ar virtuvi un ēdamistabu, grīdas klāj akmens imitācijas flīzes, grīda apsildāma ar gāzes katla sasildīto ūdeni, kas cirkulē pa caurulītēm. Uzmanību piesaista trīs itāliešu lustras, kuras ir dažādās ģeometriskās formās, kā arī modernais Latvijā ražotais ozolkoka dēļu galds ar metāla kājām un firmas “Eames Lounge Chair & Ottoman” krēsls – īsta stila pērle.

Telpas krāsojumā, interjerā dominē baltais, pelēkais un melnais tonis. Savdabīgi ir griesti, kur vietām redzams atklāts neapstrādāts betona pārsegums. Lai gan neierasti, tomēr – stilīgi, turklāt kontrastē ar pārējām virsmām. No viesistabas, kuras viena siena ir stiklota, var iziet uz iekoptu, zaļojošu iekšpagalmiņu. No lejasstāva pa koka kāpnēm, kam vidū iestrādāts speciāls izturīgs stikls, var nokļūt otrajā stāvā, kur katram dēlam – atsevišķa istabiņa. Trešajā stāvā – darba kabinets Viktora dzīvesbiedrei Olgai, no tā caur plašajiem logiem paveras skats uz blakus ēku jumtiem, priedēm… Vasarā gan esot karsti, toties ziemā – neaprakstāmi tīkami.

Priekšmets ar stāstu

Pie kamīna novietota simpātiska skulptūriņa, kurā redzamas vīrieša un sievietes figūras, vīrietis apskāvis sievieti. Tā simboliski cildina ģimenes vērtības: savstarpējo uzticību un saskaņu. Viktoram par šo skulptūriņu ir dziļš gandarījums, un tai ir īpaša nozīme, jo to uzdāvinājis viņa vecākais dēls Marks, kurš pēc Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvēšanas tagad mācās Nīderlandē.

Ieteikums

Iesaka saimnieks Viktors Troicins

Ēkas restaurācijai izvēlieties atbilstošus apdares materiālus, konsultējoties ar speciālistiem. Ja pat gribas saglabāt vēsturisku identitāti, jāsaprot, ka vēsturiski precīzi materiāli ne vienmēr kalpos ilgi un izskatīsies labi. Masveida apbūves kvalitāte Jūrmalā 19. gadsimta nogalē būtiski atpaliek no šodienas standartiem.

Arhitekta viedoklis

Jānis Viziņš: “Nereti jaunie saimnieki, tiekdamies pēc perfektuma, pārbūvējot seno ēku, izmet laiku pārdzīvojušās detaļas, piemēram, kādu saskrāpētu dēli, sarūsējušu metāla būvdetaļu… Neaizdomājoties, ka tās var noderēt, tām taču ir autentiska stila, laika vērtība. To vietā jūs vairs pat ar uguni nevarēsiet neko autentisku piemeklēt. Turklāt svarīgi, ka tieši tas dēlis atradies konkrētā ēkas vietā, tam arī ir nozīme.”