Pēc tam, kad pirmdienas vakarā tika publiskots jaunās Pedro Almodovara filmas “Paralēlās mātes” plakāts, sociālais tīkls Instagram ierakstus ar šo vizuālo materiālu bloķēja.

Plakāta centrā redzams provokatīvs attēls – krūtsgals ar piena lāsi, tādēļ sociālais tīkls to klasificējis kā cilvēka ķermeņa kailuma nepieņemamu eksponēšanu.

You’re damn right Facebook/Instagram overturned their nudity ban for Pedro Almodóvar. After temporarily censoring the official #ParallelMothers poster, Facebook apologized and restored it to social media. More here: https://t.co/adncRQXOxb pic.twitter.com/sNuQjEVMbO

— Zack Sharf (@ZSharf) August 11, 2021