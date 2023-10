Talantīgā un atraktīvā pasākumu rīkotāja Gundega Skudriņa

FOTO. "Tas ir tik skaisti – ļauties dzīvei un mīlēt!" – Gundega Skudriņa atklāj savas sajūtas







Atraktīvā pasākumu rīkotāja Gundega Skudriņa vietnē “Facebook” dalījusies ar kādu īpašu dzīves notikumu, kas licis kavēties atmiņās un pasmaidīt.

“Šis absolūti ir stāsts par mani. Par cilvēku, kurš dzīvo šeit un tagad. Vismazāk pagātnē un visnesteidzīgāk nākotnē. Kā arī stāsts par stipru intuīciju un dzīves mīlēšanu.

Jo, pavisam nejauši, tieši šodien izdomāju kolēģītei pajautāt, kad tā Skudras metropole ir dibināta? Šķiet, ka rudenī, cik atceros oktobrī.

Saku Gitiņai, mums tak it kā vajadzētu būt kādiem 20 gadiem..

Pēc aptuveni 2 stundām, jo sestdiena tak, Gitiņa atbild. Njā.. tieši šodien, ŠODIEN Skudras metropolei aprit 20 gadi..

Ha!!!!!!!!!!! Es i mēma!!!

No tā, ka tieši šodien nolēmu pajautāt (tātad, intuīcija joprojām ir mans profesionāli jaudīgākais ierocis:)

No tā, ka esmu absolūts cilvēks šeit un tagad, jo negrimstu daudz nostaļģijā un, lai cik tas nebūtu neticami, vispār nekad neizvirzu mērķus vai neloloju kaut kādus grandiozus sapņus. Toties izmantoju dzīves piespēlētās iespējas uz urrā! Un pierādās, ka tās patiesi ir varenas, ja vien pietiek dūšas tās izmantot.

No tā, ka tik abnormāli ātri skrien laiks un man joprojām sajūta, ka tikai tik tikko uzsāku to izslavēti trako uzņēmējdarbību, jo nebija cita varianta, ja gribējās darīt darbu, kas patīk un iedvesmo.

No tā, ka savās darba gaitās esmu strādājusi ar ĀRKĀRTĪGI superīgiem, fantastiskiem, atbalstošiem cilvēkiem. Un katrs man sirdī ļoooti, ļooti dārgs. Atceros ikkatru, kurš palīdzējis tapt metropolei par to, kas šis uzņēmums ir šobrīd.

Ancītei, Reinim, Kristīnei, Ilzītei, Norukam, Elīnai, Beātei, Irkļu pārim, Cindulītim, Dzidriņai, Andrim, Ritiņai un daudz, jo daudz citiem cilvēkiem.

(Kad man pielēks līdz galam, ka tiešām tie 20 gadi ir sasniegti, obligāti sarīkošu dzimpuku:) jo lai nu kurš, es tiešām atbalstu dzīves svinēšanu!)

No tā, ka man ir tik vareni cīņu biedri, jo sevišķi tehniskās kompānijas, pavāri, mākslinieki, fotogrāfi, konkurenti utt., ar kuriem mēs no pirmām dienām esam šito industriju un nozari cēluši un cēluši… un joprojām satiekoties, ķeramies ap kaklu. Un viņi zina, ka es viņus ļoooti novērtēju. Un es zinu, ka viņi mani novērtē un mēs viens otru ļoti cienām. Par to, ka esam varējuši, par to, ka esam spējuši. Par to, ka pārvarējuši, viens otru atbalstījuši un visas krīzes pārdzīvojuši.

(Jūs manā 20gades ballītē noteikti būsiet pirmie goda viesi!)

No tā, ka man laimējies strādāt ar neiedomājami īpašiem un daudz klientiņiem un uzņēmumiem, par kuriem pat nebūtu uzdrīkstējusies domāt.

No tā, ka bijusi iespēja divdesmit gados radīt tādus projektus, sastapt cilvēkus un nokļūt vietās, kuras pat nosapņot nav iespējams..

No tā, ka kopā ar komandu, jo sevišķi pēdējos 6 gados esam sapelnījuši vairāk kā 70!!!!!! Zelta, Sudraba un Grand Prix balvas pasaulē un mūsu darbs ir bijis novērtēts un sabiedrībai vajadzīgs, strādājot dažādās valstīs.

No tā, ka es nespēju to visu aptvert… Un no tā, ka, baaaaāc, saprotu, nebūs jau tā ka šito superīgo notikumu neatzīmēsim.

Kopā!!! Ar visiem fantastiskiem cilvēkiem, kuri pielikuši roku Skudras metropoles zelta gadiem. Ar klientiņiem, kuri uzticējuši savus īpašākos notikumus. Ar apmeklētājiem, kuriem, tāpat kā mums patīk kvēlas, iedvesmojošas emocijas, ko sniedz forši, īpaši notikumi un projekti.

Tas viss būs!!! Mēs noteikti svinēsim. Sāksim ar īpašu notikumu decembrī un turpināsim nākamgad.

Man tikai tas viss šodien jāaptver savā galviņā, kurā, nez kāpēc, pirms 20 gadiem piedzima doma par vēlmi pasaulē vairāk vairot prieku un iedvesmu.

Eju pie foto albūmu plaukta un uzšķiru albūmā Skudras metropoles dibināšanas ballīti.

(Brīnums, ka šis albums nav pazudis, zinot mani:)

Šai meitenei fotogrāfijās nav ne mazākās nojausmas, ka viņas profesionālais ceļš būs grandiozām emocijām un notikumiem piepildīts.

Tas ir tik skaisti ĻAUTIES DZĪVEI un MĪLĒT!

Priekā, Skudras metropole!!!” – Skudriņa ierakstījusi sociālajā vietnē, kur dalījusies ar fotogrāfijām, kas tapušas pirms vairākiem gadiem.