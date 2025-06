Foto: Ekrānuzņēmums no “Thread”/Pexels

"Nevar būt tā, ka invaliditāte dod priekšrocības…" Skarbs ieraksts par taksometra šoferi izpelnās sabiedrības nosodījumu







Sociālajā tīklā “Thread” publicēta fotogrāfija un ieraksts par taksometra vadītāju, kurš ir 2. grupas invalīds. Ieraksts izraisījis plašu sabiedrības rezonansi un atšķirīgus viedokļus. Kamēr daži pauž bažas par drošību, citi norāda, ka vadītāja spējām piedalīties ceļu satiksmē ir jāuzticas atbildīgajām institūcijām.

Kāds “Thread” lietotājs publicēja fotogrāfiju no kāda taksometra. Tajā redzams šofera informatīvais paziņojums, kurā viņš atvainojas par savu braukšanas stilu, paskaidrojot, ka ir 2. grupas invalīds.

Sociālā tīkla lietotājs par to pauda skarbu viedokli: “Kur ir tā robeža starp sapratni un līdzjūtību, ka cilvēks ir 2.grupas invalīds un to, ka brauciens sagādā stresu un potenciālus veselības draudus man kā pasažierim? Esmu krāns, ka veicu diskusiju aiz šofera muguras šajā platformā, taču nevar būt tā, ka invaliditāte dod priekšrocības apdraudot citu sabiedrības daļu!”

Ekrānuzņēmums no “Thread”

Šis ieraksts izpelnījās nosodījumu no citiem sociālā tīkla lietotājiem. Kāds norādīja, ka ieraksts veicina uz invalīdu izolēšanu. Lūk, pāris komentāri!

“Labāk šis šoferis, nevis tāds, kurš ar savu bembi sānslīdi izmēģina aplī ziemā. Viņam tiesības un darbu uzdāvināja kāds? (..)”

“2. Grupa jau nu nav nekāds nāves spriedums, tas pirmkārt. To piešķir arī par dažāda veida F diagnozēm. Med. biežāk jātaisa, ja nemaldos. Otrkārt – nebūtu lapiņa, tu nemaz nepamanītu. Treškārt – arī invalīdiem ir tiesības integrēties ar pakalpojumu jomu saistītā darbā. Ja vien Tu neesi ārsts vai CSDD attiecīgais darbinieks, nav tava kompetence spriest par “drošumu”.”

“Man vairākas reizes no Bolt atnācis paziņojums, ka šoferis būs nedzirdīgs. Ne reizes neienāca prātā tāpēc atcelt. Arī šajā gadījumā – 1x strauji nobremzēja, tiešām? Varētu padomāt, ka taksisti bez invaliditātes strauji nebremzē. Reizēm visu maršrutu raustās nejēdzīgi.(..)”

“Esmu braukusi ar šo šoferi, vispār nekādu pretenziju. Brauciena laikā vēl viņam pateicu, ka viņam ir pat ļoti labs braukšanas stils. Tas, ka viņš uzsmaidīja un pateica paldies man personīgi sasildīja sirsniņu. Brauc DAUDZ labāk par citiem taksistiem.”

“Es noteikti sekotu līdz braucienam, bet kopumā ļoti atbalstu, ka darbā tiek pieņemti cilvēki, kurus citkārt atgrūž un darbā neņem. Cerams tur viss ir izvērtēts no visām pusēm, ka darbu var veikt (gan no darba devēja, gan ņēmēja puses), bet man noteikti nav pretenziju, ka šādiem cilvēkiem ir iespēja iekļauties sabiedrībā un arī nopelnīt naudiņu dzīvošanai, nevis censties izdzīvot no kaut kādiem pabalstiem.”

Kā LA.LV informēja Ceļu satiksmes un drošības direkcijas (CSDD) pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters: “CSDD nevērtē cilvēka spējas vadīt transportlīdzekli, to var izdarīt tikai ārstu komisija, kas lemj, vai autovadītājs drīkst vadīt transportlīdzekli. Ja ārstu komisijas slēdziens ir pozitīvs, mums nav neviena iemesla neizsniegt vadītāja apliecību.”

