Foto: Unsplash

“Nebūs viegli šo mēnesi…” Jūlijā daudzi bērnudārzi ir ciet, vecāki prāto, kā tad šajā laikā nodarbināt savas atvases Ieteikt







Daudzviet jūlijs bērnudārzos jeb pirmsskolas izglītības iestādēs ir laiks, kad bērni vai nu tiek apvienoti citās grupiņās, sūtīti uz citu bērnudārzu vai vispār “palaisti brīvībā”, jo bērnudārzs ir slēgts.

Reklāma Reklāma

Allaž ap šo laiku sākas diskusijas. Viena daļa vecāku uzskata, ka šis ir labs laiks, ko izbaudīt ģimenēm kopā, iedodot arī bērniem atelpu no ikdienas dārziņā, bet citi pauž sašutumu, kā tikt galā ar bērniem un darbu.

Viena no šādām diskusijām izcēlusies arī soctīklā “Threads”. Kāda mamma tur lūdz padomu: “Mammas, dalieties pieredzē! Vai Jums arī bērnudārzs uz mēnesi verās ciet un ir opcija vest uz citu? Kā jūs rīkojaties? Ja vedat uz citu. Kā bērns to pieņem? Man dilemma. Pagājušajā gadā neizmantoju šo opciju, bet šogad vēlos izmantot. Man ir vairāk bail par šo kā manam dēlam. Laikam vēlos dzirdēt kādu foršu iedrošinājuma stāstu.”

Lūk, kas sakāms citiem vecākiem!

“Mums tā ir. Vecāko meitu nevienu reizi nelaidu otrā dārziņā. Bija dzirdētas daudz sliktas atsauksmes. Kaut kā samenedžēju, ka ir kas pieskata. Tagad ar puiku, situācija ir savādāka, dārziņā jālaiž. Bet otram dārziņam ir nomainījusies vadība un nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu. Dēlam arī patīk. Jāskatās kā bērniņš pieņem visu. Dārziņā jūs varat pieteikties un vest, skatīties, kā patīk. Un, ja kas, iedot brīvdienas, ja iespējams. Galvenais, lai ir vieta.”

“Mums netaisa ciet, bet kautkā apvieno grupiņas.”

“Dodam brīvdienas gan vasarā, gan citos laikos, ne vienmēr tas saskan ar bērnudārza brīvlaiku. Ir bijusi pozitīva pieredze arī ar maiņas dārziņu – tāpat ir savi draugi no grupiņas, un dēls šobrīd ļoti priecīgs arī par jaunajām audzinātājām un draugiem.”

“Tieši šorīt aizvedu uz otru dārziņu, kamēr mūsējais ir ciet. Rīts bija mierīgs un pat ar interesi, bez problēmām abi bērni aizgāja katrs savā grupiņā. Pirms tam bijām nobraukuši garām tam bd, stāstījām, vakar izgāju cauri ar viņiem bērnu sarakstiem, lai zina kuri draudziņi būs. Ieraudzīja pazīstamās sejas un mierīgi atvadījās. Pagaidām laba sajūta un vērošu kāda būs pirmā nedēļa.”

“Nevedu uz svešo bd. Man abas meitas ļoti pieķeras audzinātājam, kolektīvam, nebūtu viegli to vienu mēnesi. Bet man un vīram darbs ir tāds, ka es varam samenedžēt + ome. Ja izvēles nebūtu- vestu, ko darīt.”

“Visā bērnudārza laikā, kad bērnudārzs menesi vasarā nestrādāja un arī kad strādaja (jo dežūrgrupa bija mūsu darziņā), nekad nevedu. Bērnam vienmēr bija mēnesis brīvs dārziņā. Bērns ir pelnījis atpūtu.”

Reklāma Reklāma

“Mūsu dārziņā laikam nevienam nav vajadzība, jo neesmu dzirdējusi, ka kādam tiek organizēts cits dārziņš brīvajā mēnesī. Jebkurā gadījumā mēs nevestu uz citu dārziņu, meklētu risinājumus, pārāk stresaini tai mazajai dvēselītei pēkšņi citā vidē ar svešiem pedagogiem un bez draugiem.”

“Nevedu uz citu, arī mēnesi ciet. Līdzīgi kā skolniekiem, arī bērnudārzniekiem taču vajag brīvlaiku un atpūtu. Varbūt ir iespēja paņemt atvaļinājumu kaut 2 ned., ja nav palīgu. Nespēju iedomāties mazo vasarā vest uz dārziņu, mēnesis tāds bare minimum, ko gribas iedot mazajam cilvēkam brīvu.”

“Pagaidām vēl mājdārziņš, kas ciet ir divas nedēļas augustā. Katru vasaras mēnesi pērn un šogad dodam divas brīvas nedēļas. Kopā pa vasaru meitai tad sanāk 6 brīvas nedēļas.”

“Mums ir ciet bet mums nepiedāvā nemaz citu.”

“Šogad pirmo reizi vedu, bet tikai līdz pusdienām. Viss ok. Pag. gadā gandrīz sajuku prātā ar 2 bērniem mājās un strādājot (no mājām), jo man tik dažas brīvas dienas bija pa to laiku.”

“Neesmu mamma, bet gan tētis, nekur savus bērnus vasaras brīvlaikā nevedu, tas ir ģimenes atpūtas laiks.”

LA.LV Aptauja Kāda situācija jūsu bērnudārzā? Mums nekas nemainās arī jūlijā

Ir apvienotās grupiņas

Vedam uz citu bērnudārzu

Izbaudām brīvdienas

Manā ģimenē nav šī vecuma bērnu Padalies ar rezultātiem







View on Threads