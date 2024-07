Publicitātes foto

Vasaras mēneši jau tradicionāli nav iedomājami bez sezonālām garšas buķetēm, ko celt galdā gan ikdienā, gan svētku reizēs un ar ko papildināt ikvienu maltīti. Turklāt šobrīd, kad grila un piknika sezona rit pilnā sparā, dažādas gaļas un veģetāro ēdienu piedevas kļūst sevišķi aktuālas. Tādēļ, iedvesmojot jauniem eksperimentiem virtuvē, garšas eksperts, lauku gardēdis un pieredzes bagātais šefpavārs Dzintars Kristovskis iesaka trīs visā pasaulē iecienītu un viegli pagatavojamu mājas mērču receptes, kas kalpos par lielisku alternatīvu ierastajām zivs, gaļas un dārzeņu piedevām un ar ko prasmīgi atsvaidzināt vasaras ēdienreizes. Viņaprāt, tieši mērce ir ikviena ēdiena galvenā sastāvdaļa, kas ļauj to viegli pielāgot katrai gaumei, piešķirot maltītēm restorāna cienīgu pēcgaršu.

1. Tartara mērce

Viegla un vasarīga piedeva zivs burgeram vai svaigajiem salātiem, kuros izmantota cepta vai kūpināta zivs, piemēram, menca vai lasis kopā ar jaunajiem kartupeļiem, svaigu gurķi un sīpolu. Tāpat mērce lieliski papildinās ātri pagatavojamos zivju pirkstiņus, kā arī tā piešķirs jaunas vēsmas tautā iecienītajiem krabju salātiem, aizstājot majonēzi (kā oriģinālu alternatīvu rīsu vietā salātiem var pievienot kartupeļus). Minētās sastāvdaļas paredzētas 5 vidēja izmēra burgeriem vai 4-5 salātu porcijām.

Sastāvdaļas:

• 100 g majonēzes

• 1 marinēts gurķis

• 1 ēdamkarote citrona sulas

• 1 ēdamkarote kaperu

• 1 ēdamkarote diļļu

• 1 tējkarote Vorčesteras mērces

• ½ tējkarote sinepju (klasiski izmanto Dižonas sinepes)

• Sāls un pipari pēc garšas

• Papildus pēc izvēles var pievienot arī smalcinātus Šarlotes sīpolus un/vai vārītas olas, kā arī nedaudz Tabasko mērces.

Pagatavošana:

Sasmalcina marinēto gurķi, kaperus un dilles (arī sīpolus un olas, ja tos izmanto). Visu sajauc ar majonēzi, citrona sulu, Vorčesteras mērci un sinepēm. Pēc garšas pievieno sāli un piparus. Ja mērci izmanto salātos, tad to var gatavot intensīvāku, pievienojot vairāk sāli, citronu sulu un sinepes. Noslēgtā traukā ledusskapja temperatūrā šo mērci var uzglabāt līdz pat piecām dienām.

2. Tzatziki

Šīs krēmīgās mērces saknes meklējamas Grieķijā, taču visas sastāvdaļas pieejamas arī pie mums Latvijā. Tzatziki ir svaiga, bet vienlaicīgi arī spēcīga un sātīga mērce, kas ideāli iederas pie jebkuras gaļas (vēl jo labāk, ja gaļa ir grilēta vai pikanti marinēta, piemēram, girosa tipa) vai arī sendvičā ar kūpinātu sviesta zivi. Minētās sastāvdaļas paredzētas 5 – 6 sendvičiem.

Sastāvdaļas:

• 200 g grieķu vai SKYR jogurta (var izmantot arī skābo krējumu)

• 4 svaigi lauku gurķi (mazgāti, nemizoti)

• 1 ēdamkarote citrona sulas

• ½ citrona mizas

• 1 tējkarote diļļu

• 1 ēdamkarote piparmētru

• ½ ķiploka daiviņa

• ¼ tējkarotes kajēnas piparu pulvera

• 1 ēdamkarote medus (vislabāk izmantot akāciju vai liepziedu)

Pagatavošana:

Pirms visu sajaukt kopā, iepriekšējā dienā nepieciešams veikt sagatavošanās darbus. Lai arī grieķu un SKYR jogurts ir biezs, to izmantojot mērcei, jāatbrīvojas no liekā šķidruma. Jogurtu vai krējumu liek caurdurī, kas izklāts ar marli vai plānāku virtuves dvieli, caurduri liek atbilstoša izmēra bļodā un atstāj ledusskapī uz 12 stundām. Rezultātā, šķidrumam notekot, veidosies ļoti bieza mērces pamatmasa. Šai masai pievieno visas minētās sastāvdaļas – sasmalcinātas dilles un piparmētras, kā arī sarīvētu ķiploka daiviņu un gurķus, ko pirms tam sarīvē uz smalkās rīves un visu šķidrumu nospiež caur sietu. Vislabāk Tzatziki garšos atdzesēta. Ilgstoši gan šo mērci uzglabāt nav ieteicams, jo svaigās sastāvdaļas ar laiku zaudēs labās garšas nianses.

3. Grilētas paprikas mērce

Šo mērci var pielīdzināt Kaukāzu reģionā plaši iecienītajai adžikai, un, uzvārītu un pildītu burkā, to var arī uzglabāt ziemai. Taču visa mērces burvība slēpjas svaigumā, kas to padara par izcilu piedevu pie grilētas zivs (piemēram, laša) vai citām jūras veltēm, kā arī pie frī kartupeļiem, svaigiem vai grilētiem dārzeņiem vai salātiem ar grilētu gaļu vai kā aizdars čipsiem un citām kraukšķīgām uzkodām. Minētās sastāvdaļas paredzētas 5 – 6 porcijām.

Sastāvdaļas:

• 3 sarkanās paprikas

• 2 vidēja lieluma tomāti

• 1 ēdamkarote kaperu

• 1 Šarlotes sīpols

• 2 ķiploka daiviņas

• 1 sarkanais čili pipars

• 1 neliels rozmarīna zariņš

• 2 timiāna zariņi

• Pāris salvijas lapas

• 100 ml olīveļļas

• 1 ēdamkarote citrona sulas

• 1 ēdamkarote cukura

• Sāls pēc garšas

Pagatavošana:

Papriku apslaka ar pusi no olīveļļas un liek cepties 200 grādu sakarsētā cepeškrāsnī. Kad tās miza vietām kļūst melna (pēc aptuveni 40 – 60 min), tā ir gatava lietošanai. Papriku izņem no krāsns un pārliek bļodā, pārvelk ar pārtikas plēvi un ļauj atdzist. Pēc tam tai noņem mizu, izņem sēklas un sasmalcina. Arī tomātiem izgriež sēklas un tos sasmalcina. Tāpat arī kaperus, sīpolus, čili piparus, ķiploku un garšaugus (no rozmarīna un timiāna izmanto tikai lapiņas). Pievieno pārējās sastāvdaļas, visu samaisa. Sāli pievieno pēc garšas. Šo mērci ledusskapī var uzglabāt vairākas dienas, un tā garšo tikpat labi arī uzsildīta.