FOTO. Vērienīgas pārmaiņas šovasar gaidāmas britu karaliskajā ģimenē

Ārzemju mediji ziņo, ka šovakar karaliskajā ģimenē varētu būt gaidāmas lielas pārmaiņas. Pils pietuvinātie avoti ziņo, ka princis Viljams un Keita Midltone gatavojas pārcelties uz dzīvi Vindzoras pilī, kur šobrīd pastāvīgi dzīvo 96 gadus vecā karaliene Elizabete II, vēstī izdevums “Daily Mail”.

Savukārt viņas dēls princis Endrjū varētu mainīt savu dzīvesvietu uz Skotiju, tur esot tālāk no “ziņkārīgo skatieniem”. Zināms, ka princim Endrjū Vindzoras pilī ir savi apartamenti, kuros viņš mēdza bieži apmesties. Tomēr pēc skandalozās tiesas, kas pirms dažiem mēnešiem notika ASV un viņš tika apvainots seksuālā uzmākšanās skandālā nepilngadīgai personai, Elizabete II centusies savu dēlu pasargāt no sabiedrības nosodījuma.

Viljams un Keita jau tuvāko nedēļu laikā varētu pamest savus apartamentus Kensingtonas pilī un pārcelties uz Vindzoras pils teritoriju, kurā viņi kopā ar saviem trim bērniem – astoņgadīgo Džordžu, septiņgadīgo Šarloti un četrgadīgo Luisu, apdzīvošot vienu no teritorijā esošajām lauku mājām.



















































Pilij pietuvinātās personas ir pārliecinātas, ka Viljama un Keitas pārcelšanās notiks pavisam noteikti un būtībā viesīs lielas pārmaiņas britu karaliskās ģimenes dzīvē, kas varētu nozīmēt to, ka 96 gadus vecā Elizabete II palēnām sāks atteikties no saviem pienākumiem ne tikai formāti, bet arī praktiski, uzticot daļu no tiem savam mazdēlam princim Viljamam un viņa sievai Keitai Midltonei.

Tikmēr ziņots, ka karalienes mazdēls princis Harijs ar sievu Meganu Mārklu, viesojoties Platīna jubilejas svinību ietvaros, savu vecmāmiņu satika, taču tikšanās bijusi aptuveni 15 minūšu gara un pils darbinieki to raksturoja kā "formālu", ne ģimenisku.



























































