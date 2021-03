Seriāla "Nebaidies ne no kā" filmēšanas aizkulises

FOTO, VIDEO. Jau šovakar pirmizrādi piedzīvos jaunais Andreja Ēķa veidotais seriāls: stāsts balstīts uz patiesiem, biedējošiem notikumiem Ieteikt







Šodien, 10. martā pirmizrādi piedzīvos jauns nākamās paaudzes televīzijas Go3 oriģinālseriāls “Nebaidies ne no kā” Andreja Ēķa režijā. Balstīts uz patiesiem notikumiem, seriāls ir pirmais Latvijā veidotais mākslas seriāls par narkobiznesa aizkulisēm. Tas balstīts uz Rolanda Priverta tāda paša nosaukuma grāmatas motīviem, katrā sērijā atspoguļojot kādu epizodi no tās.

“Šī “pasaule” ir mums blakus, kaut atrodas nosacītā pagrīdē. Pasaule, kurā visu nosaka nauda un kaifs. Mēs esam radījuši stāstu par narkobiznesu. Nežēlīgu, tumšu, asiņainu un reālu,” tā seriāla režisors Andrejs Ēķis. Viņš papildina: “Lai gan pasaulē popularitāti iemantojuši seriāli par narkobiznesu, tomēr tie šķiet kā “mežonīgās pasaules pasakas”. Žanra popularitāte ļauj mums veiksmīgi parādīt, ka šāda, “paralēlā pasaule” patiesībā ir arī Latvijā. “Nebaidies ne no kā” caur viena cilvēka prizmu demonstrē laiku Latvijas vēsturē, par kuru līdz šim atklāti runājis tikai retais.”

A. Ēķis uzsver, ka seriāla centrā tiek izvirzīta psiholoģiskā un emocionālā saspēle, kas galveno varoni atšķir no citiem: “Seriāla galvenajam tēlam piemīt indivīdam neraksturīga vērtību sistēma – tas dzīvo pēc džungļu likumiem, gūstot adrenalīnu no staigāšanas pa naža asmeni, kas savukārt skatītājam ļaus seriālu izdzīvot un sajust no upura skatu punkta.”

Seriāla galvenās lomas atveido Latvijā iecienīti un jau pazīstami aktieri: Kaspars Dumburs, kurš 2020. gadā ieguvis gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” 2019./2020. balvu nominācijā “Gada aktieris otrā plāna lomā”, Tom J. Benedict, kā arī Dita Lūriņa, Edgars Kaufelds, Imants Strads, Santa Didžus un citi.

“Šobrīd viens no lielākajiem mūsu izaicinājumiem ir spēt Latvijas sabiedrībai piedāvāt kvalitatīvu vietējo saturu. Kā viens no tirgus līderiem mērķtiecīgi investējam tieši vietējā satura veidošanā un uzskatu, ka seriāls “Nebaidies ne no kā” būs šī gada viens no mūsu veiksmīgākajiem projektiem. Sadarbojoties ar kinorežisoru Andreju Ēķi, mums ir izdevies radīt aizraujošu, arī nervus kutinošu un uz patiesiem notikumiem balstītu stāstu par kādu Latvijas narkotiku kontrabandistu. Mēs apzināmies, ka vienaldzīgo nebūs, jo stāsts ir skaudrs, bet patiess un vietām – provocējošs. Par citu realitāti. To, kas atrodas mums pavisam blakus un kurā jebkurā brīdī var tikt ierauts arī kāds mums zināms cilvēks. Šis ir stāsts par atvaru, kurā iekrītot, izķepuroties izdodas retajam,” norāda Ivars Lubāns, Go3 mārketinga vadītājs.

Seriāla galvenais varonis, narkokurjers Riverts savu dzīvi veido pēc narkopasaules noteikumiem. Tā ir dzīve ārpus likuma – laupīšanas, spekulācijas ar valūtām, narkotikas un paralēli tam nodevība, meli, viltus solījumi, savstarpējā izrēķināšanās un izpostītas dzīves. Tomēr sižetā vijas cauri arī mūžīgais stāsts par mīlestību, kas tiek pārbaudīta galveno varoņu izvēļu veidotajās grūtībās.

“Nebaidies ne no kā” uzņemšana sākās 2020. gada novembrī. Paredzēts, ka astoņu sēriju seriāla uzņemšana noslēgsies šī gada pavasarī. Seriāla producentes ir Aija Ansone un Dita Celmiņa sadarbībā ar “Cinevilla films”. “Cinevilla films” ir vairāku Latvijā populāru filmu, piemēram, “Nameja gredzens” un “Klases salidojums” producenti. Seriāla mūzikas autors ir Rihards Zaļupe (“Nameja gredzens”).

“Nebaidies ne no kā” sākotnēji būs skatāms tikai nākamās paaudzes televīzijā Go3 no šodienas, 10. marta, savukārt televīzijas kanālā TV3 to varēs redzēt 2022. gadā. Seriāls būs pieejams gan latviešu, gan krievu valodā. Tāpat seriāls tiks tulkots arī lietuviski un igauniski, un būs skatāms visā Baltijā.

“Nebaidies ne no kā” treileris:

https://www.youtube.com/watch?v=w1_DFCuR-Qw