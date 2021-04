Dziedātājs Aivo Oskis filmējas mūzikas klipā

FOTO, VIDEO. Jaunais pašmāju dziedātājs Aivo Oskis pārsteidz: mainījies līdz nepazīšanai







Šonedēļ klausītājiem nodota dziedātāja Aivo Oska jaunā dziesma “Pašiem nemanot”, kas tapusi sadarbībā ar mūziķi Katō (Anna Zankovska) un producentu Kasparu Ansonu. Singlam tapis arī emocionāls videoklips.

Dziesmas stāstu katrs var interpretēt sev tuvākā veidā, taču galvenā doma ir tā, ka cilvēkiem vairāk vajadzētu novērtēt tagadni – šo konkrēto mirkli. Un, ja arī dzīve aizved virzienā neizpētītā, ir jāiemācās pieņemt situāciju un dzīvot šajā mirklī – vakardienas vairs nav, rītdiena vēl nav pienākusi, ir tikai šis brīdis. Nevajag slēpties pašiem no sevis un, ja reiz lūzt ledus zem kājām, ir jāsaprot, ka ar varu neko nevar un nevajag noturēt.

“Šīs dziesmas videoklipā esmu redzams neierastā ampluā, citās emocijās, kādas līdz šim nebiju uzdrošinājies cilvēkiem parādīt. Un ar to vēlos uzsvērt, ka emocijas nav tikai smaids. Tās ir arī pārdzīvojums, neizpratne, apmulsums, kas patiesībā ir diezgan bieža parādība cilvēku dzīvēs. Šoreiz es nemeklēju skaisto, nemeklēju smaidus, es vēlējos parādīt emocijas, kas, manuprāt, klipā lieliski ir redzamas,” stāsta Aivo.

Videoklipu veidoja režisors Jāzeps Podnieks un operators Ritvars Bluka, kuri radīja stāstu un emocijas, atklājot Aivo personības citas šķautnes. “Vīrietis maldās savas zemapziņas krustcelēs, reflektējot attiecību saspīlējumu ar savu draudzeni. Viņš ved viņu prom pats no sevis, lai pasargātu no sevis paša, taču šajā lēmumā iejaucas instinkts, viņa iekšējā balss, kas pieprasa saglābt bijušo. Domu, sajūtu un īstās pasaules realitātes sajaucas kopā. Ko vīrietis ir gatavs upurēt, un cik tālu viņš ir gatavs iet, lai atteiktos no savām subjektīvajām taisnībām un pieņemtu kopā būšanas patieso mirkli? Cenšoties “uztaustīt” pareizāko rīcību, vīrietis izdzīvo dažādus scenārijus, atainojot nožēlu par izdarīto un cerību par iespējamo,” par klipa ideju atklāj Podnieks.

“Uzticēšanās ir pats svarīgākais, esmu tiešām apmierināts ar šo darbu. Mums tika dota pilnīga brīvība, kas var būt labāks? Ikdienā skatos Film noir filmas un arī šis stāsts salikās viegli, lokācijas momentā, var teikt, atradās pašas. Tā kā krāsas mēs neizmantojām, tad varējām gaismot ar dažādiem lukturiem, kas atvieglo un paātrina procesu. Personīgi man melnbaltais attēls ir kā dvēseles dziedināšana. Tehniski tas bija samērā vienkāršs process un nebija nepieciešama milzīgas komandas iesaistīšanās. Sākotnēji šķita, ka risks varētu būt tas, ka abi galvenie tēli nav profesionāli aktieri, bet mēģinājumu procesā viss izdevās. Aivo ir cilvēks, kurš attīstās, un man ļoti patīk būt klāt, palīdzēt un piedzīvot to. Prieks arī par to, ka ar režisoru esam lieliski sastrādājušies,” saka Bluka.

Aivo saka lielu paldies Mercedes-Benz Club Latvia, Wolt Latvija un ikvienam šajā dziesmā un tās videoklipā iesaistītajam cilvēkam.

Dziesmas “Pašiem nemanot” videoklips: