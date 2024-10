Rudens noskaņas floristikas salonā "Dizaina Ambulance"

FOTO, VIDEO. Oriģināli! Floristikas salons ienesis rudeni telpās







Laikā, kad apkārt vērojams lapkritis, liela daļa cilvēku dodas pie dabas, lai baudītu rudens nokrāsoto koku daili. Protams, arī Rīgā lapas no kokiem krīt, taču tās ātri vien aizslauka prom sētnieki, pirms kāds tās vispār paspēj pamanīt. Lai ļautu cilvēkiem no sirds izbaudīt dabas transformācijas procesu, floristikas salons “Dizaina Ambulance” nācis klajā ar oriģinālu ideju – izklāt uz salona grīdas nokritušās lapas, kas piešķir tam savu “rozīnīti”.

“Dizaina Ambulance” ziņu portālam LA.LV atklāja, ka viņu darbs ir iepriecināt cilvēkus ar savu darbu, tāpēc visu laiku nākas domāt radoši. Viņi atminas senākus laikus, kad lapas uz ielām bija vairāk, taču tagad tās savāc sētnieki, kas ļoti rūpīgi dara savu darbu (un paldies viņiem par to). Tad nu viņi nolēmuši šo nostalģiju radīt salonā, sanesot iekšā nokritušās lapas un ļaujot iekšējam bērnam, kas dziļi sirdī slēpjas katrā no mums, atplaukt. Pat visnopietnākās kundzes, kas ienākot salonā, galu galā izejot no tā ar smaidu sejā.

Lapas regulāri tiekot atjaunotas, vecās iznestas laukā. Šī oriģinālā ideja piesaistījusi arī vairāk apmeklētāju, un tās lieliski iekļaujas salona interjerā. Viņi cer, ka šo prieku apmeklētājiem būs iespēja baudīt vēl pāris nedēļu, kamēr lapas vēl nebūs zaudējušas krāsu un skaistumu.

