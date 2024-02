Seriāls "Padomju džinsi"

Seriāls “Padomju džinsi” izvēlēts kā viens no 12 dalībniekiem Eiropas lielākā seriālu festivāla “Series Mania” sekcijā “International Panorama”. Savukārt Latvijā seriāls Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” pasniegšanas ceremonijā saņēma trīs nozīmīgas balvas – labākā daudzsēriju filma, labākais scenārists – Staņislavs Tokalovs, Teodora Markova un Valdemars Kalinovskis, labākais aktieris – Kārlis Arnolds Avots. Iepazīsties ar seriāla treileri!

Seriāls “Padomju džinsi” ir traģikomisks stāsts par brīvdomātājiem un konformistiem, par attiecībām un izvēlēm, par robežu un pasaules atvēršanos. Un par biksēm, kas izmainīja pasauli! Septiņdesmito gadu izskaņā – laikā, kad visā PSRS ir izvērsta pati sīvākā propaganda pret rietumu kultūru – kādā Latvijas psihiatriskajā slimnīcā kvēls rokmūzikas fans ir izveidojis veiksmīgu un nelegālu pagrīdes džinsu ražotni.

Seriāla “Padomju džinsi” iekļūšana festivāla “Series Mania” sekcijā “International Panorama” ir nozīmīgs latviešu seriāla sasniegums starptautiskajā arēnā. Festivāls “Series Mania” ir televīzijas seriālu lielākais notikums Eiropā. Tas piedāvā ekskluzīvas pasaules pirmizrādes līdz pat 85 500 skatītāju auditorijai. “Mums visiem tas ļoti patika, un mēs bijām vienprātīgi attiecībā uz šo lēmumu. Tas ir vienlaikus interesants un neticami burvīgs, un tajā ir patiešām ielikta sirds. Turklāt aktieri ir patiešām lieliski, starp viņiem ir vērojama lieliska ķīmija, un tas ir labi režisēts. Droši varam teikt, ka esam patiešām iemīlējāmies šajā seriālā, ” stāsta festivāla pārstāvji.

“Esmu priecīgs, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē seriāls ir izvēlēts šajā prestižajā festivālā,” iespaidos dalās režisors un viens no scenārija līdzautoriem Staņislavs Tokalovs.

“Padomju džinsi” ieguva trīs nozīmīgas Nacionālā kino “Lielais Kristaps” balvas – labākā daudzsēriju filma, labākais scenārists – Staņislavs Tokalovs, Teodora Markova, Valdemars Kalinovskis, un labākais aktieris Kārlis Arnolds Avots par Renāra lomu. Viņš iegūst šo balvu jau otro gadu pēc kārtas. 2023. gadā viņš tika atzīts par labāko aktieri par galveno lomu filmā “Janvāris”. Aktieris stāsta par savu tēlu Renāru: “Viņš ir jauns vīrietis – daudzsološs, ne pārāk nopietns dzīves pabērns – palaidnis, kurš aizvien dzīvo pie savas vecmāmiņas. Tā kā vecāki no Renāra dzīves pazuda agrā vecumā, viņš dzīvei ir gatavs atriebties visgaršīgākajā veidā, kāpjot virsū padomju sistēmas muļķīgām sociālām normām un noteikumiem kā mīkstiem pūpēžiem. Renārs ir drēbnieks, Renārs ir kapitālists. Viens no daudzajiem padomju jaunatnes spekulantiem, kurš ir ‘’saindējies’’ ar Rietumu kultūru un gatavs Rietumiem atdot sevi visu. Viņš ir cilvēks un ‘’people pleaser’’. Neskatoties uz dzīves netaisnībām, Renārs mīl dzīvi. Viņš tai auļo cauri ar smaidu uz sejas, viņš nežēlojas un necieš. Draugi viņam ir ģimenes vērtē, tapēc jebkura drauga nodevība sāp līdz serdei. Renārs baidās būt pamests, tāpēc viņš viegli iemīl nepieejamus cilvēkus, zinot, ka viņu pārāk tuvu nepielaidīs un līdz ar to arī nepametīs.”

"Lielais Kristaps ir kā kvalitātes zīme, ko skatītājs var izmantot, lai saprastu, vai filmu skatīties vai nē.

Man ir liels prieks par balvām. Mums, seriāla veidotājiem tas ir tāds prieka brīdis, kas motivē un dod iedvesmu nākamajiem darbiem. Radošiem cilvēkiem tomēr ļoti svarīgi, ka viņu darbus skatās un novērtē gan mājās, gan ārzemēs. Priecājos, ka seriāls ir iekļuvis festivālā “Series Mania”. Seriāla komanda strādāja ļoti daudz, lai izveidotu kvalitatīvu un interesantu seriālu, un tas ir attaisnojies. Paldies Go3 un ģenerālsponsoram veikalu tīklam DEPO, kas palīdzēja šo projektu realizēt,” stāsta seriāla producente Aija Bērziņa.

Renārs (Kārlis Arnolds Avots) mīl rokmūziku un tirgojas ar kontrabandas precēm, lai nopelnītu mazliet naudas. Tad viņš satiek savu mūža mīlestību Tīnu (Aamu Milonoff). Konflikts ar VDK noved Renāru psihiatriskajā slimnīcā, kur viņš sāk pagrīdes biznesu, ražojot Rietumu džinsu pakaļdarinājumus. Slimnīcas direktors (Andris Keišs) no tā gūst labu peļņu un pretī sola Renāram brīvību. Džinsi kļūst populāri Latvijas jauniešu vidū, un Renārs kļūst par anonīmu pagrīdes leģendu, kuru pa visu valsti meklē VDK. Konflikts starp Renāru un VDK aģentu (Igors Šelegovskis) iziet ārpus džinsiem un krimināllietām — tas kļūst par dzīves filozofiju un ideoloģiju sadursmi. Soli pa solim Renārs kļūst par īstu dumpinieku, džinsi vairs nav rīks brīvības iegūšanai, bet gan protesta veids un augstāks mērķis.

Seriāls ir ieguvis 12 nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” nominācijas un 3 “Lielais Kristaps” balvas, izvēlēts Berlīnes Starptautiskā kinofestivāla programmā “Berlīnes seriālu tirgus atlase 2024” un iekļuvis seriālu festivālā “Series Mania”. Seriāla pirmizrāde notiks 26. februārī kinoteātrī Forum Cinemas un kinoteātros “Padomju džinsi” visā Latvijā būs skatāmi no 1. marta.

Galvenajās lomās Kārlis Arnolds Avots, Aamu Milonoff un Igors Šelegovskis.

Lomās: Andris Keišs, Gints Grāvelis, Dainis Gaidelis, Ivars Krasts, Gundars Āboliņš, Jevgēnijs Isajevs, Jānis Jarāns, Nikolajs Šestaks, Valentīns Novopoļskis, Gatis Gāga, Indra Briķe, Juris Bartkēvičs, Matīss Ozols, Jānis Skutelis, Jurijs Djakonovs, Baiba Broka u.c.

Seriāla idejas autors Staņislavs Tokalovs; scenārija autori Staņislavs Tokalovs, Teodora Markova, Valdemārs Kalinovskis (Waldemar Kalinowski); režisori Staņislavs Tokalovs, Juris Kursietis; operators Valdis Celmiņš; mākslinieces Laura Dišlere un Zanda Landrāte-Bedrīte; kostīmu māksliniece Liene Bite; grima māksliniece Maija Gundare; komponists Kārlis Auzāns; skaņu režisors Ernests Ansons un montāžas režisors Oskars Morozs. Producente Aija Bērziņa, studija “Tasse Film”.

Seriāls “Padomju džinsi” tapis ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Nacionālā Kino centra atbalstu. Seriāla līdzfinansētāji ir Go3 un TV3. Seriāla ģenerālsponsors ir veikalu tīkls DEPO. Seriāla sponsors ir ORLEN Latvija. Starptautiskais izplatītājs: Beta Film.