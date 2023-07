FOTO. VIDEO. Samanta Tīna iejutusies jaunā ampluā un mudina sievietes būt sev pašām, laiku pa laikam ļaujoties būt meitenīgi rotaļīgām

Samanta Tīna - dziesmas "Femme Fatale" klipa filmēšana

Pavisam jaunā ampluā dziedātāja Samanta Tīna prezentē jaunu dziesmu “Femme Fatale” no rudenī gaidāmā albuma un tās videoklipu. Ar šo singlu “Femme Fatale”, kas apzīmē liktenīgo sievieti, kura mīt mūsos katrā, Samanta aicina sievietes būt sev pašām, laiku pa laikam ļaujoties būt meitenīgi rotaļīgām, un priecāties par dzīvi.

“Dziesma ir par mums sievietēm, par to, cik mēs esam dažādas, cik daudz mums ir šķautņu visā mūsu būtībā. Te mēs esam sieviete – karš, te esam sieviete – miers, bet to var izprast tikai Dievs. Mēs varam būt gan draiskas un rotaļīgas, gan īstas drāmas karalienes. Ir dienas, kad mums negribas neko, bet viss, ko mēs vēlamies, ir mīlēt un būt mīlētām. Svarīgi, ka mums ir sava domubiedru grupa – draudzenes, ar kurām mēs varam būt mēs pašas, tas ir atbalsts, kas mūs saprot. Lai vai kādā dzīves posmā mēs katra nebūtu – sieva, mamma, draudzene, priekšniece, padotā un vēl, un vēl…, mums katrai vajag to mirkli, kad varam atļauties sajusties liderīgi rotaļīgi, uz brīdi aizmirstot par visām savām lomām un ikdienas problēmām.” stāsta Samanta.

“Es ļoti ceru, ka pēc šī videoklipa, kā autore esmu es pati sadarbībā ar Jāni Dunkuru, noskatīšanās būs vēlme piezvanīt savām “meitenēm” un uztaisīt ballīti, kur kopā var gan priecāties, gan izraudāties, saēsties konfektes un tieši tā – būt meitenēm. Mīļie vīrieši, pieņemiet mūs tādas, kādas mēs esam – sievietes, kuras šad un tad grib vēl joprojām justies kā meitenes, jo mums tas tik ļoti ir vajadzīgs,” mudina Samanta.

Samanta saka lielu paldies videoklipa sponsoram “Schweppes”, kurš spēja to padarīt vēl rotaļīgāku, atbalstītājiem “Klerr”, “Ap Sauli”, “Unastyle” un “Wolt”. Pateicība arī savām meitenēm – klipa varonēm, visai “Colortime” komandai un palīgiem. “Tas bija ļoti ekstrēmi,” smaidot piebilst Samanta.

Iepriekš jau vēstīts, ka šī gada rudenī dziedātāja Samanta Tīna, svinot albuma iznākšanu, dosies pie saviem klausītājiem koncerttūrē “Vēstule Tev”. Uzstājoties pilīs un koncertu norises vietās ar īpašu sajūtu, Samanta vedīs klausītājus muzikālā ceļojumā, atklājot savu pieredzi, būtību un stāstus, ar kuriem vēlas dalīties un iedvesmot.

Koncertu datumi:

21.10. – Jaunmoku pils, Tukums

27.10. – The Art Ranch “Dukuri”, Cēsis

28.10. – Cesvaines pils, Cesvaine (Leģendu nakts ietvaros)

03.11. – Kultūras nams “Wiktorija”, Liepāja

09.12. – Koncertzāle “Kļaviņš Piano”, Kuldīga

26.12. – Amoralle Level Up, Rīga

Jaunā dziesma klausāma šeit: