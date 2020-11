Foto: Unsplash

Gaidāma visai saspringta diena visās jomās! Horoskopi 30.novembrim





Auns

Paskaties uz apkārtējiem un tu izvairīsies no daudz un dažādām kļūdām. Protams, ja vien būsi rūpīgs savos novērojumos.

Vērsis

Tu būsi ārkārtīgi emocionāls. Nāksies stingri turēt sevi grožos, lai neizprovocētu kādu konfliktu.

Dvīņi

Informācijas apmaiņa un idejas ar citiem cilvēkiem vienmēr ir svarīgs faktors, tomēr ir jāzina tam piemērots laiks un vieta. Silts ieteikums tev šodien!

Vēzis

Viss ir iespējams tieši šodien, bet daļēji tas būs atkarīgs no apstākļiem. Pataupi savas idejas, necenties tās izstāstīt katram pretimnācējam. Dažas no tām ir ļoti vērtīgas.

Lauva

Šodien tev var uzmākties kāda ideja un doma, kas neliks tev mieru. Tev gribēsies to realizēt dzīvē.

Jaunava

Laiks ir vislielākā vērtība, kāda cilvēkam ir dota. It īpaši šodien. Pacenties to iztērēt lietderīgi, it īpaši – no rīta.

Svari

Gaidāma visai saspringta diena visās jomās. Tai tu vari nedaudz sagatavoties, mobilizējot savu vēso saprātu.

Skorpions

Šī diena būs pārpildīta ar tavu optimismu. Viss izdosies lieliski, pat bez mazākās piepūles – izmanto to savā labā.

Strēlnieks

Līdzīgi laternai tu dažkārt izgaismo sev visu apkārt, arī cilvēkus. Līdzīgi laternai, tu vari būt arī pilnīgi tumšs. Un šodien tā notiks – centies tāds nebūt…

Mežāzis

Šodien tavā mājā vai ģimenē notiks pārmaiņas. Esi gatavs tam – labas vai sliktas, lielā mērā tas ir atkarīgs no taviem centieniem.

Ūdensvīrs

Iespējamas nopietnas domstarpības ar kādu tuvu cilvēku. Ļoti tiek ieteikts nesākt strīdu pirmajam.

Zivis

Visi šodien būs tik ļoti piekāpīgi, ka tu sāksi aizdomāties par to, ka tas nemaz nav uz labu…