Lielbritānijas princis Čārlzs un viņa jaunākais brālis princis Endrjū esot vieni no tiem, kam “vajadzīgs” karš Ukrainā – tā tika apgalvots Krievijas televīzijas raidījumā, ko pārraidīja valsts kanāls “Россия 1”. Pārraides vadītājs apgalvojis, ka tā esot daļa no notiekošās propagandas kampaņas un šā brīža Ukrainas krīzē tiek vainoti Rietumi, vēstī izdevums “MSN News”.

Ētera laikā uz lielajiem ekrāniem tika parādīti arī galveno krīzes izraisītāju “vaininieku” lielformāta attēli – princis Čārlzs, princis Endrjū, Lielbritānijas politiķis Boriss Džonsons un Turcijas prezidents Redžepa Tajjipa Erdogans.

“Ko šovakar TV skatītājiem Krievijā stāsta un rāda par spriedzi Ukrainā? Pretstats TV pārraidēm Rietumos. “Kam vajadzīgs karš?” – jautā valsts TV kanāls. “Vaininieku” sarakstā ir Baidens, Džonsons, princis Čārlzs, princis Endrjū, Erdogans, Makrons, Zelenskis. Alternatīvā realitāte,” – “Twitter” socvietnē ierakstu publicēja BBC korespondents Stīvs Rozenbergs, kurš savā publikācijā dalījās arī ar ekrānuzņēmumiem no minētās pārraides.

What are TV viewers in Russia being told tonight about tensions in Ukraine? The polar opposite of TV bulletins in the West. “Who needs war?” asks state TV. Anchor lists Biden, Johnson, Prince Charles, Prince Andrew, Erdogan, Macron, Zelensky. Alternative reality. pic.twitter.com/JJ3tyn7WID

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 20, 2022