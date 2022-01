Karaliene Elizabete II savam dēlam princim Endrjū atņēmusi titulus, arī aizliegusi tiesā ASV izmantot savu vārdu

95 gadus vecā Lielbritānijas karaliene Elizabete II pieņēmusi lēmumu savam dēlam princim Endrjū atņemt visus militāros titulus saistībā ar tiesu, kas šobrīd notiek ASV, kurā viņš tiek apsūdzēts seksuālā vardarbībā pret nepilngadīgu personu.

Zināms, ka, lai arī prinča advokāti centās no tā izvairīties, princim Endrjū tomēr būs jāstājas tiesas priekšā ASV un jāliecina. Karalienes dēl joprojām apgalvo, ka Virdžīnijas Džufres izteiktie apgalvojumi esot nepatiesi. Tomēr sieviete paliek pie sava – princis Endrjū esot stājies ar viņu seksuālos kontaktos pret viņas gribu, kad viņa bijusi tikai 17 gadus veca.

Oficiālajā Bekingemas pils paziņojumā, kas publiskots arī vietnē “Twitter” tiek teikts, ka princi Endrjū tiesā aizstāvēs kā privātpersonu un viņš joprojām nepilda nekādus britu karaliskās ģimenes pienākumus.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022