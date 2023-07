Trīs dienas pēc tam, kad zemes nogruvums Kalifornijas dienvidos iznīcināja duci māju kalna nogāzē, katastrofas cēlonis joprojām nav skaidrs, un mājas turpina lēnu ieslīdēšanu kanjonā, vēsta “The Guardian“. Amatpersonas apgalvo, ka neko nevar darīt, lai to apturētu.

Kopš nedēļas nogalē zeme starp mājām sāka slīdēt, no mājvietām pārvietoti 16 cilvēki.

Video, ko uzņēma Losandželosas apgabala ugunsdzēsības nodaļa un ievietoja “Twitter”, liecina par postījumiem kalnu virsotnēs Rollinghils Estates pilsētā, kurā dzīvo nedaudz vairāk kā 8000 cilvēku (aptuveni 30 jūdzes uz dienvidiem no Losandželosas). Skarto māju piebraucamie ceļi ir pilnībā atdalīti no asfalta, ar kuru tās kādreiz bija savienotas, un jumti un garāžas ir iegruvušas.



Dženisa Hāna, Losandželosas apgabala uzraudzītāja, kuras rajonā ietilpst Rolling Hills Estates, postījumus raksturoja kā pārsteidzošus. “Man ir teikts, ka mēs neko nevaram darīt, lai apturētu notiekošo,” laikrakstam “Los Angeles Times” sacīja Hāna. “Tāpēc šajā brīdī ir jāgaida un jāskatās. Jāgaida, kad mājas kritīs.”

Apgabala vērtētājs ir apsolījis pārvērtēt īpašumu vērtības nopostītajām mājām un, iespējams, pazemināt vai atcelt to īpašuma nodokļus, teikts pilsētas tiešsaistes paziņojumā.

Rolling Hills Estates pilsētas dome, kur notiek zemes kustība, plāno izsludināt ārkārtas stāvokli.

Rolling Hills Estates tika dibināta 1957. gadā ar mērķi saglabāt savu lauku atmosfēru, ko raksturo kalnainā ainava, teikts pilsētas tīmekļa vietnē.

“Iedomājieties, ka iegriežat ķiršu pīrāgā: viss pildījums ietecēs iegriezumā, un tas notiek arī šeit,” izdevumam “Guardian” stāstīja Klāremontas Makkennas koledžas vides zinātnes asociētais profesors Kolins Robins. “Neatkarīgi no tā, vai tas ir nokrišņu dēļ, no ģeoloģiskā viedokļa tas bija laika jautājums.”

Dažas amatpersonas ir izteikušas pieņēmumu, ka lietusgāzes, kas Kalifornijā plosījās pagājušā gada beigās un 2023. gada sākumā, varētu būt izraisījušas zemes nogruvumu. Taču neviens nezinās precīzu cēloni, kamēr ģeologs nepārbaudīs sabrukušo zemi.

Rolling Hills Estates atrodas Palos Verdes pussalā, kas atrodas pie Klusā okeāna un ir pazīstama ar saviem luksusa īpašumiem un vīna darītavām. Starp pētniekiem, piemēram, Robinu, šī teritorija ir labāk pazīstama ar tās jutīgumu pret zemes nogruvumiem un mīkstajiem nogulumiem.

