Zinātnieki veikuši kādu pārsteidzošu atklājumu pie Kanādas krastiem, aktīvā zemūdens vulkānā Vankūveras salas tuvumā atraduši tūkstošiem milzīgi lielu un “dzīvu” olu. Šis atradums ne tikai apstiprina okeāna dziļumu noslēpumaino dabu, bet arī sniedzis jaunas atziņas par jūras ekosistēmām un zemūdens vulkānu nozīmi.

Sākotnēji zinātnieki uzskatīja, ka vulkāns ir neaktīvs, taču izpētes laikā viņi konstatēja, ka tas neizdala lavu, bet gan siltumu un karstu ūdeni, radot unikālu vidi. Vēl pārsteidzošāks bija atklājums, ka vulkānā atrodas tūkstošiem milzīgu olu, kas pieder jūras radībām.

“Šis vulkāns mainīja visu, ko mēs domājām par zemūdens vulkāniem,” medijam norāda zinātniece, uzsverot, ka siltuma emisija padara to par nozīmīgu ekosistēmu jūras dzīvei.

Vulkāna siltā vide izrādījās ideāla vieta Klusā okeāna balto raju (Pacific white ray) olām. Šīs olas, kuru izmērs sasniedz 45–50 cm, ir ovālas formas, izturīgas un tikušas iesauktas par “nāru maciņiem” to somai līdzīgās formas un asociāciju dēļ.

Klusā okeāna baltā raja ir plakana zivs ar spārniem līdzīgām spurām, kas pielāgojusies dzīvei 800–2900 metru dziļumā, kur valda aukstums, tumsa un augsts spiediens. Tās var sasniegt līdz 2 metru platumu, kas arī izskaidro olu lielumu.

Olas attīstās aptuveni četrus gadus, un vulkāna siltums nodrošina nepieciešamos apstākļus to attīstībai. “Šis vulkāns ir kā droša patvēruma vieta raju mazuļiem,” skaidro zinātnieki, uzsverot dabas spēju radīt apstākļus sugu izdzīvošanai.

Interesants fakts: Klusā okeāna baltās rajas olas ir vienas no lielākajām starp jūras dzīvniekiem, un to attīstības ilgums ir unikāls, salīdzinot ar citām zivju sugām, padarot šādu vulkānisko vidi kritiski svarīgu to izdzīvošanai.

Šis atklājums sniedz jaunas atziņas par zemūdens vulkānu nozīmi jūras ekosistēmās. Līdzīgi gadījumi novēroti Galapagu salās, kas liecina, ka šādas vulkāniskās vides var būt izplatītas un būtiskas jūras sugu vairošanās procesos. Šie vulkāni ir kā oāzes okeāna tumsā.