Foto: Shutterstock

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Kā nomainīt ģimenes ārstu? Vai obligāti jābūt deklarētam pašvaldībā, kurā praktizē interesējošais ģimenes ārsts. Vai ģimenes ārstam ir noteikts maksimālais iespējamais pacientu skaits un vai viņš var arī atteikt reģistrēt savā praksē?” – jautā Ludmila Z.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Ginta Ozoliņa informē, ka sākotnēji nepieciešams izvēlēties citu ģimenes ārstu: “Lai noskaidrotu, kuru ģimenes ārstu darbības pamatteritorijā atrodas iedzīvotāja dzīvesvieta, aicinām iedzīvotāju zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8:30 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8:30 līdz 15) vai rakstīt e-pastu: info@vmnvd.gov.lv, norādot informāciju par savu dzīvesvietu.” Informācija par ģimenes ārstiem atbilstīgi teritorijām pieejama arī NVD mājaslapā (sadaļā Iedzīvotājiem •Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi •Ģimenes ārsti •Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām).

Ir nozīme pacienta dzīves un ārsta prakses vietai

Kad ģimenes ārsts izraudzīts, atliek sazināties ar izvēlēto ģimenes ārsta praksi un vienoties par reģistrācijas vizītes dienu un laiku. Mainot ģimenes ārstu, iepriekšējais ģimenes ārsts nodod jaunajam ģimenes ārstam pacienta medicīnisko karti ar visu uzkrāto informāciju.

“Nav obligāti jābūt deklarētam pašvaldībā, kurā atrodas izvēlētā ģimenes ārsta prakse. Taču jāņem vērā, ka ģimenes ārstam ir tiesības nepiekrist pacienta reģistrācijai savu pacientu sarakstā, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas,” skaidro NVD pārstāve. Tāpēc jāizvēlas dzīvesvietai tuvākais praktizējošais ģimenes ārsts. Ja iedzīvotājam neizdodas mainīt ģimenes ārstu un tiek saņemts atteikums no tuvākā praktizējošā ģimenes ārsta, aicinām iedzīvotāju vērsties NVD, zvanot vai rakstot e-pastu.

Ārsts var atteikt noteiktos gadījumos

Atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem nr. 555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība ģimenes ārsts var nepiekrist pacienta reģistrācijai savu pacientu sarakstā tikai gadījumā, ja:

• pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas;

• ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits veido pilnu praksi* (neattiecas uz ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošiem pacientiem (deklarēta dzīvesvieta) un reģistrēto pacientu bērniem, vecākiem vai laulāto).

Uzziņa!

Pilnā ģimenes ārsta praksē ir reģistrēti 800 bērni vai 1800 pieaugušie. Ja ģimenes ārsta praksē reģistrēti gan pieaugušie, gan bērni, tiek noteikta praksē reģistrēto bērnu un pieaugušo skaita proporcija un aprēķināts, vai prakse atbilst pilnas prakses nosacījumiem.