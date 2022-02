Foto: Unsplash

Piemērots laiks lieliem plāniem un to realizācijai! Horoskopi no 14. līdz 20. februārim







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Viss, ko viņš šonedēļ dara, viņš dara no sirds un daudz, tādēļ perioda beigās ar sasniegto Aunam vajadzētu būt apmierinātam. Būtu labi, ja viņš būtu nedaudz uzmanīgāks naudas lietās – planētas vedina uz pārliekiem tēriņiem.

Vērsis

Profesionālajā darbībā laiks plānot un, iespējams, arī realizēt kaut ko pamatīgu un ilglaicīgu. Enerģijas pietiks, arī spēja modināt apkārtējo simpātijas palīdzēs tikt galā ja ne ar visu, tad ar daudz ko gan. Personīgajā dzīvē laiks mīlestībai.

Dvīņi

Spēja iedziļināties notikumu dziļākajā būtībā lielāka nekā parasti, tas palīdzēs gan plānot savu rīcību tā, lai gūtu panākumus, gan izvairīties no lielākām vai mazākām neveiksmēm. Var gadīties iespēja palīdzēt kādam ar padomu.

Vēzis

Profesionālajā darbībā veiksmīga nedēļa. Spīdekļu izvietojums sekmēs enerģisku un konkrētu rīcību, lai sasniegtu nodomāto. Ārpusdarba aktivitātēs un attiecībās ar tuviniekiem var traucēt grūtības izprast savas vēlmes un arī pārlieka izdabāšana citiem.

Lauva

Daudzās lietās grūtības var radīt nespēja izvēlēties īsto laiku un vietu savām iniciatīvām un pūliņiem. Iespējams, veicamie pienākumi var gadīties pretrunā ar to, ko viņa pašreiz tiešām vēlētos darīt. Mūsu vēlējums – būt vērīgai, apdomīgai un arī izturīgai.

Jaunava

Viņa spēs iedziļināties lietu būtībā un izprast, kas būtu darāms, lai tās uzlabotu, arī enerģijas pietiks. Grūtāk būs izprast pašai savas vēlmes, taču galu galā to piepildīšanu var atlikt uz vēlāku laiku.

Svari

Lai ko viņi darītu, viņi dara to no visas sirds. Labāk veiksies lietas, kas saistītas ar iespēju iepazīt ko jaunu, harmonijas meklējumiem un arī iespēju pastāstīt par to citiem. Zvaigznes sola atrašanos sabiedrībā un starp tuviem un mīļiem cilvēkiem.

Skorpions

Viņš mazāk darbojas pats, vairāk cenšas panākt, lai citi rīkotos tā, kā viņam tas vajadzīgs. Tas gan nenozīmē, ka viņš ir pasīvs vērotājs – iespējams, nepieciešamība organizēt citus prasa vēl vairāk enerģijas nekā rīkoties pašam.

Strēlnieks

Apkārt viss mainās un plūst, taču Strēlnieks šajā situācijā pamanās izvairīties no nepatikšanām un izmantot momentus, kad straumē plūst tieši tur, kur viņam tas ir vislabāk. Planētas veicina atrašanos patīkamā sabiedrībā.

Mežāzis

Viņš ir pilns enerģijas paveikt ko lielu un dižu, zvaigznes dāvā vajadzīgās idejas, kā arī spēju saprast, vai un kā nodomātais ir paveicams. Atliek tikai ķerties pie lietas… Brīvajā laikā spīdekļu izvietojums sola atrašanos tieši tādā sabiedrībā, kādā viņš to vēlas.

Ūdensvīrs

Zvaigznes sola lielu interesi par visu notiekošo un arī zināmas spējas, ja vien viņš to vēlēsies, ietekmēt vismaz tuvākās apkārtnes notikumus. Iespējams, viņš varēs spēlēt vadošo lomu kādos svarīgos pavērsienos.

Zivis

Arī viņām ir daudz jaunu ideju un arī spēju tās iemiesot dzīvē. Piemērots laiks lieliem plāniem un to realizācijai. Izstrādāt nākotnes stratēģijas palīdzēs spēja nojaust notikumu turpmāko attīstību. Atliek tikai darboties…