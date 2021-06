Foto: Shutterstock

Šis ir laiks, kad veidosiet vai būvēsiet pamatīgākus pamatus savai nākotnei! Horoskopi no 17. jūnija līdz 6. jūlijam Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Enerģija plūdīs pāri malām, centīsieties piesaistīt arī citu uzmanību gan sev, gan darāmajiem darbiem. Varētu teikt, būsiet katra notikuma vai situācijas enerģiskais lādiņš. Uzņemieties iniciatīvu droši un negaidiet, kad kāds jums speciāli piešķirs atļauju. Galvenais, neesiet uzmācīgs tiem, kas īsti nevēlas nekur piedalīties, lai nesaņemtu pretī pesimismu vai citas negācijas, kas varētu mazināt jūsu darbošanās apjomus un ātrumu.

Vērsis

Šajā laikā jūs atdzimsiet jaunā kvalitātē, kādā jūs vēl neviens nebūs redzējis. Nevairieties no savām zemapziņas un apziņas dzīlēm, daudz atklāsmju jums vēl priekšā pašam par sevi – gan tas, cik spēcīgi un varoši esat, gan tas, cik lielus plānus spējat aptvert. Paralēli garīgiem plašumiem ļaujiet sev arī atpūsties un pabaudīt nekā nedarīšanu. Jūs jau sen to esat pelnījis!

Dvīņi

Komunikācijas un domāšanas kanāls vaļā kā vēl nekad. Veiksmīgi spēsiet paskaidrot vēlamo, varbūt pat uzstāties vai vadīt kādu pasākumu, iesaistīties diskusijā, kur jāaizstāv savs viedoklis. Parādīsiet savu gaišo prātu un spēju analizēt. Izmantojiet šo laiku – lasiet, domājiet, rakstiet un runājiet, lai jūsu talants izpaužas vislieliskākajā veidā un to redz tālu.

Vēzis

Klāt jūsu dziedinošākais laiks kā jau ik gadu. Taču šogad saulgrieži būs īpašāki. Jūs varat būt emocionālāki un arī piedzīvot diezgan daudz jauku, emocionāli piesātinātu brīžu. Dzīve piespēlēs jaunus apvāršņus, jaunus pavērsienus. Veltiet laiku savējiem, ģimenei un sev, lai stiprinātu ģimeniskās un dzimtas saites.

Lauva

Lai atrastu vai ieraudzītu savu patieso būtību, jums periodiski jāatsakās no sava ego. Būs jāatlaiž vecais, nevis jāpieķeras tam un jānes līdzi kā bagāža, kuru nevar no sevis atraut. Un jāļauj piedzimt kaut kam jaunam, tajā pašā brīdī atklājot sevi mazliet no jauna un jau citā kvalitātē. Mēneša beigas ļoti labs laiks jaunam startam. Un spīdiet visā savā spožumā!

Jaunava

Laiks, kad veidosiet vai būvēsiet pamatīgākus pamatus savai nākotnei – mājvietai, ģimenei, profesionālam gājumam. Lai kāds būtu jūsu mērķis, neslinkojiet un neesiet pavirša. Tas, ko paveiksiet, vēlāk būs proporcionāls tam, ko iegūsiet. Esiet disciplinēta un pacietīga. Labs nāk ar gaidīšanu un jūsu gadījumā arī ar strādāšanu.

Svari

Skaistums. Visur, kur vien skatīsieties, meklēsiet šo apzīmējumu. Būsiet īpaši jutekliski un sirsnīgi, izpaudīsiet savas labākās īpašības. Dažiem šai laikā var sākties jaunas attiecības. Esiet atvērti un mīloši gan pret sevi, gan pasauli. Jūs tiekat lutināti – pieņemiet Visuma dāvanas ar prieku. Un arī dāviniet paši. Labi izrunāt visu sirsnīgās sarunās.

Skorpions

Ļoti dziļi ienirsiet savās dzīlēs un tieši tikpat dziļi uztversiet apkārtējo pasauli. Varat sapņot košus un atklāsmju pilnus sapņus. Varbūt pat redzēt šo to no nākotnes iespējamiem notikumiem. Principā, lai kā izpaustos šis laiks, tā ir jūsu dvēseles dziļākā būtība un daļa, kas runās. Ieklausieties sevī, noticiet. Daudz sapratīsiet par sevi un savu būtību, kāds, iespējams, pirmoreiz sastapsies ar to.

Strēlnieks

Labs laiks, lai pārdomātu pēdējā laika notikumus, kas jūs bija ieskāvuši. Kā arī savus mērķus vai mērķi, uz kuru tiecaties. Jūs šobrīd vairāk kā nekad esat katalizators sev un citiem. Labs laiks meditācijām ar uguns liesmu – kamīns, sveces vai ugunskurs, tas jau jūsu pārziņā. Veltiet laiku savai garīgajai pasaulei un redzējumam par sevi un savu nākotni. Uguns sniegs daudz atbilžu.

Mežāzis

Lielisks laiks, lai veiksmīgi iesāktu vai atrisinātu kādu sen lolotu ieceri. Pat, iespējams, burtiski dažu stundu laikā, lai arī pirms tam mēnešiem ilgi nav bijis risinājuma. Ja esat kaut kur iestrēdzis vai arī kāda situācija nerisinās, vienkārši pievērsieties tai apzināti un skatieties, kas notiek. Drīz arī risinājums atradīsies – sajutīsieties, it kā kāds jums būtu iedevis burvju nūjiņu.

Ūdensvīrs

Nākotnes vīzijas, liekas, šobrīd jums pietuvojušās tik tuvu kā vēl nekad. Jūsu iztēle var šobrīd uzburt sev jebkuru realitāti, tāpēc esiet uzmanīgs ar savām domām, fantāzijām. Šis ir laiks, kad sēt sēklas nākotnei, vēlamajam. Varat izveidot kolāžu vai vēlmju sarakstu, tādu no sirds, kurai paši ticat. Drīz vīzija arī sāks piepildīties.

Zivis

Būs grūti būt uz zemes un nelidot. Jums var būt atvēries radošums – mākslā vai mūzikā, vai, piemēram, dārza darbos. Jebkas, kas radīs prieku, būs laipni aicināts ikdienā. Savukārt jebkas, kur sajutīsiet ciešanas, tiks izstumts. Tieši tik kategoriskas būsiet. Taču nevajadzētu aizmirst arī sazemēties ar realitāti un zemi – staigājiet basām kājām, sēdiet uz zemes, aizejiet pastaigā dabā. Lai radošums neaizved jūs tikai mākoņos vien.