Iepazīsti neparastas un maģiskas vietas jaunā ceļojumu šovā







Pasaule ir pilna brīnumu, elpu aizraujošu skatu un piedzīvojumu! Lai iepazītu pašas skaistākās un neparastākās vietas, divi draugi nolēmuši mesties neprātīgā avantūrā.

Tomēr viss nav tik vienkārši, kā sākumā varētu likties.

Pirms došanās ceļojumā viņi gaisā met monētu, kas izlems abu likteni, – vienam galamērķī būs jāiztiek ar 100 dolāru budžetu, kamēr otra rokās nonāks zelta karte, kas piedāvā neierobežotas iespējas.

Lai gan budžets ir krasi atšķirīgs, netrūks ne piedzīvojumu, ne jautrības!

Interesanti, ka šis šovs sācies kā pavisam nejaušs eksperiments – kad draugu grupa devās ceļojumā apkārt pasaulei un filmēja savus piedzīvojumus, vēl nezinot, ka tā sāksies kulta ceļojumu šovs.

Aizraujošs ceļojums, vēl neredzētas un maģiskas pasaules vietas, bagātas valstis un traka sacensība – grezns komforts, luksusa apartamenti iepretim ceļojumam zemākajā klasē un iztikšanai ar grašiem.

Populārais ceļojuma šovs “Cipars vai ģerbonis. Pasaules brīnumi” (“Heads and Tails. Wonder of the world 3”) jau no 17. jūlija priecēs visus dēkaiņus ar planētas pārsteidzošākajām vietām, ļaujot iepazīt cilvēka radītos dabas brīnumus.

“Piedzīvojumu sestdienās” plkst. 19.30 kanālā “360TV”!