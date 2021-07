Foto: Shutterstock

Zvaigžņu stāvoklis piemērots grūtu un sarežģītu problēmu risināšanai! Horoskopi no 12. līdz 18. jūlijam Ieteikt







Auns

Ieguvēji būs tie Auni, kuri atrodas atvaļinājumā. Viņi ir pilni enerģijas un piedzīvojumu kāres, tomēr galīgi nevēlas pakļaut sevi kādiem plāniem un ierobežojumiem. Lai kā tas arī būtu, viņi sarūpēs sev pietiekami daudz jauku un interesantu brīžu.

Vērsis

Viņš justos vislabāk, ja apkārt nekas īpaši nemainītos un, ja tas ir atvaļinājums, vēlētos pavadīt to pēc iespējas mierīgāk un komfortablāk, ja darbs – tad mierīgi turpināt iesākto un arī novilkt laiku līdz brīvdienām. Un viņam izdodas!

Dvīņi

Darbā joprojām esošajiem šīs zīmes pārstāvjiem piemērots laiks enerģiski turpināt un pabeigt jau iesāktos darbus. Tiem, kuri jau bauda vasaru, planētas iesaka nebūt vieniem un pavadīt laiku sabiedrībā, kas viņiem pa prātam.

Vēzis

Darbā vēl esošajiem vai arī radošajās profesijās nodarbinātajiem Vēžiem īstais laiks jaunradei, sarežģītu problēmu risināšanai, intelektuālam darbam. Atvaļinājumā esošajiem laiks labai grāmatai, tuvākam vai tālākam ceļojumam – iespējams, gan neklātienē.

Lauva

Viņai lieli plāni un nodomi – ja ne pārveidot un uzlabot visu pasauli, tad vismaz tuvāko apkārtni. Ne vienmēr tas izdodas tā, kā gribētos, un būtu labi, ja viņa apzinātos savu spēju robežas – citādi pārpūle garantēta.

Jaunava

Darbā esošajām Jaunavām ieteicams strādāt vairāk ar galvu – ja vien būs sastādīts pareizais rīcības plāns, to īstenot nebūs grūti. Atvaļinājumā esošajām – laiks iepazīt pasauli un krāt iespaidus. Uz pretējā dzimuma pārstāvjiem paļauties varēs.

Svari

Labāk tikt galā tikai ar neatliekamajiem darbiem – vasara ir pārāk jauka, lai to pilnībā ziedotu darbiem. Var gadīties gan kāda iespēja uzlabot savu finansiālo stāvokli – to nevajadzētu palaist garām. Jāsargās no blēžiem.

Skorpions

Zvaigžņu stāvoklis piemērots grūtu un sarežģītu problēmu risināšanai – tikt galā palīdzēs gan precīzs aprēķins, gan enerģiska rīcība, gan neatkāpšanās grūtību priekšā. Pirms sākt rīkoties, tomēr jāapzinās savu spēju robežas – pat šai zīmei ne viss ir pa spēkam.

Strēlnieks

Nedēļas beigās apmierinātāki ar dzīvi būs tie Strēlnieki, kuri to nebūs pavadījuši vienatnē – zvaigznes sekmē gan kolektīvi veicamus darbus, gan atpūtu jaukā un patīkamā sabiedrībā, protams, ievērojot pastāvošos ierobežojumus.

Mežāzis

Visās lietās ieteicams labāk turēties pie tā, kas viņam jau ir, tāpat ieteicams izvairīties no nevajadzīgas savas gribas uzspiešanas citiem. Tas gan varētu nebūt viegli – traucēs pārlieka emocionalitāte, bet viņš tiks galā.

Ūdensvīrs

Viņš darītu gudri, ja turpinātu tāpat, kā iesācis iepriekšējā nedēļā. Spīdekļu izvietojums mudina turēties pie pārbaudītām vērtībām un no jebkura veida pārmaiņām pēc iespējas izvairīties. Tas nebūs grūti, jo viņa apkārtnē neviens pēc tām īpaši nealkst.

Zivis

Planētas noskaņo uz pārdomām un pašu būtiskāko lietu kopsakarību meklējumiem. Iespējams, kaut ko viņas arī atradīs, taču, pārāk iegrimstot sevī, iespējams palaist garām darbus un pienākumus, ar kuriem tomēr vajadzētu tikt galā.