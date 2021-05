Publicitātes foto

"Iespēja gardi paēst filmu parkā!" "Cinevilla" dvēsele Mareks ar komandu stāsta par terašu dzīvi ārpus Rīgas







Kafejnīcu, lauku krodziņu kolektīvu un to apmeklētāju cerība, prieks, savstarpējais lādiņš kā ikdiena arī ārpus Rīgas, ieslēdzot zaļo gaismu terašu darbībai, stāsta “Cinevilla studios`s cafe” pārstāvji.

Arī “Cinevilla studio’s cafe” ir tā laime, ka latvieši, apceļojot, baudot un iepazīstot savas zemes skaistumu, brīvdabas tūrisma objektus- pilis, muižas, gleznainās dabas takas, citus vēstures, kultūras un tūrisma objektus, apciemo arī filmu parku “Cinevilla”.

Jau devīto gadu kā “Cinevilla studio’s cafe” parūpējušies par filmu parka “Cinevilla” katra apmeklētāja un filmēšanas grupu dalībnieku vēdera priekiem.

Lai viesu apkalpošana noritētu raitāk, ņemot vērā Covid-19 attiecīgos noteikumus un ieteikumus, līdzās trijām āra terasēm iekārtojām arī “ Brīvdabas piknika parku”, kurā vienlaicīgi, izmantojot nojumes ar galdiem un soliem, piknikot var pat 15 mājsaim-niecību grupas.

Vērojot un analizējot epidemioloģisko situāciju Latvijā, pieņēmām kolektīvu lēmumu, par tālāku darbību, lai visiem visu atvieglotu, jo līdz šim ēdiens tika pasūtīts no ēdienkartes, viesmīļu pasniegts katram apmeklētājam, pārveidot par bistro, bet ēdienu nosaukumi, kas aizgūti no Filmu nosaukumiem un katram ēdiena veidam, krustēvs ir kāds no aktieriem, kas ir izvēlējies savam mīļākajam ēdienam nosaukumu!!!

Piemēram, “Emīla nedarbi”, “Sapņu komanda”, “Ceplis”, “Nameja cūkgaļas šķēles”, “Ne asakas”.

Filmu parka “Cinevilla” dvēsele Mareks stāsta: “Pāreja uz bistro apkalpošanu visas mūsu komandas vārdā varu apgalvot, ka tas nekādā gadījumā nemazina ēdiena kvalitāti, jūsu garšu kārpiņu sajūtu un baudu! Ar distances un savsatarpējā kontakta samazināšanu, nodrošinām iespēju gardi paēst!

Esam jau veikuši aktīvās sezonas starta testu, garšīgi ēdinot- FILM CATERING filmas “ Circenīša Ziemassvētki” filmēšanas grupu un paralēli filmu parka “ Cinevilla” apmeklētājus.”

“Apceļojot Latviju, gaidām jūs, iegriežoties filmu parkā “ Cinevilla”, kur vienlaicīgi varēsiet pabūt vairākās valstīs, paklejot pa to pilsētu ieliņām, pabūt dažādās kultūru vidēs. Varēsit pavērot dekorāciju tapšanas procesu, ieskatoties filmēšanas paviljonos iespējams pavērot filmu uzņemšanas darbības, un, kas zin, varbūt pazīstama aktiera, režisora jeb kāda cita filmu tapšanas meistara sabiedrībā papusdienot! Esat pie mums laipni gaidīti katru dienu( maijs-oktobris) no pl.10:00 -19:00,” aicina filmu parka “Cinevilla” dvēsele Mareks ar komandu.