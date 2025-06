Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Igaunijā jaunā krāpniecības veidā zaudējumi pusmiljona apmērā. Vai mēs esam nākamie? Ieteikt







Kamēr telefona krāpniecība Baltijas valstīs joprojām ir plaši izplatīta, Igaunijas policija brīdina, ka arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad krāpnieki ierodas pie upuru mājas durvīm, lai savāktu naudu skaidrā naudā – dažkārt pat kopā ar maziem bērniem, ziņo igauņu medijs.

Reklāma Reklāma

Šonedēļ Igaunijas Ziemeļu prefektūras Policijas un robežsardzes pārvaldes (PPA) smago noziegumu nodaļas vadītājs Elari Haugs uzsvēra, ka krāpšanas gadījumu skaits pieaug. Kad upuris ir pārskaitījis naudu, tā tiek pārsūtīta dažu sekunžu laikā – uz citiem kontiem un arī uz kriptovalūtu, padarot tās atgūšanu gandrīz neiespējamu.

Pēc Hauga teiktā, šobrīd izplatīta ir krāpšana, kuras ietvaros tiek zvanīts arī igauņu valodā, izliekoties par veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem. Zvanītāji sola zemākas pacienta iemaksas, ja upuris ievada savu informāciju un apstiprina dažus datus.

“Taču realitātē cilvēki zaudē desmitiem tūkstošu, dažkārt pat simtiem tūkstošu eiro,” viņš teica. “Nesen kāds cilvēks šādā veidā zaudēja 1,7 miljonus eiro.”

Joprojām tiek fiksēti arī citi labi zināmi krāpšanas veidi – piemēram, zvanītāji vai īsziņas no it kā piegādes firmām, kurās upuri tiek aicināti apstiprināt savu informāciju, vai zvanītāji, kuri izliekas, ka upura tuvinieks ir cietis satiksmes negadījumā, panikā raud un steidzami lūdz naudu jurista apmaksai vai kukuļiem, lai izvairītos no kriminālatbildības.

“Viņi jau ir paveikuši mājasdarbu – viņi zina cilvēku vārdus,” norādīja Haugs. “Informācija par mums taču ir diezgan viegli pieejama sociālajos tīklos.”

PPA ikdienā strādā pie tā, lai identificētu skaidras naudas iekasētājus – tā sauktos kurjerus.

“Aprīļa beigās Tallinā tika aizturēti pieci jaunieši vecumā no 17 līdz 22 gadiem, kuri devās uz cilvēku mājām, lai savāktu naudu,” pastāstīja Haugs. “Jau ir identificēti gandrīz 40 kriminālprocesi ar aptuveni pusmiljona eiro zaudējumiem – un mēs pieļaujam, ka gadījumu skaits ir vismaz divtik liels.”

Viņš piebilda, ka tas nozīmē arī kopējo zaudējumu pieaugumu.

“Visi pieci aizturētie šobrīd atrodas apcietinājumā,” apstiprināja Haugs. “Un krāpnieki nebija kautrējušies ierasties pēc naudas kopā ar maziem bērniem.”

Pēc viņa teiktā, aiz šiem kurjeriem stāv koordinatori.

“Mēs visi esam potenciālie upuri, un mūs katru dienu kāds mēģina apkrāpt,” viņš brīdina. “Tā ir starptautiska organizētā noziedzība. Shēma ir plaša un aptver vairākas valstis, kas, protams, padara izmeklēšanu sarežģītāku. Ja izdodas aizturēt kurjeru vai koordinatoru, mēs varam samazināt to cilvēku skaitu, kas kļūst par upuriem.”