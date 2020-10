Foto: Unsplash

Ja tu kādam esi kaut ko apsolījis, turi savu vārdu! Horoskopi 28.oktobrim Ieteikt





Auns

Atliec šodien jebkuru nodarbošanos, ja jūti, ka nevari šim jautājumam pievērsties pilnībā. Šodien tu nevarēsi savu uzmanību “sadalīt” – nesanāks ne tas, ne tas.

Vērsis

Šodien tu varēsi pārsist visus rekordus tajā sfērā, ko sauc par neprognozējamību, jo tieši tāds tu šodien būsi. Iespējams, pārsteigsi pat pats sevi!

Dvīņi

Daudzi no tevis gaidīs, lai tu izrādi iniciatīvu un tev pašam jāapzinās, ja to nedarīsi, nekas pat neizkustēsies no vietas!

Vēzis

Tavus varonīgos darbus šodien redzēs vairāk nekā jebkad! Bez tam, tev būs iespēja arī sakārtot dažādus ieilgušus jautājumus savā dzīvē. Divos vārdos – veiksmīga diena!

Lauva

Sajūti sevi kā situācijas pārvaldnieku. Šodien tev būs iespēja visu kontrolēt! Iejūties savā lomā un tev viss izdosies brīnišķīgi.

Jaunava

Šī diena ir ļoti piemērota pārmaiņām. Jebkurām. Ja tu nespēj izdomāt neko labāku, tad vismaz izmaini frizūru.

Svari

Iespējams, ka tavi plāni šodien saļodzīsies tik ļoti, ka tavs vienīgais jautājums būs – ar ko gan vispār sākt risināt? Sāc ar to, ko atlikt nevari – soli pa solim tuvojies nākošajiem darbiem. Nenogurdināmi tos risināsi un atrisināsi!

Skorpions

Ja tu kādam esi kaut ko apsolījis, tad savu vārdu vajadzētu turēt. Šodien pavisam noteikti. Citādi tev tas var sāpīgi atspēlēties.

Strēlnieks

Neplāno šodien neko vērienīgu, jo, visticamāk, tu būsi spiests savus plānus šodien ievērojami mainīt!

Mežāzis

Tevī šodien var parādīties savdabīgs talants – prasme risināt svešas problēmas. Tas ne vienmēr ir slikti!

Ūdensvīrs

Mēģināt vajag, lai arī mērķis šķiet nesasniedzams. Savukārt, ja tu sēdēsi rokas klēpī salicis un neko necentīsies darīt, vēlāk sev stipri pārmetīsi bezdarbību.

Zivis

Ļoti noderīgi šodien tev būs kontakti ar citiem cilvēkiem, it īpaši mācībās un darba sfērā. Jo vairāk tu ar apkārtējiem kontaktēsies, jo veiksmīgāka būs tava diena.