Latvijā vakar notika atvadas no basketbolista Jāņa Timmas, ko klātienē apmeklēja neskaitāmi cilvēki. Viņu vidū bija arī basketbolista Jāņa Timmas draugs no ASV – Marks Pugačovs. Pēc bērēm viņš soctīklos publicēja plašu ierakstu, atklājot vairāk par Jāņa attiecībām ar bijušo sievu Annu Sedakovu.

Mirušā basketbolista draugs Marks ir pārliecināts, ka tieši Anna bija vienīgais cilvēks pasaulē, kurš varēja glābt Jāni, kurš viņu tik ļoti mīlēja. Esot ļoti smagi, jo Sedokova to nav izdarījusi…

































































































































































































































































































































































































“Es redzu, ka visa Latvija sēro, mīl un mīlēs viņu. Neviena negatīva vārda, izņemot no Maskavas “draudzenēm”. Man trūkst vārdu, lai izteiktu savas emocijas par viņām – jūs esat sliktākas par netīriem autiņiem! Tā ir uzruna tiem, kas tagad slikti izsakās par nevainīgu cilvēku, kuru izmantoja un izmeta. Jānis dāvāja mīlestību katru dienu, pat svešiem bērniem. Rezultātā netaisnība pārvērtās traģēdijā. Pēc diviem mēnešiem visi par to aizmirsīs, bet vecāki un radinieki dzīvos ar sajūtu, ka nevarēja glābt savu dēlu,” raksta Marks.

Viņš arī norāda, ka dvēseles mokas ir vissmagākās. Dažreiz ir vieglāk zaudēt kādu ķermeņa daļu, nekā sadzīvot ar emocionālām sāpēm, ko saprot tie, kas kaut reizi ir patiesi mīlējuši. Tādā brīdī dvēsele tik stipri kliedz, ka negribas dzīvot. Nevari elpot, jo kaklā ir kamols.

“Visa Latvija no sirds jūt līdzi viņa tuviniekiem. Kāpēc? Jo pazina viņu personīgi, pazina kā čempionu, profesionāli, varoni. Zaudējums ir neaizvietojams. Vai Anna viņu mīlēja? Nē! Nē un vēlreiz nē! Mīlēja tikai viņa naudu! Mīlestība nebeidzas, kad beidzas nauda un rodas grūtības. Kad mīlestība ir īsta, cilvēki, īpaši laulātie, cenšas viens otru atbalstīt grūtos brīžos,” uzskata Pugačovs.

Viņam arī esot pierādījumi Annas neuzticībai. Tagad dziedātājai būšot jādzīvo ar šo smago nastu visu atlikušo mūžu.

“Viņš piedeva viņai visus sānsoļus. Viņš atteicās tam ticēt, joprojām nēsājot viņu uz rokām. Viņa izspieda no viņa visu, ko varēja, – mīlestību, karjeru, jaunību. Atstāja viņu ar tukšu maku un salauztu dvēseli. Daudzi saka, ka tā bija viņa izvēle, bet es tam nepiekrītu. Viņa izvēle vienmēr bijusi par labu Annai. Viņa piespieda viņu distancēties no visiem, lai varētu pilnībā kontrolēt viņu un viņa naudu, kad viņam tā bija. Visa viņa ģimene to apstiprināja. Annaa vienmēr bija teikusi, ka viņa ģimene nav viņai piemērota. Viņa sanaidoja viņus, lai viņš paliek viens, lai varētu ar viņu manipulēt. Pasaule ir nežēlīga un netaisnīga,” skumjās dalās Pugačovs.

Viņš pārdzīvo arī, ka nav bijis blakus savam draugam brīdī, kad tas bijis tik ļoti vajadzīgs. Esot bijušas rūpes par savu biznesu un ģimeni, tāpēc nesanācis pamanīt, kas notiek ar Jāni. Ja būtu zinājis, to nepieļautu.