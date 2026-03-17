Jāsēj podos lociņi un jāmodina dārzs pēc ziemas: dārza darbu kalendārs no 17. līdz 24. martam
Marts Latvijā ir tas brīdis, kad pavasaris jau jūtams gaisā, taču dārzs vēl tikai mostas. Tāpēc lielākā daļa darbu joprojām notiek telpās – uz palodzes vai siltumnīcā. Tajā pašā laikā, ja laikapstākļi ir labvēlīgi un zeme atkususi, pamazām var sākt arī pirmos darbus ārā.
17. marts (no pusdienas) – Nelabvēlīga diena
Šajā laikā labāk nesteigties ar sēšanu vai pārstādīšanu. Tā vietā vari pievērsties kārtības darbiem – iztīrīt siltumnīcu, pārskatīt sēklu krājumus, izmest bojātos vai vecos podiņus. Labs brīdis arī dārza instrumentu sakārtošanai un asināšanai. Ja laikapstākļi ļauj, var savākt nolauztos zarus un sakopt teritoriju pēc ziemas.
18. marts – Sakņu diena
Šajā laikā labāk nesteigties ar sēšanu vai pārstādīšanu. Tā vietā vari pievērsties kārtības darbiem – iztīrīt siltumnīcu, pārskatīt sēklu krājumus, izmest bojātos vai vecos podiņus. Labs brīdis arī dārza instrumentu sakārtošanai un asināšanai. Ja laikapstākļi ļauj, var savākt nolauztos zarus un sakopt teritoriju pēc ziemas.
19. marts – Sakņu diena
Turpina darbus ar sakņaugiem. Var sēt seleriju dēstiem un papildināt lociņu stādījumus. Ja zeme atkususi, siltumnīcā var mēģināt iesēt agrīnos redīsus vai spinātus. Pārbauda pagrabā uzglabātos dārzeņus – izmet bojātos, lai tie nebojā pārējos.
20. marts – Lapu diena
Lieliska diena zaļumu audzēšanai. Sēj salātus, dilles, rukolu un baziliku uz palodzes vai apsildāmā siltumnīcā. Telpaugus var apsmidzināt ar ūdeni, notīrīt putekļus no lapām un, ja nepieciešams, pārstādīt.
21. marts – Lapu diena
Lieliska diena zaļumu audzēšanai. Sēj salātus, dilles, rukolu un baziliku uz palodzes vai apsildāmā siltumnīcā. Telpaugus var apsmidzināt ar ūdeni, notīrīt putekļus no lapām un, ja nepieciešams, pārstādīt.
22. marts – Augļu diena
Piemērota diena tomātu un paprikas sēšanai dēstiem, ja tas vēl nav izdarīts. Var sākt arī gurķu sēšanu agrīnai audzēšanai siltumnīcā (ja ir piemēroti apstākļi). Ja ārā temperatūra plusos, var apsekot augļu kokus un izgriezt bojātos zarus.
23. marts – Augļu diena
Turpina darbu ar dēstiem – pārbauda, vai tiem pietiek gaismas, nepieciešamības gadījumā izmanto papildapgaismojumu. Var sagatavot augsni pavasara stādījumiem, ja tā jau atkususi. Labs brīdis arī plānot dārza darbus un izkārtojumu jaunajai sezonai.
24. marts – Ziedu diena
Laiks pievērsties puķēm. Sēj vasaras puķes – petūnijas, samtenes, lobēlijas. Var apgriezt pārziemojušās pelargonijas un sagatavot spraudeņus pavairošanai. Telpaugus var pārstādīt, īpaši tos, kuriem pods kļuvis par šauru.