Foto: ap/scanpix/leta

Medijs: Tramps iznīcinājis ļoti svarīgu instrumentu miera panākšanai 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
16:55, 13. maijs 2026
Viedokļi

Donaldam Trampam skaļi virsraksti šodien ir svarīgāki nekā reāls miers pēc dažiem mēnešiem vai gadiem. Savas otrās prezidentūras laikā, kas ilgst nedaudz vairāk par gadu, viņam izdevās sagraut tik nozīmīgu instrumentu kā pamieru bruņotos konfliktos globālā mērogā. Par to ziņo “The New York Times” (NYT), analizējot Ukrainas un Krievijas Federācijas “parādes” pamieru.

Kokteilis
Šīs profesijas patiešām eksistēja padomju laikos: tagad tās daudziem atgādina absurdu komēdiju
“Kad ieraudzīju, iepletu acis!” Pircēji diskutē par jaunajiem “Lidl” produktiem; tādus nekur citur iegādāties nav iespējams 68
Kokteilis
Sievietes ar šiem vārdiem bieži dēvē par eņģeļiem: viņas iedvesmo, nomierina un vienmēr atbalsta
Lasīt citas ziņas

Izdevums atsaucas uz Madhavu Džoši, profesoru no “Kroc Institute for International Peace Studies”.

Viņš aprēķinājis, ka laika posmā no 1989. līdz 2018. gadam pasaulē tika noslēgti 42 visaptveroši miera līgumi. Tie sākās ar pamieru, kam sekoja vidēji 1570 dienas ilgs rūpīgs tehniskais darbs, kas galu galā noveda pie galīgā līguma.
CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Ar dzīvībai bīstamo hantavīrusu var inficēties jebkur Eiropā: SPKC brīdina, kā izvairīties no saslimšanas
TV24
VIDEO. “Es apzinos, ka būs izaicinājumi un riski” – ekspresintervija ar aizsardzības ministra amata kandidātu Raivi Melni
Horoskopi 14. maijam. Šodien kritiski izvērtē visu, ko dzirdi

Tomēr, kā norāda pētnieks, Donaldu Trampu neinteresē gadiem ilgs rūpīgs tehniskais darbs. Viņam ir nepieciešami skaļi virsraksti medijos jau šodien. Tāpēc jebkuru pamieru — vai nu Krievijas–Ukrainas karā, vai konfliktā Tuvajos Austrumos — viņš pasniedz kā faktiskas kara beigas, pēc kā galīgais miera līgums tikšot noslēgts teju vai nākamajā dienā. Šādā veidā viņš diskreditē pašu pamiera ideju kā pirmo soli ceļā uz miera līguma izstrādi.

NYT apraksta trauslo pamieru Tuvajos Austrumos, ko pavada periodiski triecieni, kā arī norāda, ka Putina izsludinātais 9. maija pamiers frontē gandrīz nebija jūtams, jo aktīvā karadarbība turpinājās.

Pēc profesora Džoši domām, pēdējam pamieram starp Krieviju un Ukrainu trūka galveno priekšnoteikumu veiksmīgam iznākumam: neatkarīgas situācijas uzraudzības frontē un stabila politiskā pamata.

Daniels Bajmans, profesors no “Georgetown University” un vecākais pētnieks “Center for Strategic and International Studies” (ASV), ir pārliecināts, ka tas ir Donalda Trampa diplomātiskās pieejas rezultāts. Baimans norādīja, ka Tramps pieredzējušus ierēdņus un diplomātus atstājis otrajā plānā, uzticot sarunas savam senajam draugam un znotam. “Prezidentam pamiers ir pielīdzināms ‘mieram’,” sacīja Baimans, piebilstot, ka Trampam galvenais ir iegūt “pozitīvus virsrakstus” jau šodien. Savukārt ASV prezidentu nesatrauc tas, ka pēdējā pusotra gada laikā viņš vairākkārt paziņojis par it kā gandrīz panāktu vienošanos kara izbeigšanai Ukrainā.

Ukraiņu žurnālists un rakstnieks Volodimirs Jermolenko komentārā NYT norādīja, ka Krievija izmanto Trampa pieeju un pielieto aprēķinātas “maskarādes” taktiku. Runa ir par apzinātu nepatiesas gatavības mieram demonstrēšanu laikā, kad vienlaikus notiek gatavošanās jaunām uzbrukuma operācijām.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps publicē ilustrāciju, kurā Venecuēla attēlota kā ASV 51. štats
Tramps publiski izslēdz Krieviju no lielvalstu “klubiņa” un noliedz slepenu vienošanos
VIDEO. Pirmā vizīte teju desmitgades laikā. Tramps devies uz Ķīnu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.