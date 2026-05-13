Medijs: Tramps iznīcinājis ļoti svarīgu instrumentu miera panākšanai
Donaldam Trampam skaļi virsraksti šodien ir svarīgāki nekā reāls miers pēc dažiem mēnešiem vai gadiem. Savas otrās prezidentūras laikā, kas ilgst nedaudz vairāk par gadu, viņam izdevās sagraut tik nozīmīgu instrumentu kā pamieru bruņotos konfliktos globālā mērogā. Par to ziņo “The New York Times” (NYT), analizējot Ukrainas un Krievijas Federācijas “parādes” pamieru.
Izdevums atsaucas uz Madhavu Džoši, profesoru no “Kroc Institute for International Peace Studies”.
Tomēr, kā norāda pētnieks, Donaldu Trampu neinteresē gadiem ilgs rūpīgs tehniskais darbs. Viņam ir nepieciešami skaļi virsraksti medijos jau šodien. Tāpēc jebkuru pamieru — vai nu Krievijas–Ukrainas karā, vai konfliktā Tuvajos Austrumos — viņš pasniedz kā faktiskas kara beigas, pēc kā galīgais miera līgums tikšot noslēgts teju vai nākamajā dienā. Šādā veidā viņš diskreditē pašu pamiera ideju kā pirmo soli ceļā uz miera līguma izstrādi.
NYT apraksta trauslo pamieru Tuvajos Austrumos, ko pavada periodiski triecieni, kā arī norāda, ka Putina izsludinātais 9. maija pamiers frontē gandrīz nebija jūtams, jo aktīvā karadarbība turpinājās.
Daniels Bajmans, profesors no “Georgetown University” un vecākais pētnieks “Center for Strategic and International Studies” (ASV), ir pārliecināts, ka tas ir Donalda Trampa diplomātiskās pieejas rezultāts. Baimans norādīja, ka Tramps pieredzējušus ierēdņus un diplomātus atstājis otrajā plānā, uzticot sarunas savam senajam draugam un znotam. “Prezidentam pamiers ir pielīdzināms ‘mieram’,” sacīja Baimans, piebilstot, ka Trampam galvenais ir iegūt “pozitīvus virsrakstus” jau šodien. Savukārt ASV prezidentu nesatrauc tas, ka pēdējā pusotra gada laikā viņš vairākkārt paziņojis par it kā gandrīz panāktu vienošanos kara izbeigšanai Ukrainā.
Ukraiņu žurnālists un rakstnieks Volodimirs Jermolenko komentārā NYT norādīja, ka Krievija izmanto Trampa pieeju un pielieto aprēķinātas “maskarādes” taktiku. Runa ir par apzinātu nepatiesas gatavības mieram demonstrēšanu laikā, kad vienlaikus notiek gatavošanās jaunām uzbrukuma operācijām.